Під ранок ворог ударив КАБом по Боровій: пошкоджено кафе, автомийку та будинки

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні близько 04:40 під ворожий удар потрапило смт Борова Ізюмського району. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки.

Обстріли Харківщини за добу

12:54 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки.

11:45 Куп'янський р-н, ТГ, с. Кіндрашівка, за межами. Внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 га.

Близько 08:00 с. Волохівка Чугуївський район. Внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту з FVP-дрона пошкоджене приватне домоволодіння.

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Бойові дії на Харківщині

В ОВА нагадують, що на Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Харківському напрямку окупанти за добу скинули 36 КАБів.