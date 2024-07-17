УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3954 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 920 22

"Здавала" ворогу українських патріотів: Повідомлено про підозру зрадниці з окупаційної поліції на Луганщині, - СБУ

Поліцейська з Луганщини здавала окупантам українських патріотів

Служба безпеки оголосила про заочну підозру в колабораціонізмі мешканці Старобільського району Луганщини, яка "здавала" російським військам українських патріотів.

Про це повідомили у СБУ в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними досудового розслідування, на початку вторгнення жінка "здавала" російським військам колишніх учасників АТО та патріотично налаштованих місцевих мешканців.

А зі встановленням окупаційного режиму влаштувалася на службу до загарбників в незаконно створену поліцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожу інформаторку, яка "зливала" ворогові локації українських блокпостів поблизу Харкова, - СБУ. ФОТО

Що загрожує зрадниці?

СБУ встановила, що після окупації жінка обійняла посаду "дільничного" у т.зв. "Біловодському районному відділі поліції".

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України)

На колаборантку чекає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Читайте також: Зрадника, який вступив до "МВС РФ" під час окупації Балаклії на Харківщині, засуджено до 13 років тюрми, - СБУ. ФОТО 

Поліцейська з Луганщини здавала окупантам українських патріотів

Автор: 

СБУ (13048) державна зрада (1728) колабораціонізм (1178) підозра (798)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Свинокацапка
показати весь коментар
17.07.2024 12:11 Відповісти
+21
Ти ба, навіть пику не замилили! Щось у лісі здохло....
показати весь коментар
17.07.2024 12:11 Відповісти
+18
показати весь коментар
17.07.2024 12:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На морду натуральна финоугорка
показати весь коментар
17.07.2024 12:10 Відповісти
Свинокацапка
показати весь коментар
17.07.2024 12:11 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2024 12:12 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2024 20:56 Відповісти
більш подібна на татаро-башгірдку.
показати весь коментар
17.07.2024 13:07 Відповісти
Ти ба, навіть пику не замилили! Щось у лісі здохло....
показати весь коментар
17.07.2024 12:11 Відповісти
Всі тварини 😁
показати весь коментар
17.07.2024 14:16 Відповісти
прибрати всю штукатурку і вийде в чистому вигляді генетичне лайно...Ламброзо правий
показати весь коментар
17.07.2024 12:13 Відповісти
est i pozitiv - vone nikoli nepovertaetsa do Ukraini
показати весь коментар
17.07.2024 12:17 Відповісти
А прізвище в неї є, чи з етичних міркувань не можна опрілюдновати?
Читаю під фото, автор Валерiя Сушкова.
Так це вона, дільнича поліцейська?
показати весь коментар
17.07.2024 12:26 Відповісти
І рило якесь вогнуте, як праскою вдарили, тувінське рило.
показати весь коментар
17.07.2024 12:27 Відповісти
мразота. ВБИТИ !
показати весь коментар
17.07.2024 12:37 Відповісти
Поперше - пляшку в дупу та промiж нiг
показати весь коментар
17.07.2024 14:18 Відповісти
В 2014 році деякі старобільськв мусори сприяли блокуванню колони ЗСУ разом з кацапськими бойовиками. Поки бійці добробату "Айдар" не під'їхали, дали пиз#ди всій цій гопкомпанії разом з мусорами та не розблокували прохід нашої колони. Тому тиловий старобільській райвідділок був захищений мішками з піском до даху двоповерхової будівлі. Від айдарівців. Поки підорів-зрадників не почнуть розстрілювати деб вони не були, перемоги не буде.
показати весь коментар
17.07.2024 12:42 Відповісти
У 2014 заступник мера Сєвєродонецька Дрюня Гавриленко прийняв окупантів в обійми, а після звільнення міста...став начальником теплокомуненерго, згодом очолив відділ соцзахисту.
Після повторної окупації став члєном "єдімрасєї"(
От така х...ня, малята
показати весь коментар
17.07.2024 14:31 Відповісти
нах... така реклама, ліквідуйте по-тихому
показати весь коментар
17.07.2024 12:49 Відповісти
раз такой фигурой занялись, значит она пролила кровь, быть может много. И 12 лет, не самое страшное что грозит. Это формальность уже.
показати весь коментар
17.07.2024 12:58 Відповісти
Чисто слов"янська пика
показати весь коментар
17.07.2024 13:00 Відповісти
Ну, вот! А из какой организации сея особа?! Если копнуть, то не удивлюсь, что или вот эти, во главе с Рабиновичем, Медведчуком, Королевской, или эти, что Симоненко возглавлял, или подружка сдохнувшего Кывы! Пока в тылу не будет взяты под контроль все до единой про-российские общественные организации, всякие там ветераны, пенсионеры, зелёные и т.д., не о каком успешном продвижении не будет и речи. Они же всё сливают врагу!
показати весь коментар
17.07.2024 13:03 Відповісти
П'ятак , свіняче рило… що ще можна додати? Нічого дивного тут не має, до своїх потягнуло..
показати весь коментар
17.07.2024 20:54 Відповісти
 
 