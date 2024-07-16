РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6464 посетителя онлайн
Новости Война
26 251 128

ВСУ отошли из Крынков на Херсонщине, - СМИ

ЗСУ відійшли з Кринок на Херсонщині, - ЗМІ

Силы обороны Украины отступили из села Крынки, что на левобережье Днепра Херсонской области.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на информированный источник в ВСУ, пишет Цензор.НЕТ.

Как рассказали военные, отход украинских военных на этом направлении состоялся еще несколько недель назад.

В свою очередь издание Liga.net тоже написало, что ВСУ отошли из Крынков, а также из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.

Собеседник в Генштабе ВСУ рассказал изданию, что из-за масштабных разрушений позиций и укрытий больше не имело смысла удерживать позиции в обоих населенных пунктах.

"Для сохранения жизней бойцов Силы обороны отступили от уничтоженных позиций", - сказал представитель Генштаба.

К слову, 14 июля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ оккупировали село Урожайное в Донецкой области.

Смотрите также: Российские захватчики оккупировали с. Евгеновка в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (10859) ВСУ (6941) Херсонская область (5252)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Хтось понесе відповідальність за тупі рішення, які коштували Україні тисяч життів?

А за "наступ" за тотально заміновані позиції рік тому?

А за нічогонероблення рік (!), поки кацапи ті позиції тотально мінували?
показать весь комментарий
16.07.2024 21:48 Ответить
+34
Відзвітуйте скільки поклали там людей
показать весь комментарий
16.07.2024 21:50 Ответить
+31
Найтупіше рішення відбулось у 2019-му році - весело з гиканьʼєм: «ми іх здєлалі!»
виявилось, що «здєлалі» не лише іх, а і себе теж… і от тепер ми всі несемо відповідальність за те рішення… і досі велика купа українців не бажає визнати свою помилку…
показать весь комментарий
16.07.2024 22:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
атож! і нахіба той Залужний взагалі звільнив стільки території?? краще б дав взяти Київ і все б було в москальському ажурі - приєднались і закінчили війну. тож тепер будете на колінах зєлю просити про мир з москаликами, а зєля того і чекає!
показать весь комментарий
17.07.2024 01:43 Ответить
та цюр на вас...
кацапня в Києві може бути тількі по зеленій зраді...
показать весь комментарий
17.07.2024 05:37 Ответить
Не робіть з Залужного героя,там ******* та загиблих наших Воїнів повно,а пацанчіка купили посадою посла інвалід,звичайний совок,трохи краще Сирського! Безугла ясно що безмозгла ,но темі,Проблема не тільки в армії ,а суспільство за 3 роки зелене шобло повисило виробництво нашої зброї тільки на 62 ,відсотки ,ублюдки зелені
показать весь комментарий
16.07.2024 23:28 Ответить
не робіть з буби верховного, там пройобів? - вся країна!
показать весь комментарий
16.07.2024 23:32 Ответить
так-так, а тепер ми так своїх людей бережемо, що втрати ще більші, ніж були
показать весь комментарий
17.07.2024 01:41 Ответить
А що ти зробив для суспільства? Обрав зелене чмо
показать весь комментарий
17.07.2024 07:41 Ответить
кацапоїд, шо ти зробив для народу? бризкаєш лайном, от вся користь
показать весь комментарий
17.07.2024 10:18 Ответить
,ліга нет не має такого матеріалу, так що зсилатися на ресурс якось дивно, і зто конкретно сказав про відхід? Бузугла?
показать весь комментарий
16.07.2024 23:30 Ответить
Якийсь військовий експерт, не пам'ятаю вже хто, розказував, шо плацдарм на лівому березі тримали тому, що там розраховували робити основний напрям удару в сторону Пєрєкопа. Там найкоротша відстань і навіть відносно не дуже велике просування ставило б під вогневе ураження дороги з Криму.
Коли кацапи розвалили дамбу, а Зєля вимагав негайного наступу, то Залужний змушений був змінити напрям удару і піти по лівому берегу на південь. А плацдарм тримали. шоб якшо шось зміниться, то ще звідти ввалити, навівши переправи.
Шось такі змінилося. Мабудь передумали. Якшо немає планів наступу звідти, то мабудь нема сенсу той плацдарм і тримати.
показать весь комментарий
17.07.2024 00:47 Ответить
йоханий бабай!!! та скільки ж то можна? кадрових досвідчених офіцерів вищого рангу усунено, дехто, як Червінський - третій рік під слідством, аби армією керували бездарі та запроданці?!!!
все, що Залужний повернув від москалів - тепер віддаємо їм знову! може зєля ще й вибачення у пуйла просити буде типу "звиняйте, ми випадково, це ваше забирайте"?
показать весь комментарий
17.07.2024 01:38 Ответить
Ого скільки вати і зрадофілів набігло зі своїми кродиловими сльозами.Про те скільки в Кринках перемололи русні чомусь ніхто і словом не згадав.
показать весь комментарий
17.07.2024 01:59 Ответить
як тільки цей російський гєнєрал
став на чолі нашого війська
я одразу писала, що ця сволота зробить все, щоб
повільно здати Україну ворогові
Невже не зрозуміло за віки, що
ті москалі роблять лихо з нами
У нього в крові ненависть до всього українського
і більше нічого не слід видумувати
якесь втаємне переродження може бути???????
НАМ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ СКРІЗЬ ПРИ ВЛАДІ
Тому що у іншої бидлоти душа і серце не болить за Україну
показать весь комментарий
17.07.2024 02:16 Ответить
"НАМ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ СКРІЗЬ ПРИ ВЛАДІ" - ха-ха
Пізно одумались! Тупість карається!
Зараз при владі якісь євреї і агрохімії, а москалі нищать українців - це їхня мета з моменту появи Московії. Хто цього не зрозумів, в того тупість подвійна й смертельна!
показать весь комментарий
17.07.2024 07:21 Ответить
Чому хаха?
В історії України українці уже були у владі, починаючи з 1919 року
І потім, ще 70 років..
Тому потрібно взяти те, що було найкращим для нас.
Тому вони нас не знищили. Тому ми є і будемо.
показать весь комментарий
17.07.2024 07:43 Ответить
"починаючи з 1919 року" це ви маєте на увазі УНР? І чим це кінчилося? Прийшли москалі, вбили мільйон українців і назвали себе братьями. НІКОЛИ НЕ ВІРТЕ МОСКАЛЯМ! они грабіжники і вбивці!

