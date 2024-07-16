В областях, де зараз діють аварійні відключення, планують нормалізувати ситуацію до кінця доби, - Міненерго

В енергетиці значний дефіцит через російські атаки, ситуацію ускладнює аномальна спека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Протягом минулої доби для часткового покриття дефіциту Україна додатково залучала аварійну допомогу з Польщі. Аварійна допомога надавалася і сьогодні. Також енергосистема України приймала надлишки з польської енергосистеми", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 10:00 застосовуються аварійні відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Енергетики вже працюють над відновленням обладнання - ситуацію планують нормалізувати до кінця цієї доби", - додали в Міненерго.

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Нагадаємо, раніше НЕК "Укренерго" повідомило, що сьогодні вночі, 16 червня, стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився.