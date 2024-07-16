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Новини
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Подружжя агентів ФСБ РФ готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила агентів ФСБ на Сумщині та Харківщині

Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Завдання агентів ФСБ

Зазначається, що серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині.

СБУ затримала російських агентів у Сумській області

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Зрадниця залучила свого чоловіка

Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.

За даними контррозвідки СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників.

Крім того, він "втемну" випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

СБУ затримала російських агентів у Сумській області
СБУ затримала російських агентів у Сумській області

Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

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За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Телеграм-каналах.

Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.

СБУ затримала російських агентів у Сумській області
СБУ затримала російських агентів у Сумській області

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підпалювали релейні шафи на об’єктах "Укрзалізниці" на замовлення ФСБ: СБУ затримала трьох диверсантів. ФОТО

Підозра агентці ФСБ

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

СБУ затримала російських агентів у Сумській області

Також читайте: Пастору-агенту ФСБ, який збирав інформацію про ЗСУ на Донеччині, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (13048) Сумська область (3953) Харківщина (6054) державна зрада (1728)


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Топ коментарі
+12
******, это защитники "рускага мира"? **** там ошибка на ошибке, просто недоразвитые, понятно почему они Украинский не могут осилить, они и русский ни хера не знают
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16.07.2024 10:27 Відповісти
+5
"говАрят, говАрит, вАевать"

Вони чекають уZкіх, чтобьі свабодно говАріть по-руZкі.
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16.07.2024 10:31 Відповісти
+4
Повісити.
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16.07.2024 10:27 Відповісти
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******, это защитники "рускага мира"? **** там ошибка на ошибке, просто недоразвитые, понятно почему они Украинский не могут осилить, они и русский ни хера не знают
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16.07.2024 10:27 Відповісти
Мусорня, ****...
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16.07.2024 10:32 Відповісти
Какая разница, сколько грамматических ошибок они делают?! Они активно помогают врагу. Всё остальное вообще не имеет значения.
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16.07.2024 11:15 Відповісти
На таких дегенератах все и держится. Умный человек сразу понимает, что к чему. Не ищите логики где её нету. Это что-то на подобие секты.
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16.07.2024 14:43 Відповісти
Повісити.
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16.07.2024 10:27 Відповісти
"говАрят, говАрит, вАевать"

Вони чекають уZкіх, чтобьі свабодно говАріть по-руZкі.
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16.07.2024 10:31 Відповісти
Убивці сусідів Українців, працювали з рашистами РАЗОМ, щоб убивати своїх СУСІДІВ, з якими жили поряд, упродовж 30 років!! Такого лайна в Україні, достатньо, щоб рашисти ним користувалися…
Це ті, кого за гроші, возили ригоАНАЛИ в Київ, на АнтиМайдан!!!
Вішати таких треба, за злочини та убивство Українців!
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16.07.2024 10:36 Відповісти
Починати треба із zeмародерів
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16.07.2024 10:38 Відповісти
Нет. Начинать надо с таких вот московитских коллаборантов. На одного медийно задержанного должно приходиться пару десятков втихую закабзоненых.
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16.07.2024 11:17 Відповісти
такого лайна ще повно. Дома сідят, баяца вихадіть, а то заєрут.
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16.07.2024 11:06 Відповісти
Мерзота!
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16.07.2024 13:32 Відповісти
 
 