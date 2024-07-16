Внаслідок обстрілу Херсона вибухової травми зазнала 1 людина

16 липня російські війська вдарили по Корабельному району Херсона: постраждав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"У Корабельному районі постраждав 67-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у потерпілого - вибухова травма та уламкове поранення ноги. Лікарі надають йому допомогу.

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