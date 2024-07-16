ВСУ отошли из Крынков на Херсонщине, - СМИ

Силы обороны Украины отступили из села Крынки, что на левобережье Днепра Херсонской области.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на информированный источник в ВСУ, пишет Цензор.НЕТ.

Как рассказали военные, отход украинских военных на этом направлении состоялся еще несколько недель назад.

В свою очередь издание Liga.net тоже написало, что ВСУ отошли из Крынков, а также из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.

Собеседник в Генштабе ВСУ рассказал изданию, что из-за масштабных разрушений позиций и укрытий больше не имело смысла удерживать позиции в обоих населенных пунктах.

"Для сохранения жизней бойцов Силы обороны отступили от уничтоженных позиций", - сказал представитель Генштаба.

К слову, 14 июля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ оккупировали село Урожайное в Донецкой области.

