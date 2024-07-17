Уряд Німеччини планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні у 2025 році, - Reuters
Уряд Німеччини у 2025 році скоротить військову допомогу Україні до 4 млрд євро.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Так, економіка Німеччини уникла рецесії на початку 2024 року, проте зростання виявилось повільнішим, ніж очікувалося. Тому, за даними видання, уряд ФРН, як і Велика Британія та Франція, намагається закрити бюджетну діру.
"Бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу країні до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році", - пише Reuters.
За кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ до Україниканцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" ("історичний поворотний момент"), що передбачає створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.
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Таурусів не буде. Нових танків теж. Грошей меньше у 2 рази.
Німетччіні не потріьна перемога України. Вона хоче сама панувати у ЕС, а Польща , прибалти ці будуть у черзі…
Бизнес з парашей ось фінальна пряма.
А 2% до НАТО Меркель не платила десятиріччями, ховаючись під зонтиком США. Трамп вже їм казав-,припиніть
Зараз Европа Каже про 3%…
Але Шольц не поспішае.
замолоду в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»
мабудь спецом для цензоровських зрадофілів німецький мінфін і заявив, - "У 2025 році більша частина військової допомоги Україні надійде з європейських джерел, а також у формі кредиту на загальну суму 50 мільярдів доларів від країн "Великої сімки" (G7) https://www.dw.com/uk/do-kinca-2024-roku-ukraina-taki-otrimae-50-mlrd-dolariv-vid-krain-g7/a-69355056 за рахунок заморожених активів РФ . Про це на пресконференції у середу, 17 липня, заявив міністр фінансів Німеччини https://www.dw.com/uk/christian-lindner/t-39994268 Крістіан Лінднер (Christian Lindner).
"Ми закладаємо гроші на це (підтримку України - Ред.) у федеральному бюджеті, хоча основна частина підтримки та основна частина грошей, необхідних для військової стійкості України, буде надходити з європейських джерел, а також з інструменту G7 для використання доходів від заморожених російських активів", - уточнив Лінднер, відповідаючи на запитання кореспондента DW... ". https://www.dw.com/uk/lindner-poasniv-zvidki-vidilatimut-grosi-na-vijskovu-dopomogu-ukraini-u-2025-roci/a-69692798
https://www.rbc.ua/rus/news/uryadi-sprognozuvali-koli-********-zmozhe-1719828415.html
Очевидно Шмигаль вважає що бойові дії у 2025 році вже почнуть згасати . Ну ну .
Все ж про зниження говорити зарано , кінцеве рішення це - прийняття бюджету .
Хто днями ввів загороджувальні мита на електромобілі ?
А на все інше...