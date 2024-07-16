Супружеская пара агентов ФСБ РФ готовила ракетные удары по Харькову и Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала супружескую пару, которая работала на ФСБ и готовила координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задачи агентов ФСБ

Отмечается, что среди основных целей врага были штабы и укрепрайоны подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

Также агрессора интересовали геолокации логистических баз и складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла своего агента с Сумщины, работавшую в Харькове медсестрой в местном лечебном учреждении. Женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования Сил обороны на Харьковщине.

Предательница привлекла своего мужа

Им оказался бывший работник расформированной милиции, который проживал в Ахтырке на Сумщине.

По данным контрразведки СБУ, по просьбе своей жены фигурант обходил приграничную местность, чтобы выявить локации украинских защитников.

Кроме того, он "втемную" выпытывал нужные агрессору сведения у своих знакомых.





Полученную информацию он мессенджером переправлял жене, а она потом "отчитывалась" своему московскому куратору. Его личность уже установлена Службой безопасности.

По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно распространяла в телеграм-каналах.

Ее муж также поддерживал страну-агрессора и надеялся на захват региона оккупационными группировками РФ.

Во время обыска по месту жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами преступных действий.





Подозрение агенту ФСБ

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия ее мужа квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