Про 70 років можу вам уточнити: перший секретар обкому - обов'язково москаль, українець - третій секретар обкому, якщо повезе то другий. Отак українці були при владі. А зараз повторюється 1919 рік
показать весь комментарий
17.07.2024 08:21 Ответить
1. Брехня що відхід відбувся декілька тижнів тому, боще тиждень тому вони стояли в кринках і там загинув мій знайомий. Тож хай не *******.
2. Посилання на інформацію якої немає у названого джерела
показать весь комментарий
17.07.2024 07:50 Ответить
Що, тепер почнемо шукати винуватих? Думати треба було в 2019 році. Сьогодні не шукали б
показать весь комментарий
17.07.2024 08:09 Ответить
за усе в державі відповідає Верховне, закомплексоване, сцикливе, мстиве, недолуге створіння - еліта 73%го тупорилого вумного наріду...
ну прикольно же наголосували дебіли-експериментатори та й повтікали, хто зміг...
показать весь комментарий
17.07.2024 08:13 Ответить
Про тупорилий вумний нарід не зовсім згоден, є концепція, що 73% - просто вороги українців, яким пасивність і тупість наріду дозволила створити те що маємо
показать весь комментарий
17.07.2024 08:35 Ответить
Якщо повезе, 73% виборців підлягають фільтрації з відповідними висновками.
показать весь комментарий
17.07.2024 08:38 Ответить
А чому зсу не наступали з кринок далі і не звільняли окуповані території я цього не розумію. Мої знайомі і брати що воюють в Харківській області і донецькій області не розуміють чому не розвивали успіх ?????
показать весь комментарий
17.07.2024 08:46 Ответить
влада "мудрого наріду" не дозволяє!
показать весь комментарий
17.07.2024 08:51 Ответить
Ви там були? Знаєте, як там зручно наступати?
показать весь комментарий
17.07.2024 10:12 Ответить
Нехай автор статті (анонімний) розповість скільки "пішло" при заході в Кринки.Дійшло до того,що вже самі військові жалілись через інтернет на жахливі умови перебування в Кринках.
Це ж лівий берег ріки,форсування ріки методом другої світової...
І мета "кринок" була: висадитись на лівий берег через ріку під обстрілами,захопити Кринки,як плацдарм і розширити його.Тепер здали,не було потужної сили втримати село,зато зефотосики постійно потужні в будь-який час.
показать весь комментарий
17.07.2024 08:50 Ответить
Проти ЗСУ воює не тільки російська армія, а й офіс президента. Залужний міг би багато чого розказати, але обрав мовчати і поїхати подалі інакше банда, яка при владі, знищила б його фізично
показать весь комментарий
17.07.2024 08:57 Ответить
Этот плацдар стало бессмысленно удерживать, он свою роль выполнил...
показать весь комментарий
17.07.2024 10:01 Ответить
Просирьский знов просрав!!!
показать весь комментарий
17.07.2024 10:07 Ответить
На мою думку, плацдарм створюється для (за наявності достатніх сил та засобів) розвитку наступальних дій, причому у доволі стислі терміни. Бо сам по собі плацдарм зазвичай є невигідним для ведення довготривалих оборонних бойових дій утворенням. Бо якщо це протилежний берег річки (приклад Кринок), то водна перешкода заважає логістиці, або, якщо це вклинення у оборонні ряди противника (Дебальцеве, або Роботине), то оборонці плацдарму потрапляють у вогневий мішок з трьох боків. Тож вважаю, якщо розвинути наступ не вдалося, утримання плацдарму є недоцільним.
показать весь комментарий
17.07.2024 22:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 