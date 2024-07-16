В результате вчерашнего обстрела Волчанска погибла женщина, ранены двое мужчин, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковщины, в результате чего известно об 1 погибшем человеке, 5 человек получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
Так, 15 июля россияне ударили по Волчанску, в результате чего погибла женщина, двое мужчин получили ранения.
"Также вчера около 23:00 войска рф осуществили обстрел с. Кондрашовка Купянского района. Ранены 51-летние мужчина и женщина. Ориентировочно в 23:30 ВС РФ был нанесен авиаудар по поселку Купянск-Узловой: получил телесные повреждения 39-летний мужчина.
В указанных населенных пунктах повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения", - говорится в сообщении.
