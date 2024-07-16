РУС
В течение дня войска РФ совершили 28 обстрелов Сумщины. В области зафиксировано 103 взрыва

Російські обстріли Сумщини 16 липня

16 июля осуществили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов).
  • Хотинская громада: произошел сброс с БпЛА 2 взрывных устройств (ВОГ) (2 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: 33 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: зафиксирован обстрел с использованием 2 FPV-дронов (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), артобстрел (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
  • Глуховская громада: россияне ударили из РСЗО (12 взрывов).
  • Юнаковская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV-дронов "камикадзе" (6 взрывов).
  • Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Миропольская громада: нанесен обстрел из артиллерии (2 взрыва).
  • Середино-Будская громада: осуществлен сброс с БпЛА взрывных устройств (4 взрыва), артобстрел (4 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.

