Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 561 400 осіб (+1200 за добу), 8227 танків, 15 368 артсистем, 15 862 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 561 400 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 561400 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8227 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36) од,
- артилерійських систем – 15368 (+44) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 892 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2577 (+8)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
158! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44 броня 49, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 561 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.