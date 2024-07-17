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Трамп про скасування обмежень проти РФ для припинення війни в Україні: "Я не люблю санкції"

Трамп прокоментував послаблення санкцій проти Росії

Колишній президент США й конкурент Джо Байдена на майбутніх президентських виборах Дональд Трамп заявив, що він не є прихильником запровадження санкцій проти Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

У нього запитали, чи думав він про послаблення або скасування санкцій проти Росії в межах "угоди" щодо припинення війни в Україні, яку він хоче укласти.

"Так. Те, що ми робимо із санкціями, - ми відштовхуємо всіх від себе. Я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно", - відповів Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп готовий стати посередником у мирних переговорах між РФ та Україною після обрання його президентом США, - Орбан

Зазначимо, що за часів свого президентства Трамп говорив, що не розглядає можливість зняття санкцій проти Росії.

Ексочільник США також запровадив санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, у 2019 році Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачав обмеження щодо компаній, які надають судна для будівництва газопроводу.

Автор: 

росія (66417) санкції (12249) Трамп Дональд (6303)


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Топ коментарі
+16
Трамп путинская шлюха.
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17.07.2024 11:23 Відповісти
+16
Трампон по психотипу лживая популистская бессовестная мразь,. Такие без колебаний объединяются с себе подобными ради власти и паразитировании на честных добропорядочных людях.
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17.07.2024 11:28 Відповісти
+13
Спокойно, сейчас трампонисты объяснят, что это только во благо.
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17.07.2024 11:22 Відповісти
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трампон - друг України

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17.07.2024 11:11 Відповісти
*****, ну на кого подібне розраховано?
Трамп лише президент і НЕ МОЖЕ одноосібно ВСЕ відмінити чи прийняти.
В США ще є куча комітетів та Сенатів, Демократів, і конкурентів Трампа.
Трамп "бере на понт" - я,я,я...
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17.07.2024 12:59 Відповісти
Трамп конечно гавно. Но других то кандидатов в Америке нет!
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17.07.2024 13:28 Відповісти
???
Население Америки - 340 млн - в 3 раза больше чем в росии.
А это 340 млн. КАНДИДАТОВ в президенты.
А Трамп - это Трамп.
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17.07.2024 13:34 Відповісти
Вы не правы. Половина из этих 340 миллионов - нелегальные мигранты без всяких документов.
Та и на росии никаких 140 миллионов никогда не было.
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17.07.2024 13:40 Відповісти
44 кандидата хотели стать президентом Украины. (5 снялись)
0
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17.07.2024 23:17 Відповісти
Трамп. сподівається на чергову допомогу на виборах від рашки
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17.07.2024 11:12 Відповісти
барига
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17.07.2024 11:15 Відповісти
Но других то кандидатов в Америке нет!
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17.07.2024 13:31 Відповісти
Вот потому что барыга, свои активы (санкции) даром не отдаст
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17.07.2024 23:19 Відповісти
правильно, треба все пробачити та забути й знову дружити, як нічого й не було..., що тільки не зробиш заради грошей та піару...
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17.07.2024 11:19 Відповісти
Трамп так хоче стати китаєм -2
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17.07.2024 11:20 Відповісти
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился о введении санкций против представителей Международного уголовного суда (МУС).

Это связано с тем, что орган пытался расследовать действия американских военных. Как сообщается, МУС пытались преследовать действия американских военнослужащих в Афганистане без согласия США. Из-за этого Трамп вел экономические санкции и расширил визовые ограничения против должностных лиц этого органа и членов их семей.
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17.07.2024 11:20 Відповісти
Спокойно, сейчас трампонисты объяснят, что это только во благо.
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17.07.2024 11:22 Відповісти
Трамп путинская шлюха.
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17.07.2024 11:23 Відповісти
Трампон по психотипу лживая популистская бессовестная мразь,. Такие без колебаний объединяются с себе подобными ради власти и паразитировании на честных добропорядочных людях.
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17.07.2024 11:28 Відповісти
Як американці взагалі їх розуміють? В одному інтервʼю воно каже: "дати Україні зброю без обмежень якщо пітун не погодиться на мир", в іншому "Я збираюся зняти всі обмеження для расєї", в третьому "ми не дамо Україні жодної копійки", в четвертому: "Я примусив європейців більше витрачати на НАТО для стримування расєї", в пʼятому: "Я не буду стримувати расєю, бо не люблю юсанкції"... та *****, що за куйню воно несе? це вже старечій маразм чи він просто намагається загравати з усім верствами виборців?
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17.07.2024 11:24 Відповісти
Це старечий маразм який в нього хронічно, з дитинства.
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17.07.2024 11:27 Відповісти
ви не бачите сенсу ?

