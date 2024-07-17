УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4057 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
8 220 53

Уряд Німеччини планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році, - Reuters

Німечччина планує скоротити допомогу Україні у 2025 році

Уряд Німеччини у 2025 році скоротить військову допомогу Україні до 4 млрд євро.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, економіка Німеччини уникла рецесії на початку 2024 року, проте зростання виявилось повільнішим, ніж очікувалося. Тому, за даними видання, уряд ФРН, як і Велика Британія та Франція, намагається закрити бюджетну діру.

"Бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році", - пише Reuters.

За кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ до Україниканцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" ("історичний поворотний момент"), що передбачає створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.

Читайте: Латвія та Німеччина спільно закуплять дрони для України

Автор: 

Німеччина (7510) допомога (8483) економіка (937)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
краще хай ссикунам які повтікали до Німеччини відмінять виплати! по 2 роки сидять та на шару пивко попивають!
показати весь коментар
17.07.2024 09:58 Відповісти
+13
Ліл, так наш уряд сам фінанси на оборону на наступні роки ріже, що якби натякає. Німеччина, швидше всього вже в курсі майбутніх "мирних договорів", тому й зменшує допомогу.
показати весь коментар
17.07.2024 09:52 Відповісти
+10
Прогин перед Трампішкою?
показати весь коментар
17.07.2024 09:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Примус до миру.
показати весь коментар
17.07.2024 09:50 Відповісти
Прогин перед Трампішкою?
показати весь коментар
17.07.2024 09:53 Відповісти
Більш всього, хоча наша корупція і бездіяльність в пропаганді - більше зробило для цього....
показати весь коментар
17.07.2024 09:59 Відповісти
Ні,просто смі знову чудять, бо скільки отримала Німеччина за військові замовлення уже було тут. Це свого роду маніпуляція і пропаганда
показати весь коментар
17.07.2024 10:22 Відповісти
Я не здивован.

Таурусів не буде. Нових танків теж. Грошей меньше у 2 рази.

Німетччіні не потріьна перемога України. Вона хоче сама панувати у ЕС, а Польща , прибалти ці будуть у черзі…
Бизнес з парашей ось фінальна пряма.

А 2% до НАТО Меркель не платила десятиріччями, ховаючись під зонтиком США. Трамп вже їм казав-,припиніть
Зараз Европа Каже про 3%…

Але Шольц не поспішае.
показати весь коментар
17.07.2024 10:32 Відповісти
хто такий шольц ?

замолоду в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»
показати весь коментар
17.07.2024 10:58 Відповісти
Данке шон
показати весь коментар
17.07.2024 09:51 Відповісти
Сериозна заява - для них віини немає
показати весь коментар
17.07.2024 09:51 Відповісти
В Україні, війна, для всих???
показати весь коментар
17.07.2024 10:00 Відповісти
Цілии Шольц сказав шо рашка не зупиниться на Украіні - слова розходяться з ділами
показати весь коментар
17.07.2024 10:01 Відповісти
в демократія так - одна людина ніхрєна не вирішує
показати весь коментар
17.07.2024 10:04 Відповісти
Ліл, так наш уряд сам фінанси на оборону на наступні роки ріже, що якби натякає. Німеччина, швидше всього вже в курсі майбутніх "мирних договорів", тому й зменшує допомогу.
показати весь коментар
17.07.2024 09:52 Відповісти
Світлана Круп. швидше всього, ви не в курсі про фінансування України у 2025 році,- 40 млрд дол. від нато, 50 млрд дол. кредитів за рахунок доходів від заблокованих активів московії. до речі, бюджет на наступні роки не уряд /це не його компетенція/, а ВРУ прийматиме, ось тоді і подивимось, хто і як його "ріже, що якби натякає"
показати весь коментар
17.07.2024 11:21 Відповісти
До чого тут НАТО та інші? Наші можновладці на наступні роки конкретно знижують фінансування, і про це кажуть усі аналітики. А ви й далі вірте у казочки про золотий дощ.
показати весь коментар
17.07.2024 11:43 Відповісти
НАТО до того, що Німеччина є членом альянсу і фінансуватиме Україну як вчора і сьогодні, і це не "казочки про золотий дощ". а про фінансування на настуні роки нашої оборони подивимось в українських законах про бюджети на ці роки, бо "кажуть усі аналітики" багато чого (це їх хліб)

