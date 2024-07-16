ВСУ отошли из Крынков на Херсонщине, - СМИ
Силы обороны Украины отступили из села Крынки, что на левобережье Днепра Херсонской области.
Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на информированный источник в ВСУ, пишет Цензор.НЕТ.
Как рассказали военные, отход украинских военных на этом направлении состоялся еще несколько недель назад.
В свою очередь издание Liga.net тоже написало, что ВСУ отошли из Крынков, а также из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.
Собеседник в Генштабе ВСУ рассказал изданию, что из-за масштабных разрушений позиций и укрытий больше не имело смысла удерживать позиции в обоих населенных пунктах.
"Для сохранения жизней бойцов Силы обороны отступили от уничтоженных позиций", - сказал представитель Генштаба.
К слову, 14 июля аналитики DeepState сообщали, что войска РФ оккупировали село Урожайное в Донецкой области.
кацапня в Києві може бути тількі по зеленій зраді...
Коли кацапи розвалили дамбу, а Зєля вимагав негайного наступу, то Залужний змушений був змінити напрям удару і піти по лівому берегу на південь. А плацдарм тримали. шоб якшо шось зміниться, то ще звідти ввалити, навівши переправи.
Шось такі змінилося. Мабудь передумали. Якшо немає планів наступу звідти, то мабудь нема сенсу той плацдарм і тримати.
все, що Залужний повернув від москалів - тепер віддаємо їм знову! може зєля ще й вибачення у пуйла просити буде типу "звиняйте, ми випадково, це ваше забирайте"?
став на чолі нашого війська
я одразу писала, що ця сволота зробить все, щоб
повільно здати Україну ворогові
Невже не зрозуміло за віки, що
ті москалі роблять лихо з нами
У нього в крові ненависть до всього українського
і більше нічого не слід видумувати
якесь втаємне переродження може бути???????
НАМ ПОТРІБНІ УКРАЇНЦІ СКРІЗЬ ПРИ ВЛАДІ
Тому що у іншої бидлоти душа і серце не болить за Україну
Пізно одумались! Тупість карається!
Зараз при владі якісь євреї і агрохімії, а москалі нищать українців - це їхня мета з моменту появи Московії. Хто цього не зрозумів, в того тупість подвійна й смертельна!
В історії України українці уже були у владі, починаючи з 1919 року
І потім, ще 70 років..
Тому потрібно взяти те, що було найкращим для нас.
Тому вони нас не знищили. Тому ми є і будемо.
Про 70 років можу вам уточнити: перший секретар обкому - обов'язково москаль, українець - третій секретар обкому, якщо повезе то другий. Отак українці були при владі. А зараз повторюється 1919 рік
2. Посилання на інформацію якої немає у названого джерела
ну прикольно же наголосували дебіли-експериментатори та й повтікали, хто зміг...
Це ж лівий берег ріки,форсування ріки методом другої світової...
І мета "кринок" була: висадитись на лівий берег через ріку під обстрілами,захопити Кринки,як плацдарм і розширити його.Тепер здали,не було потужної сили втримати село,зато зефотосики постійно потужні в будь-який час.