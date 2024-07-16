Общие боевые потери РФ с начала войны – около 561 400 человек (+1200 за сутки), 8227 танков, 15 368 артсистем, 15 862 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 561 400 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 561400 (+1110) человек,
- танков - 8227 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 15862 (+36) ед,
- артиллерийских систем - 15368 (+44) ед,
- РСЗО - 1119 (+0) ед,
- средства ППО - 892 (+0) ед,
- самолетов - 361 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12193 (+45),
- крылатые ракеты - 2398 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 20680 (+57) ед,
- специальная техника - 2577 (+8)
158! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44 броня 49, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 561 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.