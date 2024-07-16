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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 561 400 осіб (+1200 за добу), 8227 танків, 15 368 артсистем, 15 862 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 561 400 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 561400 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8227 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36) од,
  • артилерійських систем – 15368 (+44) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 892 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 12193 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2577 (+8)

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) ліквідація (4148) знищення (7702)


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16.07.2024 07:36 Відповісти
Смерть,быдлонасекомышам болот мацковии...
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16.07.2024 08:21 Відповісти
давно ничего не падало и не тонуло...
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16.07.2024 08:37 Відповісти
Розбіжності: у заголовку - добові втрати -1200 осіб, у тексті та інфографіці - 1110 осіб. Враховуючі, що інфографіка 100% генштабу, з заголовком накосячили "цензори".
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16.07.2024 08:40 Відповісти
Минув 3796 день москальсько-української війни.
158! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44 броня 49, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 561 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
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16.07.2024 08:47 Відповісти
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16.07.2024 08:50 Відповісти
15-го червня ц.р. броня теж "взбадьорилась", як і сьогодні 49 одиниць, правда пропорції зовсім трохи різнились 20/29 на разі 13/36, а на наступний день (в червні) 0/6, подивимось що буде завтра (в липні).
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16.07.2024 16:06 Відповісти
 
 