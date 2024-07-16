Хотел вплавь добраться до Молдовы: в Винницкой области спасли едва не утонувшего в Днестре мужчину, - ГПСУ

В Винницкой области во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда заметили мужчину, который пытался вплавь через Днестр добраться до берега Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина быстро стартовал, но попал в быстрое течение и терял силы", - говорится в сообщении.

Пограничники с помощью скоростного катера вытащили мужчину из воды и оказали первую необходимую помощь.

"Пловцом оказался 32-летний житель Могилев-Подольской громады. При себе мужчина имел документы и телефон, которые предусмотрительно обмотал пленкой и привязал к телу", - рассказали в ГПСУ.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.