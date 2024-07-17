ВАКС встановив, що я норм закону чи обов’язків не порушував, - Князєв

ВАКС не знайшов якихось порушень з боку ексголови Верховного суду Всеволода Князєва і відмовив прокурору в задоволенні клопотання про обмеження йому права пересуватися територією України.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив Князєв.

"17 липня відбулося засідання Вищого антикорупційного суду щодо інциденту зі мною у селищі Солотвино. Прокурор САП просив змінити мені обов'язки покладені на мене судом, через великий суспільний резонанс події, а саме просив заборонити мені надалі залишати межи Київської області.

ВАКС дослідив це питання і встановив, що ніяких норм закону чи обовʼязків, встановлених судом мною не було порушено. Спроб перетину державного кордону не було, перебування на лікуванні в спеціалізованому санаторії не є порушенням закону. В результаті ВАКС відмовив у задоволенні зазначеного клопотання прокурора САП, - зазначив Князєв.

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Нагадаємо, 10 липня у селі Нижня Апша Закарпатської області за 400 метрів від державного кордону прикордонний наряд затримав машину, пасажиром якої виявився ексголова Верховного суду Князєв. Згодом він повідомив, що прямував до санаторію в Солотвино.