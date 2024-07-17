Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 562 510 осіб (+1110 за добу), 8238 танків, 15 411 артсистем, 15 871 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 562 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 562510 (+1110) осіб,

танків - 8238 (+11) од,

бойових броньованих машин - 15871 (+9) од,

артилерійських систем - 15411 (+43) од,

РСЗВ - 1120 (+1) од,

засоби ППО - 893 (+1) од,

літаків - 361 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12224 (+31),

крилаті ракети - 2398 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20741 (+61) од,

спеціальна техніка - 2586 (+9)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.