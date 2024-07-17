На Полтавщині скасовано аварійні знеструмлення
На Полтавщині скасували аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, упродовж усією доби в регіоні будуть діяти погодинні відключення електроенергії.
Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що вийшло з ладу обладнання на енергооб’єкті: аварійні відключення електроенергії діють у семи областях.
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Зате Коломойша продовжує справно отримувати грошенята.