Майно та рахунки Князєва заарештували

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мін’юсту.

Майно та рахунки заарештували через те, що Князєв не виконав поставнову Печерського райсуду про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунку в розмірі 906 600 грн.

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"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", - зазначив Гайченко.

За колишнім головою Верховного суду зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

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Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозруКнязєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзіексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.

4 березня 2024 року справу Князєва скерували до суду.