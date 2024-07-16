Общие боевые потери РФ с начала войны – около 561 400 человек (+1200 за сутки), 8227 танков, 15 368 артсистем, 15 862 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 561 400 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 561400 (+1110) человек,

танков - 8227 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 15862 (+36) ед,

артиллерийских систем - 15368 (+44) ед,

РСЗО - 1119 (+0) ед,

средства ППО - 892 (+0) ед,

самолетов - 361 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12193 (+45),

крылатые ракеты - 2398 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 20680 (+57) ед,

специальная техника - 2577 (+8)

