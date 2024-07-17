Трамп про скасування обмежень проти РФ для припинення війни в Україні: "Я не люблю санкції"
Колишній президент США й конкурент Джо Байдена на майбутніх президентських виборах Дональд Трамп заявив, що він не є прихильником запровадження санкцій проти Росії.
Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
У нього запитали, чи думав він про послаблення або скасування санкцій проти Росії в межах "угоди" щодо припинення війни в Україні, яку він хоче укласти.
"Так. Те, що ми робимо із санкціями, - ми відштовхуємо всіх від себе. Я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно", - відповів Трамп.
Зазначимо, що за часів свого президентства Трамп говорив, що не розглядає можливість зняття санкцій проти Росії.
Ексочільник США також запровадив санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, у 2019 році Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачав обмеження щодо компаній, які надають судна для будівництва газопроводу.
Будь ласка, зачекайте...
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трампон - друг України
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Трамп лише президент і НЕ МОЖЕ одноосібно ВСЕ відмінити чи прийняти.
В США ще є куча комітетів та Сенатів, Демократів, і конкурентів Трампа.
Трамп "бере на понт" - я,я,я...
Население Америки - 340 млн - в 3 раза больше чем в росии.
А это 340 млн. КАНДИДАТОВ в президенты.
А Трамп - это Трамп.
Та и на росии никаких 140 миллионов никогда не было.
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Это связано с тем, что орган пытался расследовать действия американских военных. Как сообщается, МУС пытались преследовать действия американских военнослужащих в Афганистане без согласия США. Из-за этого Трамп вел экономические санкции и расширил визовые ограничения против должностных лиц этого органа и членов их семей.
прекрасно видно прибуток!
за віком така, Ви ж молодий і у вас мінімум 128 гБ, але С..ка бідний
debili b**
"Україну не проситимуть відмовитися від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати дипломатію, а не силу, з розумінням того, що це вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться до того, як Путін піде з посади. До того часу Сполучені Штати та їхні союзники зобов'язуються повністю зняти санкції з Росії та нормалізувати відносини лише після того, як вона підпише мирну угоду, прийнятну для України. Ми також закликаємо до запровадження податків на продаж російських енергоносіїв для оплати відновлення України.
https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine America First, Russia, & Ukraine | Issues (americafirstpolicy.com)
"Дозволивши Україні вести переговори з позиції сили, а також повідомивши Росії про наслідки, якщо вона не виконає умови майбутніх мирних переговорів, Сполучені Штати могли б досягти шляхом переговорів кінцевого результату на умовах, що відповідають американським та українським інтересам. Частиною цього узгодженого кінцевого результату мають бути положення, в яких ми встановлюємо довгострокову архітектуру безпеки для оборони України, зосереджену на двосторонньому захисті безпеки. Включення цього положення до мирної угоди між Росією і Україною відкриває шлях до довгострокового миру в регіоні і є засобом запобігання майбутнім воєнним діям між двома країнами.
Але головне, що там сказано - Байден вів м'якотілу політику перед і після вторгнення.
Він не збирався обороняти Україну, не пропонував, не давав зброю, а замість цього запропонував Зеленському ВТЕЧАТИ!!! Байден всіляко уникав і уникає перемоги України і тим самим завів Україну в глухий глухий кут війни на виснаження.
Таким чином Байден створив штучно такі умови, коли Україна не може перемогти і становище повільно погіршується. Хоча Україна могла перемогти ще у 2022 році, якби Байден дав усю зброю. Напомню - в апреле 2022 Конгресс принял закон о Ленд Лизе.
Україна у 2022 звільнила 54% окупованих територій, а тепер втрачає знову. Тобто це злив.
Радники пропонують переговори на жорстких умовах, що включають договір про захист з боку США. В умовах вказані і контрибуції, які повинна платити рашка.
При цьому це не план Трампа, а просто їхня доповідь.
План Трампа жорсткіший
Тому може змінити думку по Україні, якщо буде віцепрезидентом
"бодігардка, яка закрила Трампа своєю тушою під час замаху - це кацапка з Рязанщини" - є підтвердження твоїх слів?
"При этом "Типичная Рязань" указывает, что настоящее имя девушки изменено. Она родом из города Скопина. В 2000 году семья девушки переехала в США, где Ирина работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей.
Подтверждения этой информации нет. Но если она подтвердится, российский след может стать слишком наглядным. Фото каратистки и бодигарда Трампа однозначного ответа не дают", - отметил Березовец.
Якщо припустити, що їй зараз 30-40 років, то виходить вона переїхала до США дитиною у віці 6-16 років
Знову ти знайшов якусь дичину....
