Имущество и счета Князева арестовали

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала все имущество и счета бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Имущество и счета арестовали из-за того, что Князев не выполнил постановление Печерского райсуда о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.

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"В случае отсутствия денежных средств на счетах должника, и в случае выявления принадлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества, государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на выявленное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание", - отметил Гайченко.

За бывшим председателем Верховного суда зарегистрировано 4 единицы недвижимого имущества в городе Николаеве и Николаевской области.

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Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

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За Князева внесли 18,168 млн грн залога. По словам адвоката, это сделали друзья экс-главы ВС. 31 января его отпустили из-под стражи.

4 марта 2024 года дело Князева направили в суд.