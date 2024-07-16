РУС
Хотел вплавь добраться до Молдовы: в Винницкой области спасли едва не утонувшего в Днестре мужчину, - ГПСУ

Прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі

В Винницкой области во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда заметили мужчину, который пытался вплавь через Днестр добраться до берега Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина быстро стартовал, но попал в быстрое течение и терял силы", - говорится в сообщении.

Пограничники с помощью скоростного катера вытащили мужчину из воды и оказали первую необходимую помощь.

"Пловцом оказался 32-летний житель Могилев-Подольской громады. При себе мужчина имел документы и телефон, которые предусмотрительно обмотал пленкой и привязал к телу", - рассказали в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

+8
+3
Готовий морпіх !
+1
Ну таке...
Знаю бізнесменів що ще на початку продали усе, за рахунок зв'зків виїхали й зараз фінансують ВСУ звідти, щоб далі не тікати - це може і боягузлива але раціональна позиція.
Також знаю купу народу яка за рахунок тих самих зв'зків уникає мобілізації та стверджує, що то не їх війна, вони нікому нічого не винні і т.і. - це позиція людей у яких, чи то взагалі відсутній мозок, чи може вони надіються вислужитись перед кацапами здаваючи патріотів.
Готовий морпіх !
Дарвін Прикордонна служба України: виживають лише найсильніші! Лише вони добіжать та допливуть!
16.07.2024 15:58 Ответить
Ну таке...
Знаю бізнесменів що ще на початку продали усе, за рахунок зв'зків виїхали й зараз фінансують ВСУ звідти, щоб далі не тікати - це може і боягузлива але раціональна позиція.
Також знаю купу народу яка за рахунок тих самих зв'зків уникає мобілізації та стверджує, що то не їх війна, вони нікому нічого не винні і т.і. - це позиція людей у яких, чи то взагалі відсутній мозок, чи може вони надіються вислужитись перед кацапами здаваючи патріотів.
Чоловік плив на заробітки,щоб заробити на податок на право жити,бо в Україні роботи не має.
16.07.2024 16:05 Ответить
16.07.2024 16:13 Ответить
Не змогли пристрелити, вчасно пірнав. Довелося рятувати.
16.07.2024 17:26 Ответить


Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://x.com/BorisenkoBoris/status/1813188527238103141 3 ч

Вкрай сумно за те,що людину-воїна довели до такого стану
Представники влади розповідають одне, а насправді роблять інше Розповідають про перемогу і кордони 1991 року А роблять все аби Україна ніколи не досягла такої цілі
16.07.2024 19:15 Ответить
"...врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі..." Джерело: https://censor.net/ua/n3499982
Чи повинен джентельмен допомогти дамі увійти до автобусу, якщо дама хоче вийти?
16.07.2024 22:11 Ответить
 
 