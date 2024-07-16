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В областях, де зараз діють аварійні відключення, планують нормалізувати ситуацію до кінця доби, - Міненерго

ремонт,електроенергія,електрика,світло

В енергетиці значний дефіцит через російські атаки, ситуацію ускладнює аномальна спека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Протягом минулої доби для часткового покриття дефіциту Україна додатково залучала аварійну допомогу з Польщі. Аварійна допомога надавалася і сьогодні. Також енергосистема України приймала надлишки з польської енергосистеми", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 10:00 застосовуються аварійні відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Енергетики вже працюють над відновленням обладнання - ситуацію планують нормалізувати до кінця цієї доби", - додали в Міненерго.

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Нагадаємо, раніше НЕК "Укренерго" повідомило, що сьогодні вночі, 16 червня, стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився.

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Міненерго (1422) відключення світла (1100) знеструмлення (63)


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ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА - СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПЛАНУ УРЯДУ ПО ПРИМУШЕННЮ НАСЕЛЕННЯ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ.
ЩЕ НЕДАВНО МИ ПРОДОВЖУВАЛИ ІМПОРТ ЕЛЕКТРИКИ В ЕВРОПУ.
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16.07.2024 14:13 Відповісти
Шановний, ви спочатку навчіться відрізняти експорт від імпорту, а тоді пишіть свої дописи
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16.07.2024 14:16 Відповісти
ну помилилась людина. таке буває. А щодо електрики. Ні вчора, ні сьоодні в моєї області не було аварій на АЕС чи ЛЕП., але світло на зараз 15.15, вимикали вже із 22.00 15.07 - 02.00 16.07, з 4 до 8 ранку та з 10 до 14 години.. Тобто з 15 годин доби 10 без світла.
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16.07.2024 15:16 Відповісти
А нічо, що русня била ракетами по ГЕС, ТЕС і іншим енергетичним об'єктам саме для якраз того, щоб примусити населення України до капітуляції. Чи про то ви забули?

І судячи з вашого коменту і іншіх подібних вам коментарів в таких темах, ви виносите русню і наслідки їх дій за скобки, і звинувачуєте в цій ситуації свій уряд.

Начебто то він (украхнський уряд), а не русня, кульгаючою на обидві ноги енергетикою примушує вас до капітуляції

Як легко жити золотим рибкам.
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16.07.2024 22:33 Відповісти
... І ваша жопорукість. Що там у вас знову навернулося? Передбачити аварії в такий катастрофічний для енергетики час і підготуватися до них, ви звісно, не могли завчасно?
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16.07.2024 15:55 Відповісти
 
 