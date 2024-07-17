Уряд Німеччини планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році, - Reuters

Уряд Німеччини у 2025 році скоротить військову допомогу Україні до 4 млрд євро.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, економіка Німеччини уникла рецесії на початку 2024 року, проте зростання виявилось повільнішим, ніж очікувалося. Тому, за даними видання, уряд ФРН, як і Велика Британія та Франція, намагається закрити бюджетну діру.

"Бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році", - пише Reuters.

За кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ до Україниканцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" ("історичний поворотний момент"), що передбачає створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.

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