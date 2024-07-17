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Невідомі дрони стежать за навчанням українських військових у Німеччині, - Politico

німеччина

За навчанням українських військових на полігонах в Німеччині стежать невідомі безпілотники.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

У лісах сільської місцевості Німеччини на секретній базі сотні українських військових проходять шеститижневий експрес-курс, який охоплює основи окопної війни та боїв у місті. Під час цих тренувань над деревами регулярно гудуть невідомі БПЛА. Військові підозрюють, що їх запускають "з ворожими намірами".

Інструктори, зазначає видання, використовують цю ситуацію під час тренувань, щоб наблизити навчання до реальних бойових умов. На фронті українські захисники муситимуть зіткнутися із російськими дронами-камікадзе.

"Ми припускаємо, що принаймні деякі з цих безпілотників керуються з недружніми намірами", - сказав на території тренувального полігону підполковник Роланд Бьоскер.

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На тренувальному полігоні українські воїни постійно дивляться вгору, оцінюючи присутність у небі БПЛА. Заглушити дрони нелегко.

"Технічно неможливо заблокувати всі частоти, які можуть бути використані для керування безпілотниками. Розгортання технології глушіння геозони також виведе з ладу радіостанції, що використовуються для зв'язку на території полігону, а витончені шпигуни завжди знайдуть спосіб проникнути на таку велику територію", - пояснив Бьоскер.

Підполковник не впевнений, що ці БПЛА пов'язані з Росією, очевидною є підозра, що це частина намагань Москви, спрямованих на дестабілізацію і деморалізацію західних союзників, які підтримують Україну.

Також, розповів він, з інструкторами також зв'язувалися незнайомці, які могли працювати на російську розвідку.

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Автор: 

Німеччина (7510) військові навчання (2785) дрони (4997)


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Топ коментарі
+10
"секретна база"...
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17.07.2024 10:59 Відповісти
+6
"Невідомі дрони" стежать за закритим військовим об'єктом на території ФРН, і ніхто "не може знайти" ублюдків з пультами керування. Як глушити дрони над 70-тисячними стадіонами під час проведення футбольних матчів Євро-2024 - то є бажання і можливість це зробити. Годують з бюджету німецьких платників податків армію спецслужбістів з дороговартісним обладнанням, які проводять перевентивні заходи. Які? Виловлюють зігуючих у тіктоці школярів? Слідкують, щоб в інтернетах не ображали підарів, лесбух і трансґєндерів?

Або німці брехуни, або сцять від страху і тупо морально не готові входити у протистояння з рашистськими поплічниками. А що вже говорити про те, якби над землями східної Німеччини пролітала б рашистська ракета Х-101? Напудили б від страху в штани, не збивали б і мовчки чекали б коли уразить ціль, #щобнебулоескалації?
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17.07.2024 11:15 Відповісти
+5
Буває проблемою коли запустити дитині якусь китайську кульку з вогником, бо це заборонено, а тут без кінця цапська,, авіація,, шпигує...
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17.07.2024 11:05 Відповісти
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"секретна база"...
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17.07.2024 10:59 Відповісти
вони і там мастурбовані?? Немає меж їх мастурбованості...
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17.07.2024 11:00 Відповісти
Хм, цікаво, хто ж це міг бути?!! Де ці імпотенні швайнебулі?
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17.07.2024 11:01 Відповісти
Буває проблемою коли запустити дитині якусь китайську кульку з вогником, бо це заборонено, а тут без кінця цапська,, авіація,, шпигує...
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17.07.2024 11:05 Відповісти
Або самі німці, або дали дозвіл русні це робити ...без дозвілу , вони там би, не літали ...
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17.07.2024 11:01 Відповісти
"Секретна" (ніт) база((
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17.07.2024 11:01 Відповісти
Це іноплянетяни, мабуть...
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17.07.2024 11:04 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/u-nimechchyni-nevidomi-bpla-stezhat-za-trenuvannyamy-ukrayintsiv/ У Німеччині невідомі БПЛА стежать за тренуваннями українців

Жовтень 2022 рік
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17.07.2024 11:13 Відповісти
мабуть, нічого не змінилося.
так і стежать з 2022
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17.07.2024 11:29 Відповісти
Не мабуть, а точно. А німці далі "спостерігають".
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17.07.2024 12:07 Відповісти
"Невідомі дрони" стежать за закритим військовим об'єктом на території ФРН, і ніхто "не може знайти" ублюдків з пультами керування. Як глушити дрони над 70-тисячними стадіонами під час проведення футбольних матчів Євро-2024 - то є бажання і можливість це зробити. Годують з бюджету німецьких платників податків армію спецслужбістів з дороговартісним обладнанням, які проводять перевентивні заходи. Які? Виловлюють зігуючих у тіктоці школярів? Слідкують, щоб в інтернетах не ображали підарів, лесбух і трансґєндерів?

Або німці брехуни, або сцять від страху і тупо морально не готові входити у протистояння з рашистськими поплічниками. А що вже говорити про те, якби над землями східної Німеччини пролітала б рашистська ракета Х-101? Напудили б від страху в штани, не збивали б і мовчки чекали б коли уразить ціль, #щобнебулоескалації?
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17.07.2024 11:15 Відповісти
можуть бути брехунами. вони цього вже навчилися добре.
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17.07.2024 14:41 Відповісти
Здається така новина була десь рік тому. Вже рік стежать і ніхто нічого з цим не робить
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17.07.2024 11:25 Відповісти
Секретная база... Никто не знает, где она...
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17.07.2024 11:33 Відповісти
"Ми припускаємо, що принаймні деякі з цих безпілотників керуються з недружніми намірами", - сказав на території тренувального полігону підполковник Роланд Бьоскер.
========

Акуенно, ніби як військова база, на американських базах там узагалі зараз підвищена бойова готовність, а ганси на какушатах гадають, що це за дрони над ними літають...
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17.07.2024 11:34 Відповісти
З з дозволу німецьких фашистів,за навчаннями українських захисників спостерігають їхні родичі рашисти...
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17.07.2024 11:46 Відповісти
В Німеччині повно російської агентури
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17.07.2024 11:54 Відповісти
І справді невідомі?
Таки зовсім?;
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17.07.2024 11:55 Відповісти
це частина тренування. збийте їх рибою на х
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17.07.2024 12:14 Відповісти
цирк
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18.07.2024 00:11 Відповісти
 
 