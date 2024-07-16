УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4295 відвідувачів онлайн
Новини
2 783 12

Довіра до Орбана впала до нуля, але позбавити Угорщину головування в Раді ЄС не можуть, - віцепрезидентка Єврокомісії Юрова

Довіра до Орбана впала до нуля, але позбавити Угорщину головування в Раді ЄС не можуть, - віцепрезидентка Єврокомісії

Юридично Угорщину не можна позбавити головування в Раді ЄС. Однак Євросоюз має намір бойкотувати політику глави угорського уряду Віктора Орбана.

Про це розповіла віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова в інтерв’ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана", - сказала вона.

За її словами, довіра Європейського Союзу до Орбана впала до нуля. 

Також Юрова розповіла, що попри свої дії, Орбан не зможе завдати шкоди всередині ЄС.

"Угорське головування припадає на той час, коли Рада не буде ухвалювати жодних ключових рішень, оскільки ми на початку законодавчого періоду, зміни мандатів в інституціях", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС поступово готується до польського головування, яке розпочнеться після Нового року.

Читайте також: Понад 60 євродепутатів закликають позбавити Угорщину права голосу в ЄС, - Politico

Головування Угорщини в Раді ЄС та "мирні вояжі" Орбана 

Нагадаємо, що 1 липня у Раді ЄС розпочалося угорське головування. Воно триватиме до кінця 2024 року.

З моменту початку головування Будапешта у Раді ЄС Віктор Орбан здійснив візити до Москви та Пекіна у межах своєї "миротворчої місії".

Низка європейських лідерів доволі різко відреагувала на візит глави угорського уряду до Москви. Зокрема, вони наголосили, що Орбан не представляв ЄС у РФ під час зустрічі з Путіним.

До слова, у понеділок, 15 липня, Єврокомісія вдалася до деяких заходів щодо Угорщини через останні події, які відбулися в ЄС під час головування Будапешта.

Читайте також: Орбан написав голові Євроради Мішелю "миротворчого" листа щодо війни в Україні, - Bild

Автор: 

Угорщина (2358) Єврокомісія (2192) Євросоюз (13767) Юрова Вера (20) Віктор Орбан (587)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
але ж можна неофіційно знайти підходящого мозгоправа з добротною оптикою...
показати весь коментар
16.07.2024 19:38 Відповісти
+5
Це не демократія якщо одне чмо може навязувати свою волю десяткам країн...
показати весь коментар
16.07.2024 20:25 Відповісти
+3
Все можна якщо цього хотіти. Толерасти європейські ведуть ЄС до краху семимильними кроками.
показати весь коментар
16.07.2024 22:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
але ж можна неофіційно знайти підходящого мозгоправа з добротною оптикою...
показати весь коментар
16.07.2024 19:38 Відповісти
"Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана", - це сказано не юристом , а секретаркою якогось юриста .при тому прихилника куйла...
показати весь коментар
16.07.2024 20:04 Відповісти
Головне, щоб незабули про убивць-рашистів рейсу MH17!!🤬🤬🤬‼️

Вирок суду у Гаазі

Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ https://www.dw.com/uk/girkina-zatrimali-u-rf-za-pidozrou-v-ekstremizmi-roszmi/a-66308941 Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.

Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених. (C)
Дивно, як Орбан у ЄС і НАТО,танцює під балалайку прутіна-убивці людей!!
показати весь коментар
16.07.2024 20:12 Відповісти
Беспощные евролохи.
показати весь коментар
16.07.2024 20:22 Відповісти
Це не демократія якщо одне чмо може навязувати свою волю десяткам країн...
показати весь коментар
16.07.2024 20:25 Відповісти
Я ж казала, у іншій темі, що нічого вони не зроблять з цим йорбаном . Нічого.
показати весь коментар
16.07.2024 20:31 Відповісти
Так це ж не Орбан головує-це ху@ло головує,а Вітьок просто шнирь
показати весь коментар
16.07.2024 21:25 Відповісти
Все можна якщо цього хотіти. Толерасти європейські ведуть ЄС до краху семимильними кроками.
показати весь коментар
16.07.2024 22:14 Відповісти
Евросоюз он такой - беспощадный и бессмысленный.
показати весь коментар
16.07.2024 22:18 Відповісти
Я в принципі не розумію: як можна було створювати будь-які конструкції із складними складовими (що у кожної деталі є свій розсуд, своя історія та невизначене майбутнє - сьогодні обрали Рейгана, а завтра Трампа) та не передбачити механизми відкату у випадку помилкового рішення?! У майже кожної комп'ютерної програми є ESC чи Backspace, У кожної автівки є тормоза, навіть у олівця є гумка! А у таких поважних та складних закладів як ООН, ЄС чи НАТО "захисту від дурнів" не передбачено!!! Можна влізти, можна піти за власним бажанням, навіть можна потім повернутися. А ось витурити, дати потворі копняка - зась!

БЕЗГЛУЗДЯ ТА НІСЕНІТНИЦЯ!!! І це буде отим самим цвяхом, що заб'є домовину...
показати весь коментар
17.07.2024 00:24 Відповісти
Як там лбди називаються, у яких жінку грають толпою, а вони дивляться бездіяльно? Ага: куколди. Перша світова, друга саітова. Зараз. Таке враження шо то рибка, у яко мозок день памʼятає лише
показати весь коментар
17.07.2024 08:14 Відповісти
 
 