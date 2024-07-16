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Новини Війна
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ЗСУ відійшли з Кринків на Херсонщині, - ЗМІ

ЗСУ відійшли з Кринок на Херсонщині, - ЗМІ

Сили оборони України відступили із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Про це повідомило "Суспільне" із посиланням на поінформоване джерело в ЗСУ, пише Цензор.НЕТ.

Як розповіли військові, відхід українських військових на цьому напрямку відбувся ще кілька тижнів тому.

Своєю чергою видання Liga.net теж написало, що ЗСУ відійшли з Кринків, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.

Співрозмовник у Генштабі ЗСУ розповів виданню, що через масштабні руйнування позицій і укриттів більше не мало сенсу утримувати позиції в обох населених пунктах.

"Задля збереження життів бійців Сили оборони відступили від знищених позицій", - сказав представник Генштабу.

До слова, 14 липня аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ окупували село Урожайне на Донеччині.

Дивіться також: Російські загарбники окупували с. Євгенівка на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (8925) ЗСУ (7714) Херсонська область (5937)


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Топ коментарі
+51
Хтось понесе відповідальність за тупі рішення, які коштували Україні тисяч життів?

А за "наступ" за тотально заміновані позиції рік тому?

А за нічогонероблення рік (!), поки кацапи ті позиції тотально мінували?
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16.07.2024 21:48 Відповісти
+34
Відзвітуйте скільки поклали там людей
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16.07.2024 21:50 Відповісти
+31
Найтупіше рішення відбулось у 2019-му році - весело з гиканьʼєм: «ми іх здєлалі!»
виявилось, що «здєлалі» не лише іх, а і себе теж… і от тепер ми всі несемо відповідальність за те рішення… і досі велика купа українців не бажає визнати свою помилку…
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16.07.2024 22:37 Відповісти
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атож! і нахіба той Залужний взагалі звільнив стільки території?? краще б дав взяти Київ і все б було в москальському ажурі - приєднались і закінчили війну. тож тепер будете на колінах зєлю просити про мир з москаликами, а зєля того і чекає!
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17.07.2024 01:43 Відповісти
та цюр на вас...
кацапня в Києві може бути тількі по зеленій зраді...
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17.07.2024 05:37 Відповісти
Не робіть з Залужного героя,там ******* та загиблих наших Воїнів повно,а пацанчіка купили посадою посла інвалід,звичайний совок,трохи краще Сирського! Безугла ясно що безмозгла ,но темі,Проблема не тільки в армії ,а суспільство за 3 роки зелене шобло повисило виробництво нашої зброї тільки на 62 ,відсотки ,ублюдки зелені
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16.07.2024 23:28 Відповісти
не робіть з буби верховного, там пройобів? - вся країна!
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16.07.2024 23:32 Відповісти
так-так, а тепер ми так своїх людей бережемо, що втрати ще більші, ніж були
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17.07.2024 01:41 Відповісти
А що ти зробив для суспільства? Обрав зелене чмо
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17.07.2024 07:41 Відповісти
кацапоїд, шо ти зробив для народу? бризкаєш лайном, от вся користь
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17.07.2024 10:18 Відповісти
,ліга нет не має такого матеріалу, так що зсилатися на ресурс якось дивно, і зто конкретно сказав про відхід? Бузугла?
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16.07.2024 23:30 Відповісти
Якийсь військовий експерт, не пам'ятаю вже хто, розказував, шо плацдарм на лівому березі тримали тому, що там розраховували робити основний напрям удару в сторону Пєрєкопа. Там найкоротша відстань і навіть відносно не дуже велике просування ставило б під вогневе ураження дороги з Криму.
Коли кацапи розвалили дамбу, а Зєля вимагав негайного наступу, то Залужний змушений був змінити напрям удару і піти по лівому берегу на південь. А плацдарм тримали. шоб якшо шось зміниться, то ще звідти ввалити, навівши переправи.
Шось такі змінилося. Мабудь передумали. Якшо немає планів наступу звідти, то мабудь нема сенсу той плацдарм і тримати.
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17.07.2024 00:47 Відповісти
йоханий бабай!!! та скільки ж то можна? кадрових досвідчених офіцерів вищого рангу усунено, дехто, як Червінський - третій рік під слідством, аби армією керували бездарі та запроданці?!!!
все, що Залужний повернув від москалів - тепер віддаємо їм знову! може зєля ще й вибачення у пуйла просити буде типу "звиняйте, ми випадково, це ваше забирайте"?
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17.07.2024 01:38 Відповісти
Ого скільки вати і зрадофілів набігло зі своїми кродиловими сльозами.Про те скільки в Кринках перемололи русні чомусь ніхто і словом не згадав.
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17.07.2024 01:59 Відповісти
як тільки цей російський гєнєрал
став на чолі нашого війська
я одразу писала, що ця сволота зробить все, щоб
повільно здати Україну ворогові
Невже не зрозуміло за віки, що
ті москалі роблять лихо з нами
У нього в крові ненависть до всього українського
і більше нічого не слід видумувати
якесь втаємне переродження може бути???????
НАМ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ СКРІЗЬ ПРИ ВЛАДІ
Тому що у іншої бидлоти душа і серце не болить за Україну
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17.07.2024 02:16 Відповісти
"НАМ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ СКРІЗЬ ПРИ ВЛАДІ" - ха-ха
Пізно одумались! Тупість карається!
Зараз при владі якісь євреї і агрохімії, а москалі нищать українців - це їхня мета з моменту появи Московії. Хто цього не зрозумів, в того тупість подвійна й смертельна!
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17.07.2024 07:21 Відповісти
Чому хаха?
В історії України українці уже були у владі, починаючи з 1919 року
І потім, ще 70 років..
Тому потрібно взяти те, що було найкращим для нас.
Тому вони нас не знищили. Тому ми є і будемо.
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17.07.2024 07:43 Відповісти
"починаючи з 1919 року" це ви маєте на увазі УНР? І чим це кінчилося? Прийшли москалі, вбили мільйон українців і назвали себе братьями. НІКОЛИ НЕ ВІРТЕ МОСКАЛЯМ! они грабіжники і вбивці!

