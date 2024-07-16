Подружжя агентів ФСБ РФ готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Завдання агентів ФСБ
Зазначається, що серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.
Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.
Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині.
Зрадниця залучила свого чоловіка
Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.
За даними контррозвідки СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників.
Крім того, він "втемну" випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.
Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.
За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Телеграм-каналах.
Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ.
Під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.
Підозра агентці ФСБ
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.
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Це ті, кого за гроші, возили ригоАНАЛИ в Київ, на АнтиМайдан!!!
Вішати таких треба, за злочини та убивство Українців!