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З 11:00 до 22:00 діятимуть чотири черги відключень світла. Причина - зростання споживання під час спеки

Коли відключатимуть світло 17 липня

17 липня 2024 року було скасовано аварійні відключення світла в кількох областях. Через спеку діятимуть 4 черги відключень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Так, протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Водночас графіки аварійних відключень, що діяли минулої доби в кількох областях, скасовано. Обладнання на одному з енергообʼєктів було оперативно полагоджено і запущено в роботу.

В Укренерго зазначили, що через зростання споживання під час спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги. 

Також читайте: Об’єднання тарифів на розподіл електроенергії для промислових споживачів може призвести до зупинки інвестиційних проєктів, – Kronospan

Автор: 

енергетика (2632) електроенергія (6282) відключення світла (1100)


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Топ коментарі
+11
препізедент ні в чому не винен бо тупий невиліковно.
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17.07.2024 11:14 Відповісти
+7
Україна без світла зараз це вже наслідки. Причина це 5 колона зе-єрмачні, яку імбіцили власноруч зробили владою.
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17.07.2024 11:25 Відповісти
+6
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17.07.2024 11:20 Відповісти
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препізедент ні в чому не винен бо тупий невиліковно.
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17.07.2024 11:14 Відповісти
Він лише лялька-маріонетка з ганчір'я,яка не здатна мислити чи говорити особисто!!))
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17.07.2024 11:22 Відповісти
а чи лялька, зможе так викупатись в українській крові?
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17.07.2024 11:26 Відповісти
Це залежить від режисера та сценариста,а ляльководи втілят в життя роль згідно сценарія!!))
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17.07.2024 11:34 Відповісти
"..і плюс електризация всей страни"! "Велика електризація" України триває!! Пилорама працює 24/7 !!))
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17.07.2024 11:19 Відповісти
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17.07.2024 11:20 Відповісти
Володимир Ясне Сонечко!!))
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17.07.2024 11:23 Відповісти
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17.07.2024 11:21 Відповісти
будинки поділені на групи, у графіку три зони ( вимк, можливо вимк, є електр).Що таке черги?
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17.07.2024 11:23 Відповісти
Це скільки груп одночасно будуть вимкнені. Це суто разнарядка укренерго. Обленерго або дтек ще й коригують ці вказівки на свій лад.
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17.07.2024 11:38 Відповісти
Це треба графіки різних груп накласти один на другий і вираховувати. Але не раджу - це марна справа. Чотири черги - це відсутність світла у чорних та сірих зонах - так простіше.
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17.07.2024 11:40 Відповісти
Україна без світла зараз це вже наслідки. Причина це 5 колона зе-єрмачні, яку імбіцили власноруч зробили владою.
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17.07.2024 11:25 Відповісти
У Львові дощ зараз іде, відмазка не пройшла, давайте світло сюди, казли
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17.07.2024 11:27 Відповісти
чому вони паряться. можна просто відключити всю україну до осені і рубити бабло від продаж в європу
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17.07.2024 11:35 Відповісти
Як хмари то світла немає бо хмари , як сонце так світла немає бо спека , давай ще плями на сонці, шторм в тихому океані, а ретроградний Меркурій додайте, буде щось нове, зеклоуни
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17.07.2024 11:37 Відповісти
П*здець цій країні походу. Дегроти 73% зробили себе разом, і Україну загнали в могилу. Жити та працювати в умовах, коли цвіркають світло 4 години на добу (!) неможливо.
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17.07.2024 11:41 Відповісти
А Жити та працювати в умовах, коли в країні Дегроти 73%???
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17.07.2024 11:50 Відповісти
Спочатку вимикали через похолодання, зараз через спеку. Хтось когось найобує, але де?
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17.07.2024 12:05 Відповісти
А запущенный энергоблок только на Киев?
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17.07.2024 12:46 Відповісти
 
 