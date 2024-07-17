Минулої доби найбільше ворожих атак було біля Новоолександрівки, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 16 липня 2024 року, на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне Харківської області; Межове, Новоселівка Перша, Воздвиженка, Тимофіївка, Вовче, Гродівка, Велика Новосілка, Вугледар, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області.

Удари по ворогу

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БПЛА та ЗРК "Бук".

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

Обстановка на Сході

Генштаб інформує, що на Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського.

"На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного", - йдеться у повідомленні.

Генштаб також інформує, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки", - уточнили у Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, дев’ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога.