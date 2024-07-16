РУС
В результате обстрела Херсона взрывную травму получил 1 человек

вибух

16 июля российские войска ударили по Корабельному району Херсона: пострадал мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Херсонской ОГА.

"В Корабельном районе пострадал 67-летний мужчина, который в момент удара находился на улице. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у пострадавшего - взрывная травма и осколочное ранение ноги. Врачи оказывают ему помощь.

Читайте: Оккупанты атаковали Херсон с беспилотника. Пострадал мужчина

