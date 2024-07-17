Китай може зіграти продуктивну роль у закінченні війни в Україні, - Держдеп

Сполучені Штати вважають, що завдяки тісним стосункам з РФ, Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – Ред.). Це також стосується спроб (Китаю – Ред.) бути основним стратегічним партнером Росії", - зазначив речник.

Міллер нагадав про те, що лідери двох країн - Путін, і Сі - обмінялися візитами.

"І тому я не можу передбачити, куди це зайде далі", - пояснив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Водночас, зауважив він, американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справ припинення війни, "але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою".

За його словами, це має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення "справедливого й міцного" миру для Української держави.

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