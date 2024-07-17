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На Полтавщині скасовано аварійні знеструмлення

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

На Полтавщині скасували аварійні відключення електроенергії. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж усією доби в регіоні будуть діяти погодинні відключення електроенергії.

Напередодні Цензор.НЕТ інформував, що вийшло з ладу обладнання на енергооб’єкті: аварійні відключення електроенергії діють у семи областях.

Також читайте: В областях, де зараз діють аварійні відключення, планують нормалізувати ситуацію до кінця доби, - Міненерго

Автор: 

енергетика (2632) відключення світла (1100) Полтавська область (1158)


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Про те що за ситуації що є освітлення вулиць, ганяють пусті тролейбуси,блимають жовті світлофори, а на м-ні Алмазний люди вже вийшли перекрити вулицю,цей АРМАвець не написав???
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17.07.2024 08:08 Відповісти
https://t.me/truexapoltava/42505
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17.07.2024 08:21 Відповісти
Не аварійні відключення, а повний блекаут. Не працював стільниковий зв'язок, інтернет, більшість радіостанцій, оператори про забезпечення у разі відключення не зробили нічого. Що це було за відключення - не було ніякої інформації. За ці гроші що зараз платять робітникам обленерго, вони повинні працювати цілодобово. Хто не бажає - зняти бронь.
Зате Коломойша продовжує справно отримувати грошенята.
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17.07.2024 09:36 Відповісти
і підар ахметов зі своїм дтек. їздять на новеньких джипах по Полтаві.....
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17.07.2024 10:24 Відповісти
Ну взагалі-то - по Полтаві їздить коломойшино кодло.
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17.07.2024 10:30 Відповісти
 
 