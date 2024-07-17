Невідомі дрони стежать за навчанням українських військових у Німеччині, - Politico

За навчанням українських військових на полігонах в Німеччині стежать невідомі безпілотники.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

У лісах сільської місцевості Німеччини на секретній базі сотні українських військових проходять шеститижневий експрес-курс, який охоплює основи окопної війни та боїв у місті. Під час цих тренувань над деревами регулярно гудуть невідомі БПЛА. Військові підозрюють, що їх запускають "з ворожими намірами".

Інструктори, зазначає видання, використовують цю ситуацію під час тренувань, щоб наблизити навчання до реальних бойових умов. На фронті українські захисники муситимуть зіткнутися із російськими дронами-камікадзе.

"Ми припускаємо, що принаймні деякі з цих безпілотників керуються з недружніми намірами", - сказав на території тренувального полігону підполковник Роланд Бьоскер.

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На тренувальному полігоні українські воїни постійно дивляться вгору, оцінюючи присутність у небі БПЛА. Заглушити дрони нелегко.

"Технічно неможливо заблокувати всі частоти, які можуть бути використані для керування безпілотниками. Розгортання технології глушіння геозони також виведе з ладу радіостанції, що використовуються для зв'язку на території полігону, а витончені шпигуни завжди знайдуть спосіб проникнути на таку велику територію", - пояснив Бьоскер.

Підполковник не впевнений, що ці БПЛА пов'язані з Росією, очевидною є підозра, що це частина намагань Москви, спрямованих на дестабілізацію і деморалізацію західних союзників, які підтримують Україну.

Також, розповів він, з інструкторами також зв'язувалися незнайомці, які могли працювати на російську розвідку.

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