прекрасно видно прибуток!
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17.07.2024 11:35 Відповісти
У нього такий режим by default, і ніколи не змінювався.
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17.07.2024 11:35 Відповісти
Просто у реднека оперативна пам'ять 8 мб.
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17.07.2024 11:37 Відповісти
а чому не 48 кБ ?
за віком така, Ви ж молодий і у вас мінімум 128 гБ, але С..ка бідний
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17.07.2024 11:39 Відповісти
Так, як і українці розуміють зе-макаку. Вчора він підписує указ про неприпустимість переговорів з кацапами, а сьогодні ліпить про запрошення людоїдів на саміт миру.
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17.07.2024 12:31 Відповісти
"куля дуже багато міняє в голові, навіть якщо потрапляє у дупу" Альо Капоне...
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17.07.2024 11:24 Відповісти
Шаришь, чел, ракетами этих питарасов
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17.07.2024 11:25 Відповісти
Poutine doit avoir des documents hautement compromettants.
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17.07.2024 11:28 Відповісти
nu i gde tut trampisti z ameriki.....davaite komentuite vašovo oranževovo musolini.

debili b**
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17.07.2024 11:29 Відповісти
Україна гарна, родюча та сильна, але проти трьох довбо..бів йухла ,зепід.ара та трампа , нажаль не встоїть...(((
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17.07.2024 11:31 Відповісти
Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно Джерело: , хтось розуміє де тут логіка, чи переклад невдалтй.
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17.07.2024 11:31 Відповісти
Я не люблю санкции, я люблю сосать.
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17.07.2024 11:35 Відповісти
"Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно" - сам собі протирічить. Там в голові сім днів не метено...
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17.07.2024 11:46 Відповісти
Він відрізняється фізіологічно, туман в голові та не може мислити стратегічно.
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17.07.2024 12:06 Відповісти
в межах "угоди" щодо припинення війни в Україні, яку він хоче укласти.
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17.07.2024 12:54 Відповісти
ага. віддати частину територій Україні кацапам, не брати Україну до НАТО і на додачу ще й зняти з кацапів санкції. окуєнна угода. сери і далі на Байдена тут.
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17.07.2024 18:10 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/tramp-pidtrimaye-ukrajinu-chi-ni-pompeo-pro-javelin-finansovu-dopomogu-y-poziciyu-donalda-trampa-50394696.html Трамп підтримає Україну чи ні ― Помпео про Javelin, фінансову допомогу й позицію Дональда Трампа / NV
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17.07.2024 18:33 Відповісти
ця новина від якого року? )) і де зараз той Помпео? якби Рудий обрав собі у віце-президенти когось із ятрубів, то тоді ще можна було би сподіватись на це. а він собі вибрав в зами самого найбільшого українофоба. то те саме, що вибрав би Марджорі собі в зами. а ти і далі носись, як дурень із писаною торбою, із тими заявами колишніх членів команди Трампа, яких він зараз до себе в адміністрацію на гарматний постріл не підпустить..
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17.07.2024 18:39 Відповісти
Читай оригінал доповіді радників Трампа:

"Україну не проситимуть відмовитися від мети повернути всю свою територію, але вона погодиться використовувати дипломатію, а не силу, з розумінням того, що це вимагатиме майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться до того, як Путін піде з посади. До того часу Сполучені Штати та їхні союзники зобов'язуються повністю зняти санкції з Росії та нормалізувати відносини лише після того, як вона підпише мирну угоду, прийнятну для України. Ми також закликаємо до запровадження податків на продаж російських енергоносіїв для оплати відновлення України.

https://americafirstpolicy.com/issues/america-first-russia-ukraine America First, Russia, & Ukraine | Issues (americafirstpolicy.com)

