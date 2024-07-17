"Здавала" ворогу українських патріотів: Повідомлено про підозру зрадниці з окупаційної поліції на Луганщині, - СБУ
Служба безпеки оголосила про заочну підозру в колабораціонізмі мешканці Старобільського району Луганщини, яка "здавала" російським військам українських патріотів.
Про це повідомили у СБУ в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.
За даними досудового розслідування, на початку вторгнення жінка "здавала" російським військам колишніх учасників АТО та патріотично налаштованих місцевих мешканців.
А зі встановленням окупаційного режиму влаштувалася на службу до загарбників в незаконно створену поліцію.
Що загрожує зрадниці?
СБУ встановила, що після окупації жінка обійняла посаду "дільничного" у т.зв. "Біловодському районному відділі поліції".
Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України)
На колаборантку чекає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Будь ласка, зачекайте...
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Читаю під фото, автор Валерiя Сушкова.
Так це вона, дільнича поліцейська?
Після повторної окупації став члєном "єдімрасєї"(
От така х...ня, малята