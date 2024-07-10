Ексголову Верховного суду Князєва затримали на Закарпатті неподалік кордону з Румунією. Він заявив, що прямував до санаторію (оновлено)
Колишнього голову Верховного суду України Всеволода Князєва затримали у Закарпатській області, неподалік кордону з Румунією.
Про це у своєму фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Бутусов зазначив, що 10 липня о 16:40 у селі Нижня Апша Закарпатської області за 400 метрів від державного кордону прикордонний наряд затримав машину, пасажиром якої виявився ексголова Верховного суду Всеволод Князєв.
"Князєв знаходився у прикордонників у селищі Солотвино, йому ставились питання, чому та як він приїхав у прикордонну зону до самого кордону. На разі Князєву запропоновано покинути межі області. Протиправних дій з його боку не зафіксовано. Обшук не проводився, підстав для затримання не знайшлось", - розповів він.
Бутусов нагадав, що Князєв є підозрюваним і був затриманий при отриманні хабаря детективами НАБУ, слідство по його справі триває.
У коментарі Цензор.НЕТ Князєв заявив, що прикордонники його не затримували.
"Річ у тому, що плануючи лікування на Закарпатті, не я бронював санаторій. І помилка в тому. що не перевірив, що Солотвино знаходиться поряд з кордоном з Румунією.
До Ужгорода я прибув поїздом, де мене зустрів мій друг, який мав відвезти до санаторію.
Траса Ужгород-Солотвино йде вздовж річки Тиса. На ній розташовано декілька блокпостів. На кожному перевіряли документи та жодних питань не виникало. Вже на останньому блокпості біля Солотвиного перевірили документи та попросили проїхати у відділення для ретельнішої перевірки.
Я не заперечував. У відділенні прикордонники знову перевірили документи, зокрема бронювання санаторію та зворотні квитки до Києва. Також прикордонники зв'язалися з НАБУ. і зʼясували, що до мене немає претензій.
Єдине попрохали змінити місце відпочинку. Наразі перебуваю в одному з санаторіїв на Закарпатті, але вже всередині регіону.
Хочу ще раз наголосити, що на Закарпаття прибув для лікування. І жодних намірів перетинати кордон в мене не було", - зазначив Князєв.
Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва
16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.
Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.
ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.
31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.
27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.
31 січня 2024 року за Князєва внесли 18,168 млн грн застави. Напередодні заставу зменшив до такої суми слідчий суддя ВАКС.
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запропоновано покинути !!!
А чому не пропонують покидати межі області всіх кого називають "ухилянтами" , яких відразу затримуюють, складають протокол і притягують до адмін відповідальності супроводжуючи в ТЦК?
Чи то також питання ціни за "пропозицію покинути межи області" ?