"Дозволивши Україні вести переговори з позиції сили, а також повідомивши Росії про наслідки, якщо вона не виконає умови майбутніх мирних переговорів, Сполучені Штати могли б досягти шляхом переговорів кінцевого результату на умовах, що відповідають американським та українським інтересам. Частиною цього узгодженого кінцевого результату мають бути положення, в яких ми встановлюємо довгострокову архітектуру безпеки для оборони України, зосереджену на двосторонньому захисті безпеки. Включення цього положення до мирної угоди між Росією і Україною відкриває шлях до довгострокового миру в регіоні і є засобом запобігання майбутнім воєнним діям між двома країнами.
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17.07.2024 20:15 Відповісти
прочитав. там все зводиться до того, що Байден - гімно, а Трамп - бох... цей опус як передвиборча кампанія Трампа. обісрати конкурента і возвеличити себе. коли ху йло викотило ультиматум блоку НАТО в грудні 21-го року, то тут радники Трампа пишуть, що Байден мав йти на переговори... що справді? )) які ж це переговори мовою ультиматумів. далі.. ті умніки пишуть, що склади зброї у США чуть лі не спустошені і щоб виробити 2000 стінгерів, то США потрібно буде 13 років. ну брєд же повний... чи заяви, що Байден демонізував пукіна і називав його воєнним преступніком.. і правильно зробив, що так називав. переговори... то те саме, що вести переговори з Гітлером... Америка несе втрати. )) та Америка тільки і заробляє на цьому - весь кацапський газ зник з європейського ринку, замість нього левова частка американського спг. склади спустошені? від чого? від того, що передали Україні 31 Абрамс і поки що ні одного літака. )) ну-ну.. таке враження, що цей опус писали під кацапську копірку.. брєд... я вже писав сьогдні твоєму другану Секонду фірсту - Валерій Чалий, коли працював послом України в США при каденції Трампа, говорив, що тоді було багато кацапських агентів у команді Трампа. вказав навіть на одного радника одного сенатора, який був дуже близький до Трампа. і радник цього сенатора постійно лив у вуха тому сенатору кацапські наративи, які той потім лив у вуха Трампу, навіть не усвідомлюючи це. потім того радника розкрили і прибрали. і таких пацієнтів зараз в команді Трампа чи біля команди Трампа багатенько. В тому числі багато таких пацієнтів маскуються у США під українську діаспору і типу від імені України ллють трампістам кацапську ху йню у вуха. взяти хоча би заяви Марджорі чи цього нового віце про переслідування православних в Україні. звідки ця ху йня? ну явно вона ллється від кацапських агентів. А Марджорі то все хаває. свідомо хаває чи як корисна ідіотка - це ще питання. Висновок: з кацапами нема про що вести переговори. їх потрібно по максимуму тут знищити в Україні. США і інші країни не витратили поки що жодного свого солдата, а кацапія вже на своїх складах вигрібає останні залишки бронетехніки. Тому стратегія діда правильна - максимально послабити парашу. коли вона максимально послаблена, тоді і Китай буде послаблений. це ж очевидно. да, нам від цього хєрово, нас стає менше, це нам наказання за те, що махали в 2014-му році весною аквафрешами і закликали путєна ввести війська. тепер мусимо це вихаркати кров'ю.. заморозка війни ні до чого доброго не приведе, а тільки відстрочить нову війну ще на кілька років. Тому зараз єдино правильний вихід - це нашим потом, нашою кров'ю і старою натівською і совіцькою зброєю нанести кацапам максимальний урон, щоб вони самі без переговорів забралися з України, як колись із Афгану. і над цим потрібно працювати. приз - стабільнісь у Європі на десятки років після розвалу того лепрозорію. і не потрібно буде нової гонки озброєнь. Так, нам хотілося би більше зброї, більше ******** зброї, допомоги натівських військ, які могли би зайти в Україну не як натівські війська, а під егідою військ антипутінської коаліції. ніяких переговорів з кацапами. максимально їх винищити на українській землі.
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17.07.2024 22:14 Відповісти
У доповіді перераховано все те, що я тобі говорив раніше.

