Рашисти вдарили по Херсону: поранено жінку
Зранку 17 липня 2024 року війська РФ ударили по Дніпровському району в Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, зранку 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по Корабельному району Херсону.
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