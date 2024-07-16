Хотів вплав дістатися Молдови: на Вінниччині врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі, - ДПСУ
На Вінниччині під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону помітили чоловіка, який намагався вплав через Дністер дістатись до берега Молдови.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік швидко стартонув, але потрапив у швидку течію та втрачав сили", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники за допомогою швидкісного катера витягли чоловіка з води та надали першу необхідну допомогу.
"Плавцем виявився 32-річний мешканець Могилів-Подільської громади. При собі чоловік мав документи та телефон, які завбачливо обмотав плівкою та прив'язав до тіла", - розповіли у ДПСУ.
За спробу незаконного перетинання кордону на порушника складено протокол про вчинення правопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.
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ДарвінПрикордонна служба України: виживають лише найсильніші! Лише вони добіжать та допливуть!
Знаю бізнесменів що ще на початку продали усе, за рахунок зв'зків виїхали й зараз фінансують ВСУ звідти, щоб далі не тікати - це може і боягузлива але раціональна позиція.
Також знаю купу народу яка за рахунок тих самих зв'зків уникає мобілізації та стверджує, що то не їх війна, вони нікому нічого не винні і т.і. - це позиція людей у яких, чи то взагалі відсутній мозок, чи може вони надіються вислужитись перед кацапами здаваючи патріотів.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://x.com/BorisenkoBoris/status/1813188527238103141 3 ч
Вкрай сумно за те,що людину-воїна довели до такого стану
Представники влади розповідають одне, а насправді роблять інше Розповідають про перемогу і кордони 1991 року А роблять все аби Україна ніколи не досягла такої цілі
Чи повинен джентельмен допомогти дамі увійти до автобусу, якщо дама хоче вийти?