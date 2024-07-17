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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Херсону: поранено жінку

Російські загарбники обстріляли Херсон

Зранку 17 липня 2024 року війська РФ ударили по Дніпровському району в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Через ворожий обстріл вибухову травму та уламкове поранення потилиці отримала 47-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Внаслідок обстрілу Херсона вибухової травми зазнала 1 людина

Як повідомлялося, зранку 16 липня, російські війська завдали ракетного удару по Корабельному району Херсону.

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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