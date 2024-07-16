РУС
Доверие к Орбану упало до нуля, но лишить Венгрию председательства в Совете ЕС не могут, - вице-президент Еврокомиссии Юрова

Довіра до Орбана впала до нуля, але позбавити Угорщину головування в Раді ЄС не можуть, - віцепрезидентка Єврокомісії

Юридически Венгрию нельзя лишить председательства в Совете ЕС. Однако Евросоюз намерен бойкотировать политику главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Об этом рассказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в интервью "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана", - сказала она.

По ее словам, доверие Европейского Союза к Орбану упало до нуля.

Также Юрова рассказала, что несмотря на свои действия, Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.

"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, изменения мандатов в институтах", - сказала вице-президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется после Нового года.

Читайте также: Более 60 евродепутатов призывают лишить Венгрию права голоса в ЕС, - Politico

Председательство Венгрии в Совете ЕС и "мирные вояжи" Орбана

Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.

С момента начала председательства Будапешта в Совете ЕС Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин в рамках своей "миротворческой миссии".

Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. В частности, они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

К слову, в понедельник, 15 июля, Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые произошли в ЕС во время председательства Будапешта.

Читайте также: Орбан написал председателю Евросовета Мишелю "миротворческое" письмо относительно войны в Украине, - Bild

Венгрия (2149) Еврокомиссия (1541) Евросоюз (17627) Юрова Вера (18) Орбан Виктор (543)
Топ комментарии
+5
але ж можна неофіційно знайти підходящого мозгоправа з добротною оптикою...
16.07.2024 19:38 Ответить
+5
Це не демократія якщо одне чмо може навязувати свою волю десяткам країн...
16.07.2024 20:25 Ответить
+3
Все можна якщо цього хотіти. Толерасти європейські ведуть ЄС до краху семимильними кроками.
16.07.2024 22:14 Ответить
"Я юрист, тому дам суху відповідь юриста: ми не можемо позбавити Угорщину головування. Немає жодної можливості це зробити. Але ми можемо бойкотувати і відкрито показати, що не погоджуємося з політикою пана Орбана", - це сказано не юристом , а секретаркою якогось юриста .при тому прихилника куйла...
16.07.2024 20:04 Ответить
Головне, щоб незабули про убивць-рашистів рейсу MH17!!🤬🤬🤬‼️

Вирок суду у Гаазі

Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ https://www.dw.com/uk/girkina-zatrimali-u-rf-za-pidozrou-v-ekstremizmi-roszmi/a-66308941 Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.

Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених. (C)
Дивно, як Орбан у ЄС і НАТО,танцює під балалайку прутіна-убивці людей!!
16.07.2024 20:12 Ответить
Беспощные евролохи.
16.07.2024 20:22 Ответить
Я ж казала, у іншій темі, що нічого вони не зроблять з цим йорбаном . Нічого.
16.07.2024 20:31 Ответить
Так це ж не Орбан головує-це ху@ло головує,а Вітьок просто шнирь
16.07.2024 21:25 Ответить
Евросоюз он такой - беспощадный и бессмысленный.
16.07.2024 22:18 Ответить
Я в принципі не розумію: як можна було створювати будь-які конструкції із складними складовими (що у кожної деталі є свій розсуд, своя історія та невизначене майбутнє - сьогодні обрали Рейгана, а завтра Трампа) та не передбачити механизми відкату у випадку помилкового рішення?! У майже кожної комп'ютерної програми є ESC чи Backspace, У кожної автівки є тормоза, навіть у олівця є гумка! А у таких поважних та складних закладів як ООН, ЄС чи НАТО "захисту від дурнів" не передбачено!!! Можна влізти, можна піти за власним бажанням, навіть можна потім повернутися. А ось витурити, дати потворі копняка - зась!

БЕЗГЛУЗДЯ ТА НІСЕНІТНИЦЯ!!! І це буде отим самим цвяхом, що заб'є домовину...
17.07.2024 00:24 Ответить
Як там лбди називаються, у яких жінку грають толпою, а вони дивляться бездіяльно? Ага: куколди. Перша світова, друга саітова. Зараз. Таке враження шо то рибка, у яко мозок день памʼятає лише
17.07.2024 08:14 Ответить
 
 