Якщо ми дозволимо Україні програти, то це наблизить війну Росії проти НАТО, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Захід має протистояти російській агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.wp.
"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти. Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - сказав польський лідер.
За словами Дуди, якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити це жорстке лезо Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче атакувати знову і знову".
Президент Польщі зазначив, що Захід має не підраховувати дні до можливого протистояння з Росією, а діяти.
"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - додав Дуда.
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- почти половину самолетов передала Польша
- Больше половины полученных танков, передала Польша
- по самоходной артилерии и рсзо: 2 или 3 место, когда разница между местами в 3-5шт
про сбитие ракет и дронов,
это к НАТО которое какбы запрещает это делать, чтобы не быть втянутым в конфликт
Хотя, недавно не спрашивая НАТО, США сбивали ракеты и дроны которые атаковали Израиль.
Потенциально могли втянуть блок НАТО в войну
логика не понятная, когда надо согласие всех членов НАТО, а когда не надо
Ядрьону бімбу на Польщу він запустить із великим задоволенням. Просто ще зарано. Чекайте.
росія повертає собі території, відбиті Україною рік тому, за літнього контрнаступу
Про це пишеhttps://www.nytimes.com/2024/07/15/world/europe/ukraine-war-russia-advances.html New York Times.
Видання підтверджує захоплення села Урожайне на півдні Донецької області.
«Урожайне було одним з небагатьох південних сіл, які Україна звільнила минулого літа, показавши рідкісний успіх у контрнаступі. Але зараз ці успіхи поступово зводяться нанівець російськими військами, що наступають», - пише газета і нагадує, що рф відбила і більшу частину села Роботине.
Також видання пише, що російські війська «повільно просуваються до найважливішої траси T0504» з Покровська до Костянтинівки.
Якщо російські війська вийдуть на дорогу, українські військові операції на сході Донецької області будуть серйозно утруднені.
Зокрема, перекриття дороги призведе до подальшої ізоляції міста Часів Яр, - ідеться в матеріалі.
Самохідна артилерія: 38шт (2 або 3 місце). Італія 48шт
РСЗО: 20шт (4 місце, коли різниця в 4-5шт). Чехія 33шт, UK 24шт, США 21шт
Літаки: 18шт (1 місце). Болгарія 14шт
Танки: 311шт (абсолютне 1 місце, всього надано 50+ країнами, 646танків). Чехія 89шт. Німмечина 68шт.