З 11:00 до 22:00 діятимуть чотири черги відключень світла. Причина - зростання споживання під час спеки

17 липня 2024 року було скасовано аварійні відключення світла в кількох областях. Через спеку діятимуть 4 черги відключень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Так, протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Водночас графіки аварійних відключень, що діяли минулої доби в кількох областях, скасовано. Обладнання на одному з енергообʼєктів було оперативно полагоджено і запущено в роботу.

В Укренерго зазначили, що через зростання споживання під час спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.

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