І про це вже відкрито сигналять Помпео і Борис Джонсон - намагаючись відволікти від передвиборчої балаканини. Передвиборча балаканина - це завжди про гроші, завжди! Тому будуть переконувати, що треба менше витрачати на Україну. Але після виборів будуть протилежні справи. так було завжди!
Подивимось що буде
Дивує, що всі на форумі обізнані хто це такий, які його погляди, що буде робити і т.п.
Зрозуміло, що це методички повторюють
Тому що наприклад закон про лендліз - навряд чи на пам'ять скажуть хто та коли запропонував, які його погляди, і т.п.
Зато про 1.6млрд PDA котрі "згоріли" в 2022, або про завищення цін на 8.1 https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ згідно аудита - ніхто та нічого не знає.
Тому що не було таких новин, хоча факти є на офіційних сайтах
Но деякі "місцеві дописувачі", не вірять навіть офіційним сайтам, якщо такої новини не було в їх медіа/газеті.
А навпаки, коли в газеті є, а на офіційних сайтах немає - охоче вірять
Демократи готові принизити і вже принижують Америку - щоб не було ескалації - вже де факто віддали шматок світу хуьлу
Головне те, що в голові у Трампа - а це знають Борис Джонсон і Помпео. Їхнє свідчення дорого коштує
це дитяча передвиборча балаканина
Заява Ходжеса - це добре. таких заяв має бути більше, бо Байден не ідеальний, його політика у підтримці України не дуже рішуча. заяв про перемогу України від Байдена не було чути. тільки останнім часом подібні заяви почали пробиватися у публічний простір.
Проте і від Трампа не було чути жодної заяви про перемогу України. жодної. ні під час його президентства, ні під час його перебування в опозиції...
https://www.nbcnews.com/news/world/former-us-officials-secret-ukraine-talks-russians-war-ukraine-rcna92610 Former U.S. officials have held secret Ukraine talks with Russians (nbcnews.com)
«Акт Логана», який забороняє американським громадянам, офіційно не наділеним відповідними повноваженнями, вести переговори з офіційними представниками іноземних держав, що мають розбіжності зі Сполученими Штатами.
Факти:
- американські громадяни вели переговори з офіційним представником - лавровим
не хочуть оприлюднювати про що домовлялись
Чому?
Домовлялись про щось погане? тому краще мовчати?
зараз вони повинні бути притягнуті до відповідальності, тому що діяли "не за її вказівками"
можна не притягувати, якщо не має "розбіжності зі Сполученими Штатами."
або можна не виконувати закон, як вже повелось: лендліз, план перемоги України і т.п.
- зброї дають недостатньо
- багато обмежень по застосуванню
- якщо росія перестане лізти, та окопається (як це вже було), тоді план зовсім перестане працювати
в обороні, не витрачаючи сил росія буде продовжувати обстрілювати ракетами, вибиваючи енергетику, та паралельно виробляти та копити зброю
а на противагу що?
один патріот, 200млн на зброю, трохи снарядів і все?
- хотіли 100млрд, щось не вийшло
- літаки, летять, та ніяк не долетять - обіцянки постійно переносяться
- 61млрд отримані, частина на PDA допомогу - також не квапливо надають
Яскравий приклад PDA, котрий не обіцянка, а кошти виділені президенту
У підсумку, за 1.5 року, до 1 жовтня 2023
- 1.6млрд згоріло в 2022
- 8.2млрд "помилки" у завищенні цін
- кошти фактично видавались, до 1 січня 2024 - хоча повинні були без помилок надані до 1 жовтня 2023
Про 40млрд - не зрозуміло, що будє надаватись на ці кошти
розклад по цінам
m777 - 6млн
himars - 4.2млн
nasams - 21.8млн
bradley - 3.2млн
patriot - 400млн
абрамс - 4.3млн
Беремо наприклад цю техніку "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць"
bradley 700шт - 2.2млрд
абрамс 300шт - 1.3млрд
м777 500шт - 3млрд
добавимо
pariot 5шт - 2млрд
himars 100шт - 420млн
Загалом: ~9млрд
но амуніцію залишається 30млрд
дадуть стільки зброї?
гроші же будуть
замість пятниці 30 вересня, PDA підписали 4 жовтня 2022 - вже в новому 2023 фінроці
є пояснення, чому відмовились підписати?
і якщо брати до уваги заяви Трампа про те, що він припинить допомогу Україні і порівняти із ситуацією на зараз, то для українців краще те, що є зараз, хоч і дозовано, ніж те, що з приходом Трампа є величезна ймовірність того, що допомога Україні буде припинена. і це не просто якісь фантазії чи перекручення у змі - це заяви самого Трампа.
Санкции будут ослаблять РФ ещё 100 лет если не больше...
Санкции - это для Китая и в мирное время