Про 70 років можу вам уточнити: перший секретар обкому - обов'язково москаль, українець - третій секретар обкому, якщо повезе то другий. Отак українці були при владі. А зараз повторюється 1919 рік
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17.07.2024 08:21 Відповісти
1. Брехня що відхід відбувся декілька тижнів тому, боще тиждень тому вони стояли в кринках і там загинув мій знайомий. Тож хай не *******.
2. Посилання на інформацію якої немає у названого джерела
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17.07.2024 07:50 Відповісти
Що, тепер почнемо шукати винуватих? Думати треба було в 2019 році. Сьогодні не шукали б
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17.07.2024 08:09 Відповісти
за усе в державі відповідає Верховне, закомплексоване, сцикливе, мстиве, недолуге створіння - еліта 73%го тупорилого вумного наріду...
ну прикольно же наголосували дебіли-експериментатори та й повтікали, хто зміг...
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17.07.2024 08:13 Відповісти
Про тупорилий вумний нарід не зовсім згоден, є концепція, що 73% - просто вороги українців, яким пасивність і тупість наріду дозволила створити те що маємо
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17.07.2024 08:35 Відповісти
Якщо повезе, 73% виборців підлягають фільтрації з відповідними висновками.
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17.07.2024 08:38 Відповісти
А чому зсу не наступали з кринок далі і не звільняли окуповані території я цього не розумію. Мої знайомі і брати що воюють в Харківській області і донецькій області не розуміють чому не розвивали успіх ?????
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17.07.2024 08:46 Відповісти
влада "мудрого наріду" не дозволяє!
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17.07.2024 08:51 Відповісти
Ви там були? Знаєте, як там зручно наступати?
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17.07.2024 10:12 Відповісти
Нехай автор статті (анонімний) розповість скільки "пішло" при заході в Кринки.Дійшло до того,що вже самі військові жалілись через інтернет на жахливі умови перебування в Кринках.
Це ж лівий берег ріки,форсування ріки методом другої світової...
І мета "кринок" була: висадитись на лівий берег через ріку під обстрілами,захопити Кринки,як плацдарм і розширити його.Тепер здали,не було потужної сили втримати село,зато зефотосики постійно потужні в будь-який час.
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17.07.2024 08:50 Відповісти
Проти ЗСУ воює не тільки російська армія, а й офіс президента. Залужний міг би багато чого розказати, але обрав мовчати і поїхати подалі інакше банда, яка при владі, знищила б його фізично
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17.07.2024 08:57 Відповісти
Этот плацдар стало бессмысленно удерживать, он свою роль выполнил...
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17.07.2024 10:01 Відповісти
Просирьский знов просрав!!!
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17.07.2024 10:07 Відповісти
На мою думку, плацдарм створюється для (за наявності достатніх сил та засобів) розвитку наступальних дій, причому у доволі стислі терміни. Бо сам по собі плацдарм зазвичай є невигідним для ведення довготривалих оборонних бойових дій утворенням. Бо якщо це протилежний берег річки (приклад Кринок), то водна перешкода заважає логістиці, або, якщо це вклинення у оборонні ряди противника (Дебальцеве, або Роботине), то оборонці плацдарму потрапляють у вогневий мішок з трьох боків. Тож вважаю, якщо розвинути наступ не вдалося, утримання плацдарму є недоцільним.
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17.07.2024 22:30 Відповісти
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