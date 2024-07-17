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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 562 510 осіб (+1110 за добу), 8238 танків, 15 411 артсистем, 15 871 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 562 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 562510 (+1110) осіб,

танків - 8238 (+11) од,

бойових броньованих машин - 15871 (+9) од,

артилерійських систем - 15411 (+43) од,

РСЗВ - 1120 (+1) од,

засоби ППО - 893 (+1) од,

літаків - 361 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12224 (+31),

крилаті ракети - 2398 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 20741 (+61) од,

спеціальна техніка - 2586 (+9)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18034) Генштаб ЗС (6869) ліквідація (4146) знищення (7692)


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Героям слава!!!
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17.07.2024 07:32 Відповісти
Минув 3801 день москальсько-української війни.
135 одиниць техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 44 броня 20, логістика 61!
Кількість легкої броні зменшується і заміняється звичайними авто.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 562 000!!! це більше, ніж таке місто, як Ставрополь.
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17.07.2024 08:40 Відповісти
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17.07.2024 08:43 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!Слава ЗСУ!!))
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17.07.2024 10:24 Відповісти
Кацапатанкі сдєларі ривок і абашлі ббм-и в біатлонє на канцерт кабзона, но пушкарі сказалі "фіг вам". Ну що ж в добрий путь. Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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17.07.2024 12:43 Відповісти
Вже майже ніхто не цікавиться втратами москалів. Бо набридло, до того ж там подаються сумнівні цифри, а це деморалізує суспільство.
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17.07.2024 13:36 Відповісти
 
 