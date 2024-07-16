РУС
5 788 7

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 561 400 человек (+1200 за сутки), 8227 танков, 15 368 артсистем, 15 862 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 561 400 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 561400 (+1110) человек,
  • танков - 8227 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 15862 (+36) ед,
  • артиллерийских систем - 15368 (+44) ед,
  • РСЗО - 1119 (+0) ед,
  • средства ППО - 892 (+0) ед,
  • самолетов - 361 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12193 (+45),
  • крылатые ракеты - 2398 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20680 (+57) ед,
  • специальная техника - 2577 (+8)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боец "Азова" ликвидировал российского захватчика выстрелом прямо в голову. ВИДЕО

Втрати ворога

Автор: 

армия РФ (20679) Генштаб ВС (7006) ликвидация (4073) уничтожение (8001)
Героям слава !!!
16.07.2024 07:36 Ответить
Смерть,быдлонасекомышам болот мацковии...
16.07.2024 08:21 Ответить
давно ничего не падало и не тонуло...
16.07.2024 08:37 Ответить
Розбіжності: у заголовку - добові втрати -1200 осіб, у тексті та інфографіці - 1110 осіб. Враховуючі, що інфографіка 100% генштабу, з заголовком накосячили "цензори".
16.07.2024 08:40 Ответить
Минув 3796 день москальсько-української війни.
158! одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44 броня 49, логістика 57!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 561 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
16.07.2024 08:47 Ответить
16.07.2024 08:50 Ответить
15-го червня ц.р. броня теж "взбадьорилась", як і сьогодні 49 одиниць, правда пропорції зовсім трохи різнились 20/29 на разі 13/36, а на наступний день (в червні) 0/6, подивимось що буде завтра (в липні).
16.07.2024 16:06 Ответить
 
 