Але головне, що там сказано - Байден вів м'якотілу політику перед і після вторгнення.
Він не збирався обороняти Україну, не пропонував, не давав зброю, а замість цього запропонував Зеленському ВТЕЧАТИ!!! Байден всіляко уникав і уникає перемоги України і тим самим завів Україну в глухий глухий кут війни на виснаження.
Таким чином Байден створив штучно такі умови, коли Україна не може перемогти і становище повільно погіршується. Хоча Україна могла перемогти ще у 2022 році, якби Байден дав усю зброю. Напомню - в апреле 2022 Конгресс принял закон о Ленд Лизе.
Україна у 2022 звільнила 54% окупованих територій, а тепер втрачає знову. Тобто це злив.
Радники пропонують переговори на жорстких умовах, що включають договір про захист з боку США. В умовах вказані і контрибуції, які повинна платити рашка.
При цьому це не план Трампа, а просто їхня доповідь.
План Трампа жорсткіший
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17.07.2024 23:23 Відповісти
звісно перераховано. це ж твоя методичка. ))
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17.07.2024 23:47 Відповісти
Виходить, що я сам можу писати методички і такі доповіді
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18.07.2024 01:45 Відповісти
ні. ти тільки як шавка можеш їх повторювати. крапка.
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18.07.2024 02:13 Відповісти
Натуральна шавка на рівні бидло кацапів - це ти. Ти повторюєш як папуга гівно фейки зі ЗМІ
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18.07.2024 02:32 Відповісти
головний фейк - це вибір Трампом собі у зами українофоба і антисеміта Венса. крім того, бодігардка, яка закрила Трампа своєю тушою під час замаху - це кацапка з Рязанщини. лише ці 2 факти у мільйони разів перекреслють надання Трампом Україні кілька десятків чи кілька сотень джавелінів.. якщо кацапи уже працюють в особистій охороні Трампа, то це вже багато про що значить. ти імбецил, якщо цього не розумієш. ну або свідомий ворог України.
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18.07.2024 02:57 Відповісти
Раініше Венс був противником Трампа - потім змінив думку.
Тому може змінити думку по Україні, якщо буде віцепрезидентом

"бодігардка, яка закрила Трампа своєю тушою під час замаху - це кацапка з Рязанщини" - є підтвердження твоїх слів?

"При этом "Типичная Рязань" указывает, что настоящее имя девушки изменено. Она родом из города Скопина. В 2000 году семья девушки переехала в США, где Ирина работала тренером, училась в университете и окончила школу частных телохранителей.

Подтверждения этой информации нет. Но если она подтвердится, российский след может стать слишком наглядным. Фото каратистки и бодигарда Трампа однозначного ответа не дают", - отметил Березовец.

Якщо припустити, що їй зараз 30-40 років, то виходить вона переїхала до США дитиною у віці 6-16 років

Знову ти знайшов якусь дичину....
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18.07.2024 10:48 Відповісти
Венс не українофоб, він базіка і на посаді він буде говорити те, що вигідно Америці, а Америці вигідно те, щоб у світі домінували США, а не хуьло, щоб не було "двополярного світу". Інакше це принизливо для Америки, а трампісти бажають зробити Америку знову великою - саме за цією логікою хуьло зупинять.
І про це вже відкрито сигналять Помпео і Борис Джонсон - намагаючись відволікти від передвиборчої балаканини. Передвиборча балаканина - це завжди про гроші, завжди! Тому будуть переконувати, що треба менше витрачати на Україну. Але після виборів будуть протилежні справи. так було завжди!
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18.07.2024 12:30 Відповісти
Я про Венса майже нічого не знаю
Подивимось що буде

Дивує, що всі на форумі обізнані хто це такий, які його погляди, що буде робити і т.п.
Зрозуміло, що це методички повторюють
Тому що наприклад закон про лендліз - навряд чи на пам'ять скажуть хто та коли запропонував, які його погляди, і т.п.

