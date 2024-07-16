На Покровському напрямку досі тривають 3 боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат, - Генштаб

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом від початку цієї доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генерального штабу ЗСУ.

Російські удари по Україні

Російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, а таккож 46 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 417 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки. Українські захисники відбили шість атак, ще три - наразі тривають.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники шість разів безрезультатно атакували позиції українців неподалік Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Верхньокам’янського, Північного та Переїзного. Оборонці української землі зупинили вісім атак росіян, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Краматорському напрямку наразі триває два боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. Наші воїни зупинили шість ворожих атак, одна атака - продовжується.

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Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес та Новоселівка Перша. Три боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них - безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини "Тигр", два БПЛА "Ланцет" та один "Supercam". Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, два бої - продовжуються.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Зрештою, під час двох боєзіткнень - зазнали невдачі.

На Придніпровському та Оріхівському напрямках усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін - не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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