Хотів вплав дістатися Молдови: на Вінниччині врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі, - ДПСУ

На Вінниччині під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону помітили чоловіка, який намагався вплав через Дністер дістатись до берега Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік швидко стартонув, але потрапив у швидку течію та втрачав сили", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники за допомогою швидкісного катера витягли чоловіка з води та надали першу необхідну допомогу.

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"Плавцем виявився 32-річний мешканець Могилів-Подільської громади. При собі чоловік мав документи та телефон, які завбачливо обмотав плівкою та прив'язав до тіла", - розповіли у ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання кордону на порушника складено протокол про вчинення правопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.