Довіра до Орбана впала до нуля, але позбавити Угорщину головування в Раді ЄС не можуть, - віцепрезидентка Єврокомісії Юрова
Юридично Угорщину не можна позбавити головування в Раді ЄС. Однак Євросоюз має намір бойкотувати політику глави угорського уряду Віктора Орбана.
Про це розповіла віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова в інтерв’ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана", - сказала вона.
За її словами, довіра Європейського Союзу до Орбана впала до нуля.
Також Юрова розповіла, що попри свої дії, Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС.
"Угорське головування припадає на той час, коли Рада не буде ухвалювати жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду, зміни мандатів в інституціях", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії.
Вона додала, що ЄС поступово готується до польського головування, яке розпочнеться після Нового року.
Головування Угорщини в Раді ЄС та "мирні вояжі" Орбана
Нагадаємо, що 1 липня у Раді ЄС розпочалося угорське головування. Воно триватиме до кінця 2024 року.
З моменту початку головування Будапешта у Раді ЄС Віктор Орбан здійснив візити до Москви та Пекіна у межах своєї "миротворчої місії".
Низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Зокрема, вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.
До слова, у понеділок, 15 липня, Єврокомісія вдалася до деяких заходів щодо Угорщини через останні події, які відбулися в ЄС під час головування Будапешта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вирок суду у Гаазі
Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ https://www.dw.com/uk/girkina-zatrimali-u-rf-za-pidozrou-v-ekstremizmi-roszmi/a-66308941 Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.
Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених. (C)
Дивно, як Орбан у ЄС і НАТО,танцює під балалайку прутіна-убивці людей!!
БЕЗГЛУЗДЯ ТА НІСЕНІТНИЦЯ!!! І це буде отим самим цвяхом, що заб'є домовину...