мабудь спецом для цензоровських зрадофілів німецький мінфін і заявив, - "У 2025 році більша частина військової допомоги Україні надійде з європейських джерел, а також у формі кредиту на загальну суму 50 мільярдів доларів від країн "Великої сімки" (G7) https://www.dw.com/uk/do-kinca-2024-roku-ukraina-taki-otrimae-50-mlrd-dolariv-vid-krain-g7/a-69355056 за рахунок заморожених активів РФ . Про це на пресконференції у середу, 17 липня, заявив міністр фінансів Німеччини https://www.dw.com/uk/christian-lindner/t-39994268 Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

"Ми закладаємо гроші на це (підтримку України - Ред.) у федеральному бюджеті, хоча основна частина підтримки та основна частина грошей, необхідних для військової стійкості України, буде надходити з європейських джерел, а також з інструменту G7 для використання доходів від заморожених російських активів", - уточнив Лінднер, відповідаючи на запитання кореспондента DW... ". https://www.dw.com/uk/lindner-poasniv-zvidki-vidilatimut-grosi-na-vijskovu-dopomogu-ukraini-u-2025-roci/a-69692798
показати весь коментар
18.07.2024 09:30 Відповісти
Бо всім вже зрозуміло що коли американці оберуть трампа України не буде. Німці просто це врахували в бюджеті.
показати весь коментар
17.07.2024 09:55 Відповісти
Та пофіг вже. Трамп, не Трамп - 73% прирекли Україну на знищення в 19 році, Трамп тільки агонію закінчить і все.
показати весь коментар
17.07.2024 11:44 Відповісти
краще хай ссикунам які повтікали до Німеччини відмінять виплати! по 2 роки сидять та на шару пивко попивають!
показати весь коментар
17.07.2024 09:58 Відповісти
Сагласєн!!
показати весь коментар
17.07.2024 10:01 Відповісти
Як правило людина приписує іншим ті вади -які властиві їй самії . З психології
показати весь коментар
17.07.2024 10:12 Відповісти
таж так! здриснтути з воюючою країни та паразитувати за рахунок країн Європи то напевно новий розділ психології!
показати весь коментар
17.07.2024 10:22 Відповісти
Ви хочете стати вагітними і жити коштом ЄС ? Зробіть операцію - і не плачте ..
показати весь коментар
17.07.2024 10:54 Відповісти
а ти вагітним втік до Європи? мільойн від Чапліна вже отримав?
показати весь коментар
17.07.2024 11:03 Відповісти
Действительно. Пусть лучше эти деньги пойдут арабам, а то они голодают)
показати весь коментар
17.07.2024 10:13 Відповісти
ссикуни які втікли хіба голодають?
показати весь коментар
17.07.2024 10:21 Відповісти
чим ти відрізняєшся від тих хто втік крім того, що сам не зміг втекти і від того заздрісна срака підгорає?)) Приєзжай тоже на пивко, у чому проблема клоуне? Чи ти в окопі інтернетному сидиш і не можеш воітель?
показати весь коментар
17.07.2024 10:49 Відповісти
таких ссикунів як ти потрібно позбавляти українського громадянства! як воювати за Україну то немає кому а жити по нашому паспорту як біженець то будь ласка! вдягни спідничку та йди на панель! там твоя робота!
показати весь коментар
17.07.2024 11:01 Відповісти
такий сссикун як я бігав в попасній між домами і жив в норах, поки такий воітель як ти сидів і ****** і інтернеті до людей. йди нахуабей звідси клоун інтернетний
показати весь коментар
17.07.2024 11:23 Відповісти
міг би вступити до ЗСУ. Чи хтось інший має захищати твою ср*ну попасну?
показати весь коментар
18.07.2024 00:17 Відповісти
о, ще один... а можеб ти краще нах*й збігав містер "fsdfsdfsd" інтернетний якщо мамка не навчила хочаб поцікавиться перед висером в якості кого я як черкащанин там бігав!? Біжи!
показати весь коментар
18.07.2024 05:37 Відповісти
Заздріть мовчки.
показати весь коментар
17.07.2024 11:03 Відповісти
кому заздрити? такій бабі як ти:?платячко вдягни і на панельку! там твоє місце!
показати весь коментар
17.07.2024 11:04 Відповісти
Підтримаю. Нема вже сил його пити, можу спитися - хочу каву в Ялті.
показати весь коментар
17.07.2024 12:49 Відповісти
Будемо відверті - на Заході всім начхать що буде з Україною. І це дуже схоже на подачу милостині бідолахові коло церкви - пана і жадним не назовуть і бюджет не потерпає особо.
показати весь коментар
17.07.2024 10:04 Відповісти
Почему это не удивляет ? Продажные как Меркель ШТАЗИ агенты в полный рост ..
показати весь коментар
17.07.2024 10:04 Відповісти
Чому німеччина має збільшувати бюджет допомоги - коли Україна зменшує свої витрати на армію в 2025
показати весь коментар
17.07.2024 10:13 Відповісти
А що - бюджет на наступний рік вже прийняли ?
показати весь коментар
17.07.2024 10:21 Відповісти
Обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону визначено на 2025 рік у сумі 2 226,8 млрд гривень; 2026 рік - 1 626,8 млрд гривень, 2027 рік - 1 532,8 млрд гривень", - йдеться в документі.

