"Здавала" ворогу українських патріотів: Повідомлено про підозру зрадниці з окупаційної поліції на Луганщині, - СБУ

Служба безпеки оголосила про заочну підозру в колабораціонізмі мешканці Старобільського району Луганщини, яка "здавала" російським військам українських патріотів.

Про це повідомили у СБУ в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового розслідування, на початку вторгнення жінка "здавала" російським військам колишніх учасників АТО та патріотично налаштованих місцевих мешканців.

А зі встановленням окупаційного режиму влаштувалася на службу до загарбників в незаконно створену поліцію.

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Що загрожує зрадниці?

СБУ встановила, що після окупації жінка обійняла посаду "дільничного" у т.зв. "Біловодському районному відділі поліції".

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України)

На колаборантку чекає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

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