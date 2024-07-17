Трамп про скасування обмежень проти РФ для припинення війни в Україні: "Я не люблю санкції"

Колишній президент США й конкурент Джо Байдена на майбутніх президентських виборах Дональд Трамп заявив, що він не є прихильником запровадження санкцій проти Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

У нього запитали, чи думав він про послаблення або скасування санкцій проти Росії в межах "угоди" щодо припинення війни в Україні, яку він хоче укласти.

"Так. Те, що ми робимо із санкціями, - ми відштовхуємо всіх від себе. Я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно", - відповів Трамп.

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Зазначимо, що за часів свого президентства Трамп говорив, що не розглядає можливість зняття санкцій проти Росії.

Ексочільник США також запровадив санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, у 2019 році Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачав обмеження щодо компаній, які надають судна для будівництва газопроводу.