ЗСУ відійшли з Кринків на Херсонщині, - ЗМІ

Сили оборони України відступили із села Кринки, що на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Про це повідомило "Суспільне" із посиланням на поінформоване джерело в ЗСУ, пише Цензор.НЕТ.

Як розповіли військові, відхід українських військових на цьому напрямку відбувся ще кілька тижнів тому.

Своєю чергою видання Liga.net теж написало, що ЗСУ відійшли з Кринків, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.

Співрозмовник у Генштабі ЗСУ розповів виданню, що через масштабні руйнування позицій і укриттів більше не мало сенсу утримувати позиції в обох населених пунктах.

"Задля збереження життів бійців Сили оборони відступили від знищених позицій", - сказав представник Генштабу.

До слова, 14 липня аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ окупували село Урожайне на Донеччині.

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