Хотел вплавь добраться до Молдовы: в Винницкой области спасли едва не утонувшего в Днестре мужчину, - ГПСУ
В Винницкой области во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда заметили мужчину, который пытался вплавь через Днестр добраться до берега Молдовы.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина быстро стартовал, но попал в быстрое течение и терял силы", - говорится в сообщении.
Пограничники с помощью скоростного катера вытащили мужчину из воды и оказали первую необходимую помощь.
"Пловцом оказался 32-летний житель Могилев-Подольской громады. При себе мужчина имел документы и телефон, которые предусмотрительно обмотал пленкой и привязал к телу", - рассказали в ГПСУ.
За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
ДарвінПрикордонна служба України: виживають лише найсильніші! Лише вони добіжать та допливуть!
Знаю бізнесменів що ще на початку продали усе, за рахунок зв'зків виїхали й зараз фінансують ВСУ звідти, щоб далі не тікати - це може і боягузлива але раціональна позиція.
Також знаю купу народу яка за рахунок тих самих зв'зків уникає мобілізації та стверджує, що то не їх війна, вони нікому нічого не винні і т.і. - це позиція людей у яких, чи то взагалі відсутній мозок, чи може вони надіються вислужитись перед кацапами здаваючи патріотів.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·
https://x.com/BorisenkoBoris/status/1813188527238103141 3 ч
Вкрай сумно за те,що людину-воїна довели до такого стану
Представники влади розповідають одне, а насправді роблять інше Розповідають про перемогу і кордони 1991 року А роблять все аби Україна ніколи не досягла такої цілі
