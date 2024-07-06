УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10499 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 720 11

На річці Дніпро відбулось навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України. ВIДЕО

У взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України на Дніпрі відбулося тактичне навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України

"На визначених водосховищах річки Дніпро проведено тактичне навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України з відпрацювання властивих завдань у різних умовах обстановки", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що захід проводився із залученням катерів, що надійшли за програмою міжнародної технічної допомоги, та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

Дивіться: Навчання українських штурмовиків у Франції. ВIДЕО

Учасники навчань відпрацювали:

  • ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів,
  • взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок,
  • доставку особового складу до визначених ділянок берега та
  • дії з протимінного спостереження.

Нагадаємо, у червні Міноборони повідомляло, що завдяки місії ЄС EUMAM підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування.

Автор: 

ВМС (1399) військові навчання (2781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Ті що в цивільному ,ухилянти?
показати весь коментар
06.07.2024 20:12 Відповісти
+5
Вони б могли в дельті Дніпра не навчання , а як мінімум допомогти хлопцям. На півдні військовослужбовці дивляться( вчорашні трактористи, сварщики та столяри) на цих Рембо, і не розуміють ,чого на Херсонщині постійно збори на лодки та пальне, плюс людей недостатньо, коли такі командос під епічну музику можуть відбити Олешки за пів дня.
показати весь коментар
06.07.2024 20:34 Відповісти
+1
Гра для мирого часу
показати весь коментар
06.07.2024 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гра для мирого часу
показати весь коментар
06.07.2024 19:50 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2024 20:01 Відповісти
Ті що в цивільному ,ухилянти?
показати весь коментар
06.07.2024 20:12 Відповісти
Ну і нащо така епічна музика ? Це що політ зірок смерті ?? Вибачте.
показати весь коментар
06.07.2024 20:18 Відповісти
Вони б могли в дельті Дніпра не навчання , а як мінімум допомогти хлопцям. На півдні військовослужбовці дивляться( вчорашні трактористи, сварщики та столяри) на цих Рембо, і не розуміють ,чого на Херсонщині постійно збори на лодки та пальне, плюс людей недостатньо, коли такі командос під епічну музику можуть відбити Олешки за пів дня.
показати весь коментар
06.07.2024 20:34 Відповісти
Ні, буданга їх краще сточить на якійсь безглуздій спецоперації щоб поставити прапорці на догоду сонцесяйному
показати весь коментар
06.07.2024 21:13 Відповісти
А они точно не помогают? То , что сборы на все, от печек до радаров, идут уже третий год, ты не заметил? А то, что людям надо учиться воевать хоть на земле хоть на воде, не слышал?
показати весь коментар
06.07.2024 22:54 Відповісти
Яка слушна нагода для диванних експертів-дилетантів за пару хвилин все похерити, щоб самоствердитися одне перед одним. ))
показати весь коментар
07.07.2024 00:49 Відповісти
 
 