Доверие к Орбану упало до нуля, но лишить Венгрию председательства в Совете ЕС не могут, - вице-президент Еврокомиссии Юрова
Юридически Венгрию нельзя лишить председательства в Совете ЕС. Однако Евросоюз намерен бойкотировать политику главы венгерского правительства Виктора Орбана.
Об этом рассказала вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова в интервью "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана", - сказала она.
По ее словам, доверие Европейского Союза к Орбану упало до нуля.
Также Юрова рассказала, что несмотря на свои действия, Орбан не сможет нанести вред внутри ЕС.
"Венгерское председательство приходится на то время, когда Совет не будет принимать никаких ключевых решений, поскольку мы в начале законодательного периода, изменения мандатов в институтах", - сказала вице-президент Еврокомиссии.
Она добавила, что ЕС постепенно готовится к польскому председательству, которое начнется после Нового года.
Председательство Венгрии в Совете ЕС и "мирные вояжи" Орбана
Напомним, что 1 июля в Совете ЕС началось венгерское председательство. Оно продлится до конца 2024 года.
С момента начала председательства Будапешта в Совете ЕС Виктор Орбан совершил визиты в Москву и Пекин в рамках своей "миротворческой миссии".
Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. В частности, они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
К слову, в понедельник, 15 июля, Еврокомиссия прибегла к некоторым мерам в отношении Венгрии из-за последних событий, которые произошли в ЕС во время председательства Будапешта.
Вирок суду у Гаазі
Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ https://www.dw.com/uk/girkina-zatrimali-u-rf-za-pidozrou-v-ekstremizmi-roszmi/a-66308941 Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.
Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених. (C)
Дивно, як Орбан у ЄС і НАТО,танцює під балалайку прутіна-убивці людей!!
БЕЗГЛУЗДЯ ТА НІСЕНІТНИЦЯ!!! І це буде отим самим цвяхом, що заб'є домовину...