Зато про 1.6млрд PDA котрі "згоріли" в 2022, або про завищення цін на 8.1 https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ згідно аудита - ніхто та нічого не знає.
Тому що не було таких новин, хоча факти є на офіційних сайтах
Но деякі "місцеві дописувачі", не вірять навіть офіційним сайтам, якщо такої новини не було в їх медіа/газеті.
А навпаки, коли в газеті є, а на офіційних сайтах немає - охоче вірять
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18.07.2024 13:01 Відповісти
зупинять вони ху йло? поділивши світ на трьох. ну-ну..
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18.07.2024 19:23 Відповісти
Республіканці хочуть зробити Америку знову великою - це означає, що для Америки принизливо ділити з кимось світ.
Демократи готові принизити і вже принижують Америку - щоб не було ескалації - вже де факто віддали шматок світу хуьлу
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18.07.2024 19:36 Відповісти
де великою? в Огайо? в Мілуокі? той Венс - популіст і ізоляціоніст. і саме його до себе в команду взяв Трамп. і надалі таких братиме. І не буде більше в його команді нікого з яструбів-рейганістів. а ти пишеш тут якусь дичину. тільки питання: свідомо чи як корисний ідіот. Трамп з ху йлом/сі просто поділить сфери впливу у світі. цікаво буде глянути кого Трамп призначить Держсекретарем і радником із нацбезпеки.
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18.07.2024 19:47 Відповісти
Венс звичайний популіст - флюгер, його призначення важливе тільки для процесу виборів як прапор для реднеків. Віцепрезидент нічого не вирішує. Раніше він ненавидів Трампа і називав його гітлером. А тепер він стоїть поруч.
Головне те, що в голові у Трампа - а це знають Борис Джонсон і Помпео. Їхнє свідчення дорого коштує
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18.07.2024 20:17 Відповісти
буде видно. хоча, не факт, що буде видно. Байден зніметься з виборів і демократи виграють вибори у Трампа і його оголтілого віце... а що там казав Помпео? і, головне, коли казав? до вибору Трампом свого віце чи вже після цього?
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18.07.2024 20:30 Відповісти
Кандидат у віцепрезиденти США в разі перемоги на виборах Дональда Трампа - https://www.unian.ua/world/respublikanci-oficiyno-nominuvali-dzhey-di-vensa-na-posadu-viceprezidenta-ssha-12700053.html Джей Ді Венс , заявив, що Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України.
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19.07.2024 01:13 Відповісти
"Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України."

це дитяча передвиборча балаканина
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19.07.2024 02:31 Відповісти
та ніт. заяви що Трампа раніше, що зараз Венса - це не просто балаканина. вони так справді і думають. тому вони і разом в команді, а не, наприклад, Нікі Хейлі, яку багато хто рекомендував Рудому у віце і яку Рудий навіть не запросив на з'їзд партії. тільки коли багато хто підняв шум і вийшли аж на Меланію, щоб вона вплинула на Рудого, то тільки після цього Хейлі запросили на з'їзд партії. Був би Рудий вороже налаштований до кацапів, у нього не працювала би кацапка з боліт приватним бодігардом. і таких там вихідців з боліт є до куя в команді тих трампістів, особливо в команді тих маговців. Валерій Чалий на днях казав, що коли він працював у Штатах послом при Трампі, то в одного сенатора, який був дуже близький до Трампа у радниках був кацапський агент, як виявилося потім. крім того, багато кацапських агентів маскувались під українську діаспору. кацапський вплив на цю маговську групу є великим. їхнє завдання - посилити ізоляціонізм Америки, щоб вона не лізла в Україну і зосередила свою увагу на Тихоокеанському регіоні. серед штурмовиків Капітолію було багато вихідців з боліт, є багато відео, де чітко чути цапську мову з закликами на штурм.. так само і тебе тут завдання - срати Байдена і топити за Рудого. який як прийде, то приведе Україну до перемоги.. проте шось закликів про перемогу від команди Рудого взагалі не чути. хтось там каже, ну він спецом не говорить свій план, прийде в Білий дім, тоді всі дізнаються... не впевнений, що українці хочуть дізнатись той план. бо той план - то практично те саме, що вже не раз озвучували його радники - розділ України і обіцянка ху йлу не приймати Україну в НАТО і обіцянка ху йла перестати далі воювати, задовільнитися Кримом, Донбасом і коридором до Криму. ну так ху ло давно і вже не раз говорило, шо хоч сьогодні готове до перемовин проте з врахуванням реалій. і вишня на торті - це неприйняття України в НАТО.
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19.07.2024 03:15 Відповісти
Нікі Хейлі щойно виступила на з'їзді і повністю підтримала Трампа. Точно так само виступив Помпео
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19.07.2024 12:38 Відповісти
це неважливо. важливо те, що якби не Меланія, то Хейлі там взагалі не було би..
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19.07.2024 12:51 Відповісти
саме тому Рудий нічого і не говорить про свій план щодо України публічно і конкретно, бо таким чином йому піста, шансів 0 заїхати у Білий дім, оскільки близько 70% американців незалежно від партійної приналежності виступають за підтримку України і продовження надавати Україні військову допомогу. тому Рудий і мовчить про свій план щодо України, бо боїться втратити голоси.. хоча є факти - саме через нього блокували виділення допомоги Україні більше 6 місяців..
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19.07.2024 03:31 Відповісти
Навіщо він буде розкривати карти до виборів? Це план для людини, яка має владу. А влади поки що немає
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19.07.2024 12:35 Відповісти
чому? та тому що це можуть бути хєрові карти. і саме тому він боїться їх розкривати, щоб не втратити голоси виборців, які підтримують Україну.
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19.07.2024 12:53 Відповісти
це абсолютно ні про що не говорить. дитиною вона переїхала у США, чи ембріоном, чи тіткою вже. абсолютно ні про що не говорить. гебня має величезний досвід подібної роботи з вербування агентів. Проте! Трамп, який говорить, що міг би жахнути по мацкві ракетами, дуже ретельно мав би ставитися до підбору своїх приватних бодігардів. тому, тут питань більше, ніж відповідей. так само як і телефонні розмови Маска з ху йлом. а вони були. і не раз. і заяви Маска про те, що Україна має відмовитись від своїх територій, щоб не провокувати ядерну війну - не спроста ж він такі заяви робить. тим більше, що він взявся фінансувати виборчу кампанію Трампа. щось тут дуже багато таких співпадінь. Власник оружейного тульського заводу має у Техасі дочірні фірмі, які теж займаються зброєю. через ці фірми велись фінансування виборчої кампанії Трампа у 16-му році. багато активістів кацапського походження 6 січня підбурювали маси і самі були активними учасниками штурму Капітолію. та і заяви Валерія Чалого про те, що в команді Трампа на час його президентства були кацапські агенти впливу на сенаторів, які були дуже близькі до Трампа і до думок яких Трамп прислухався.