https://www.rbc.ua/rus/news/uryadi-sprognozuvali-koli-********-zmozhe-1719828415.html
показати весь коментар
17.07.2024 10:53 Відповісти
в кінці статті ж написано - на 2024 - 1,685 трлн гривень.. Немає ніякого зменшення. Але скоріше за все кредитів нам даватимуть менше, тож бюджет будуть теж зменшувати.
показати весь коментар
17.07.2024 11:47 Відповісти
Є . Порахуйте інфляцію та девальвацію гривні
показати весь коментар
17.07.2024 13:42 Відповісти
Так то лише бюджетна декларація . Тобто чернетка планів на майбутнє , які складаються на основі попередніх прогнозів в економіці , фінансах , співпраці з кредиторами , інтенсивності війни і так далі і тому подібне . Плани ті можуть переглядатися безліч разів .
Очевидно Шмигаль вважає що бойові дії у 2025 році вже почнуть згасати . Ну ну .
Все ж про зниження говорити зарано , кінцеве рішення це - прийняття бюджету .
показати весь коментар
17.07.2024 11:48 Відповісти
Ну значит скоро поз границей ЕС будет Китай. А немцы с поляками будут останавливать толпы мигрантов как сейчас на границе с ***********
показати весь коментар
17.07.2024 10:24 Відповісти
Китай і так в Європі.
Хто днями ввів загороджувальні мита на електромобілі ?

А на все інше...
показати весь коментар
17.07.2024 11:14 Відповісти
Просто у этих идиотов не хватает денег на выплаты всяким муслимам и т.д.
показати весь коментар
17.07.2024 11:15 Відповісти
От лишенько, доведеться зеленим менше красти.
показати весь коментар
17.07.2024 12:03 Відповісти
Хуьло жене біженців у Німеччину з Сирії, Афганістану, України - Німеччина їх утримує, на решту грошей уже немає
показати весь коментар
17.07.2024 13:08 Відповісти
ну вот мля. ну який "примус миру" і "нас слівают"? Скажіть, хто вам сказав, шо нас українців, які дуже хітрі і втіхаря можемо ще і піздити бабло, мають утримувати все життя? Через що? Через те, шо ми боронимо весь світ від чорної чуми? Вам хто це сказав? Телемарафон? Путін якби хотів то вже би напав на НАТО, але не може просто. Ось і все. А вот у людей бабки закінуються, які вони можуть віддати у країну, де рівень корупції збільшується лише
показати весь коментар
17.07.2024 16:58 Відповісти
Бабки закінчуються в багатої Німеччини брехня закінчується сміливість і мужність. В США не менша корупція чим в Україні до речі
показати весь коментар
17.07.2024 21:43 Відповісти
 
 