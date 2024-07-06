На річці Дніпро відбулось навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України. ВIДЕО
У взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України на Дніпрі відбулося тактичне навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України
"На визначених водосховищах річки Дніпро проведено тактичне навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України з відпрацювання властивих завдань у різних умовах обстановки", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що захід проводився із залученням катерів, що надійшли за програмою міжнародної технічної допомоги, та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.
Учасники навчань відпрацювали:
- ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів,
- взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок,
- доставку особового складу до визначених ділянок берега та
- дії з протимінного спостереження.
Нагадаємо, у червні Міноборони повідомляло, що завдяки місії ЄС EUMAM підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування.
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