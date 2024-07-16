Внаслідок учорашнього обстрілу Вовчанська загинула жінка, поранено двох чоловіків, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів Харківщини, внаслідок чого відомо про 1 загиблу особу, 5 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 15 липня росіяни вдарили по Вовчанську, внаслідок чого загинула жінка, двоє чоловіків дістали поранення.

"Також вчора близько 23:00 війська рф здійснили обстріл с. Кіндрашівка Купʼянського району. Поранено 51-річних чоловіка та жінку. Орієнтовно о 23:30 зс рф було нанесено авіаудар по селищу Купʼянськ-Вузловий: отримав тілесні ушкодження 39-річний чоловік.



У вказаних населених пунктах пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі приміщення", - йдеться в повідомленні.

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