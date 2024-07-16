Окупанти атакували Херсон з безпілотника. Постраждав чоловік
У вівторок, 16 липня, російські загарбники атакували Херсон з БПЛА. Постраждав 70-річний місцевий мешканець.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалого ушпиталили з уламковим пораненням голови, плеча та спини. Також лікарі діагностували у нього вибухову та черепно-мозкову травми.
Наразі чоловікові надають всю необхідну медичну допомогу.
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Вирок суду у Гаазі
Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ https://www.dw.com/uk/girkina-zatrimali-u-rf-za-pidozrou-v-ekstremizmi-roszmi/a-66308941 Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.
Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених. (С)
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