Заява Ходжеса - це добре. таких заяв має бути більше, бо Байден не ідеальний, його політика у підтримці України не дуже рішуча. заяв про перемогу України від Байдена не було чути. тільки останнім часом подібні заяви почали пробиватися у публічний простір.

Проте і від Трампа не було чути жодної заяви про перемогу України. жодної. ні під час його президентства, ні під час його перебування в опозиції...
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18.07.2024 19:21 Відповісти
А поки вголос кажуть "нічого про Україну без України" Адміністрація Байдена тихо крисятничає у всіх за спиною:

https://www.nbcnews.com/news/world/former-us-officials-secret-ukraine-talks-russians-war-ukraine-rcna92610 Former U.S. officials have held secret Ukraine talks with Russians (nbcnews.com)
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17.07.2024 23:31 Відповісти
"Обговорення відбувалися з відома адміністрації Байдена, але не за її вказівками, і колишні посадовці, які брали участь у зустрічі Лаврова, поінформували Раду національної безпеки Білого дому після цього, повідомили два джерела"

«Акт Логана», який забороняє американським громадянам, офіційно не наділеним відповідними повноваженнями, вести переговори з офіційними представниками іноземних держав, що мають розбіжності зі Сполученими Штатами.

Факти:
- американські громадяни вели переговори з офіційним представником - лавровим

не хочуть оприлюднювати про що домовлялись
Чому?
Домовлялись про щось погане? тому краще мовчати?

зараз вони повинні бути притягнуті до відповідальності, тому що діяли "не за її вказівками"
можна не притягувати, якщо не має "розбіжності зі Сполученими Штатами."

