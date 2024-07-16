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Внаслідок обстрілу Херсона вибухової травми зазнала 1 людина

вибух

16 липня російські війська вдарили по Корабельному району Херсона: постраждав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"У Корабельному районі постраждав 67-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці. Його у стані середньої тяжкості доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у потерпілого - вибухова травма та уламкове поранення ноги. Лікарі надають йому допомогу.

Читайте: Окупанти атакували Херсон з безпілотника. Постраждав чоловік

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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