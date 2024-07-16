Оккупанты атаковали Херсон с беспилотника. Пострадал мужчина
Во вторник, 16 июля, российские захватчики атаковали Херсон с БПЛА. Пострадал 70-летний местный житель.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавшего госпитализировали с осколочным ранением головы, плеча и спины. Также врачи диагностировали у него взрывную и черепно-мозговую травмы.
Сейчас мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Вирок суду у Гаазі
Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ https://www.dw.com/uk/girkina-zatrimali-u-rf-za-pidozrou-v-ekstremizmi-roszmi/a-66308941 Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.
Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених. (С)
Памятаймо і покараймо рашистів!