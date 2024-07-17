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ВАКС встановив, що я норм закону чи обов’язків не порушував, - Князєв

князєв

ВАКС не знайшов якихось порушень з боку ексголови Верховного суду Всеволода Князєва і відмовив прокурору в задоволенні клопотання про обмеження йому права пересуватися територією України.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив Князєв.

"17 липня відбулося засідання Вищого антикорупційного суду щодо інциденту зі мною у селищі Солотвино. Прокурор САП просив змінити мені обов'язки покладені на мене судом, через великий суспільний резонанс події, а саме просив заборонити мені надалі залишати межи Київської області.

ВАКС дослідив це питання і встановив, що ніяких норм закону чи обовʼязків, встановлених судом мною не було порушено. Спроб перетину державного кордону не було, перебування на лікуванні в спеціалізованому санаторії не є порушенням закону. В результаті ВАКС відмовив у задоволенні зазначеного клопотання прокурора САП, - зазначив Князєв.

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Нагадаємо, 10 липня  у селі Нижня Апша Закарпатської області за 400 метрів від державного кордону прикордонний наряд затримав машину, пасажиром якої виявився ексголова Верховного суду Князєв. Згодом він повідомив, що прямував до санаторію в Солотвино.

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (2000) Князєв Всеволод (121)


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Топ коментарі
+9
Зелений цирк у своєму грандіозному шоу перевершив усі циркові шоу світу.
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17.07.2024 13:10 Відповісти
+6
Підор.
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17.07.2024 13:02 Відповісти
+6
Вибачтесь - верніть роботу - і посилену пенсію
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17.07.2024 13:03 Відповісти
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Підор.
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17.07.2024 13:02 Відповісти
Вибачтесь - верніть роботу - і посилену пенсію
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17.07.2024 13:03 Відповісти
по перше, у тих керунках та по дорозі, є ще ближче кордон...
по друге, скажіть мені, що це гівно хотіло переплисти через Тису, поржемо разом.
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17.07.2024 13:04 Відповісти
Навіщо йому тису перепливати якщо за 20-25 на авто виїде... він не бідна людина щоб не міг собі дозволити
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17.07.2024 13:25 Відповісти
Починаємо збирати гроші на компенсацію моральної та матеріальної шкоди цьому "святому чєлавєку"....
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17.07.2024 13:05 Відповісти
Зелений цирк у своєму грандіозному шоу перевершив усі циркові шоу світу.
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17.07.2024 13:10 Відповісти
ВАКС, такий няшка) скоро канонізує всіх крадіїв в святі угодники.
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17.07.2024 13:19 Відповісти
На підарі князєві нема де тавра ставити.
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17.07.2024 13:22 Відповісти
Еще бы,не работяга же какой то из низшей касты,которого сразу нужно расстрелять на ближних подступах к границе,уважаемая личность,домики в Испаниях,хабарчики сотнями тысяч,бронь от армии,элита .
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17.07.2024 13:31 Відповісти
А... ну, якщо вакс не знайшов, та ще й відмовив...тоді - так, все норм. Розходимось...
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17.07.2024 14:20 Відповісти
.... зразу видно патужність нашого правосуддя.
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17.07.2024 14:51 Відповісти
А коли взагалі оце гівно князєв щось порушував? Хто таке взагалі стверджує? Згідно нашої конституції і наших законів хто що хоче, те і робить. Чим більша посада, тим більша безвідповідальність. І навпаки. Чим нижча посада, тим більша відповідальність. Так складені не те що закони, а навіть посадові інструкції любого підприємства. При відсутності води, наприклад, буде винний не адміністрація водоканалу, а якийсь сантехнік дядя Гриша. Так буде складено службове розслідування випадку. І так скрізь. Хлопці прикордонники просто прогнали гівняче гівно із своєї зони відповідальності. Просто в разі чого відповідав би не командир округу і не міністр, які розвели прохідний двір, а якийсь сержант Петренко. От він і нагнав цього йолупа. Ха ха ха.
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17.07.2024 14:56 Відповісти
Выпуск.
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17.07.2024 15:57 Відповісти
Давно треба розігнати те суддівське та прокурорське кодло, і замінити проукраїнськими адвокатими, бажано фронтовиками. Звісно, що у будь якому випадку, бувші підлеглі та колегі Князева, будуть підтримувати його, та казати, що він не винен, бо рука руку миє!
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17.07.2024 16:46 Відповісти
 
 