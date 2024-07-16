Протягом дня війська РФ здійснили 28 обстрілів Сумщини. В області зафіксовано 103 вибухи
16 липня здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів).
- Хотінська громада: відбулися скидання з БпЛА 2 вибухових пристроїв (ВОГ) (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).
- Дружбівська громада: 33 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріл з використанням 2 FPV-дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріл (2 вибухи).
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
- Глухівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (12 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено обстріли з використанням FPV-дронів "камікадзе" (6 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Миропільська громада: нанесено обстріл з артилерії (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
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ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2024, 13:18 - https://www.epravda.com.ua/authors/65d888efbbae8/ АРТУР КРИЖНИЙ
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БЕБ заблокувало роботу виробника бронежилетів "Українська броня" через підозру у несплаті податків. При цьому постачальники, які можуть виробляти бронежилети, не в змозі повністю покрити попит.
Про це https://forbes.ua/company/sprava-bronezhiletiv-beb-zablokuvav-robotu-odnogo-z-shesti-ukrainskikh-virobnikiv-amunitsii-u-chomu-sut-12072024-22371 повідомляє видання Forbes Ukraine.
"Думали, держава нам подякує. Натомість маємо "маски-шоу", безпідставні звинувачення, вимоги, арешти, блокування", - каже комерційний директор "Української броні" Денис Міліневський.