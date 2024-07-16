РУС
Новости
4 472 11

Супружеская пара агентов ФСБ РФ готовила ракетные удары по Харькову и Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила агентів ФСБ на Сумщині та Харківщині

Служба безопасности задержала супружескую пару, которая работала на ФСБ и готовила координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи агентов ФСБ

Отмечается, что среди основных целей врага были штабы и укрепрайоны подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

Также агрессора интересовали геолокации логистических баз и складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла своего агента с Сумщины, работавшую в Харькове медсестрой в местном лечебном учреждении. Женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования Сил обороны на Харьковщине.

Предательница привлекла своего мужа

Им оказался бывший работник расформированной милиции, который проживал в Ахтырке на Сумщине.

По данным контрразведки СБУ, по просьбе своей жены фигурант обходил приграничную местность, чтобы выявить локации украинских защитников.

Кроме того, он "втемную" выпытывал нужные агрессору сведения у своих знакомых.

Полученную информацию он мессенджером переправлял жене, а она потом "отчитывалась" своему московскому куратору. Его личность уже установлена Службой безопасности.

По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно распространяла в телеграм-каналах.

Ее муж также поддерживал страну-агрессора и надеялся на захват региона оккупационными группировками РФ.

Во время обыска по месту жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами преступных действий.

Подозрение агенту ФСБ

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия ее мужа квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

СБУ затримала російських агентів у Сумській області

Автор: 

СБУ (20452) Сумская область (3699) Харьковщина (5577) государственная измена (1629)
Топ комментарии
+12
******, это защитники "рускага мира"? **** там ошибка на ошибке, просто недоразвитые, понятно почему они Украинский не могут осилить, они и русский ни хера не знают
16.07.2024 10:27 Ответить
+5
"говАрят, говАрит, вАевать"

Вони чекають уZкіх, чтобьі свабодно говАріть по-руZкі.
16.07.2024 10:31 Ответить
+4
Повісити.
16.07.2024 10:27 Ответить
******, это защитники "рускага мира"? **** там ошибка на ошибке, просто недоразвитые, понятно почему они Украинский не могут осилить, они и русский ни хера не знают
16.07.2024 10:27 Ответить
Мусорня, ****...
16.07.2024 10:32 Ответить
Какая разница, сколько грамматических ошибок они делают?! Они активно помогают врагу. Всё остальное вообще не имеет значения.
16.07.2024 11:15 Ответить
На таких дегенератах все и держится. Умный человек сразу понимает, что к чему. Не ищите логики где её нету. Это что-то на подобие секты.
16.07.2024 14:43 Ответить
Повісити.
16.07.2024 10:27 Ответить
"говАрят, говАрит, вАевать"

Вони чекають уZкіх, чтобьі свабодно говАріть по-руZкі.
16.07.2024 10:31 Ответить
Убивці сусідів Українців, працювали з рашистами РАЗОМ, щоб убивати своїх СУСІДІВ, з якими жили поряд, упродовж 30 років!! Такого лайна в Україні, достатньо, щоб рашисти ним користувалися…
Це ті, кого за гроші, возили ригоАНАЛИ в Київ, на АнтиМайдан!!!
Вішати таких треба, за злочини та убивство Українців!
16.07.2024 10:36 Ответить
Починати треба із zeмародерів
16.07.2024 10:38 Ответить
Нет. Начинать надо с таких вот московитских коллаборантов. На одного медийно задержанного должно приходиться пару десятков втихую закабзоненых.
16.07.2024 11:17 Ответить
такого лайна ще повно. Дома сідят, баяца вихадіть, а то заєрут.
16.07.2024 11:06 Ответить
Мерзота!
16.07.2024 13:32 Ответить
 
 