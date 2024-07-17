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Новини Війна
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Китай може зіграти продуктивну роль у закінченні війни в Україні, - Держдеп

Метью Міллер

Сполучені Штати вважають, що завдяки тісним стосункам з РФ, Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – Ред.). Це також стосується спроб (Китаю – Ред.) бути основним стратегічним партнером Росії", - зазначив речник.

Міллер нагадав про те, що лідери двох країн - Путін, і Сі - обмінялися візитами.

"І тому я не можу передбачити, куди це зайде далі", - пояснив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Водночас, зауважив він, американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справ припинення війни, "але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою".

За його словами, це має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення "справедливого й міцного" миру для Української держави.

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Автор: 

Держдепартамент США (1653) Китай (4737) росія (66417) США (23598)


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Топ коментарі
+8
Китай в цьому не зацікавлений - "сидить на березі річки і чекає на труп *****"...
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17.07.2024 01:51 Відповісти
+3
Тривалий мир -це як ? Це страшніш неаизначено ніж «будемо разом стільки скільки треба»…
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17.07.2024 05:39 Відповісти
+1
Мгм...
Ставимося з розумінням.
Всім причетним - спасибі!
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17.07.2024 01:49 Відповісти
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Мгм...
Ставимося з розумінням.
Всім причетним - спасибі!
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17.07.2024 01:49 Відповісти
Міллер/Саліван перестаньте брехати!

Не соромте свою велику країну.
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17.07.2024 06:19 Відповісти
Китай в цьому не зацікавлений - "сидить на березі річки і чекає на труп *****"...
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17.07.2024 01:51 Відповісти
Тривалий мир -це як ? Це страшніш неаизначено ніж «будемо разом стільки скільки треба»…
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17.07.2024 05:39 Відповісти
А так, як роками чекають виконання смертного вироку
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17.07.2024 07:49 Відповісти
Китай треба примусити до миру.
Одразу відповім абонентам.
Технології швидко удосконалюються . Тому , якщо не давати Сі нових, Кі через 5- 6 років повернеться до свого сталого стану з паперовими ліхтариками та сараною на сніданок. Можливо ще з рисом з полістіролу.
На відміну від нашої влади,яка в 2021 році більше 2 млд. Доларів вгатила у дороги, Сі це розуміє.
Тому йому можна це пояснити. Та можливо вже потрібно це починати.
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17.07.2024 07:09 Відповісти
Блд ...я був кращої думки про американців. Ну який справедливий, а тим більш тривалий мир з терористами? Та ще щось у їхніх посібників вбивць, гвалтивників та мародерів щось виклянчувати ...
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17.07.2024 08:01 Відповісти
Затушить пожежу, хлюпнувши бензинчиком…
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17.07.2024 09:32 Відповісти
 
 