або можна не виконувати закон, як вже повелось: лендліз, план перемоги України і т.п.
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18.07.2024 21:30 Відповісти
план анаконда? у нас не вистачить сил на це
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18.07.2024 00:08 Відповісти
будьоновку зніми..
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18.07.2024 00:11 Відповісти
план не робочий
- зброї дають недостатньо
- багато обмежень по застосуванню
- якщо росія перестане лізти, та окопається (як це вже було), тоді план зовсім перестане працювати
в обороні, не витрачаючи сил росія буде продовжувати обстрілювати ракетами, вибиваючи енергетику, та паралельно виробляти та копити зброю
а на противагу що?
один патріот, 200млн на зброю, трохи снарядів і все?
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18.07.2024 11:00 Відповісти
ні, не все. на наступний рік НАТО виділило вже 40 млрд на військову допомогу Україні. окрім НАТО, військову допомогу Україні будуть продовжувати надавати окремі країни окремо від цього загального фонду. і з цим усім працює адміністрація Байдена. і Європа шарахається від того, що адміністрацію Байдена може замінити адміністрація Трампа. з ким у Трампа нормальні стосунки у Європі? тільки з одним Орбаном. якдо Орбана ставляться у Європі і в Україні? як до путінського агента. якщо при Трампі є путінські агенти, якщо у Трампа бодігардами працюють кацапи, якщо з ху йлом постійно на зв'язку Ілон Маск, який фінансує виборчу кампанію Трампа, якщо Трамп крутить шури-мури з відкритим путінським холуєм Орбаном, то висновок тут очевидний. так само і стосовно тебе.
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18.07.2024 19:34 Відповісти
Треба почекати, тому що 40млрд знову обіцянка

- хотіли 100млрд, щось не вийшло
- літаки, летять, та ніяк не долетять - обіцянки постійно переносяться
- 61млрд отримані, частина на PDA допомогу - також не квапливо надають

Яскравий приклад PDA, котрий не обіцянка, а кошти виділені президенту
У підсумку, за 1.5 року, до 1 жовтня 2023
- 1.6млрд згоріло в 2022
- 8.2млрд "помилки" у завищенні цін
- кошти фактично видавались, до 1 січня 2024 - хоча повинні були без помилок надані до 1 жовтня 2023

Про 40млрд - не зрозуміло, що будє надаватись на ці кошти
розклад по цінам
m777 - 6млн
himars - 4.2млн
nasams - 21.8млн
bradley - 3.2млн
patriot - 400млн
абрамс - 4.3млн

Беремо наприклад цю техніку "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць"
bradley 700шт - 2.2млрд
абрамс 300шт - 1.3млрд
м777 500шт - 3млрд

добавимо
pariot 5шт - 2млрд
himars 100шт - 420млн

Загалом: ~9млрд

но амуніцію залишається 30млрд

дадуть стільки зброї?
гроші же будуть
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18.07.2024 21:12 Відповісти
хотіли 100 млрд на 5 років, вирішили 40 млрд на рік. що є краще. на слідуючий рік знову затвердять новий пакет. ймовірність, що затвердять набагато вища, ніж що не затвердять.
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18.07.2024 21:23 Відповісти
а оці всі свої викрутаси про PDA USAІ ти хоч тут мільйон разів строчи - то все до сраки. головне - зброя в Україну йде і буде йти і надалі.
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18.07.2024 21:25 Відповісти
зрозуміло, що комусть "до сраки" - 1.6млрд котрі "згоріли" в 2022 році

замість пятниці 30 вересня, PDA підписали 4 жовтня 2022 - вже в новому 2023 фінроці

є пояснення, чому відмовились підписати?
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18.07.2024 22:34 Відповісти
подзвони у Білий дім чи в Пентагон і потребуй пояснень. ти ж тут виглядаєш як дебіл, коли написуєш оцю ху єту... бо з твоїх тут висерів складається таке враження, що це гроші українських платників податків, а не американських і Байден їх вкрав. ))

і якщо брати до уваги заяви Трампа про те, що він припинить допомогу Україні і порівняти із ситуацією на зараз, то для українців краще те, що є зараз, хоч і дозовано, ніж те, що з приходом Трампа є величезна ймовірність того, що допомога Україні буде припинена. і це не просто якісь фантазії чи перекручення у змі - це заяви самого Трампа.
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18.07.2024 23:21 Відповісти
Трамп прав.
Санкции будут ослаблять РФ ещё 100 лет если не больше...
Санкции - это для Китая и в мирное время
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17.07.2024 13:26 Відповісти
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17.07.2024 14:25 Відповісти
 
 