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Новини Війна
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Якщо ми дозволимо Україні програти, то це наблизить війну Росії проти НАТО, - Дуда

Дуда закликав не дати Україні програти

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Захід має протистояти російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.wp.

"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти. Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - сказав польський лідер.

За словами Дуди, якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити це жорстке лезо Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче атакувати знову і знову".

Президент Польщі зазначив, що Захід має не підраховувати дні до можливого протистояння з Росією, а діяти.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - додав Дуда.

Також читайте: Зеленський і Дуда обговорили оборонну співпрацю між Україною та Польщею. ФОТО

Автор: 

Польща (8659) путін володимир (24219) росія (66417) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+6
Ось бач які гарні слова - а Німеччина хоче в 2р скоротити допомогу Украіні
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17.07.2024 13:16 Відповісти
+6
Тому не дозволимо Україні програти, але й виграти не дамо. Все та ж риторика з 2022-го року.
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17.07.2024 13:19 Відповісти
+6
Я це зрозумiв так: Нехай Украiна воюе за нас!
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17.07.2024 13:24 Відповісти
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Ось бач які гарні слова - а Німеччина хоче в 2р скоротити допомогу Украіні
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17.07.2024 13:16 Відповісти
І дуже швидко
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17.07.2024 13:40 Відповісти
Все вірно
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17.07.2024 13:17 Відповісти
вірно то вірно, але його адепт Трамп вважає по іншому.
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17.07.2024 13:43 Відповісти
Ні. Ви не праві. Прочитайте його і Венса інтерв'ю.
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17.07.2024 14:08 Відповісти
Тому не дозволимо Україні програти, але й виграти не дамо. Все та ж риторика з 2022-го року.
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17.07.2024 13:19 Відповісти
Так вперед пан Дуда. Україна і так робе що може і можливості не безкінечні особливо якщо ще виберуть підстріленого миротворця в США.
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17.07.2024 13:19 Відповісти
Та быстрей бы,шоб и вас ***********,как нас.
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17.07.2024 13:19 Відповісти
"Як дозволимо Україні програти війну..." Цього ляха уже занесло: хіба щоб програти чи виграти війну Україні потрібен дозвіл цієї дуди??? Чи всіх дуд-підарасів усього світу? "Вєршітєль судєб" сраний...
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17.07.2024 13:23 Відповісти
Я це зрозумiв так: Нехай Украiна воюе за нас!
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17.07.2024 13:24 Відповісти
А, что ты, *****, сделал, чтобы Украина не проиграла - ракеты и дроны над Украиной начал сбивать???
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17.07.2024 13:28 Відповісти
Польша сделала достаточно много:
- почти половину самолетов передала Польша
- Больше половины полученных танков, передала Польша
- по самоходной артилерии и рсзо: 2 или 3 место, когда разница между местами в 3-5шт

про сбитие ракет и дронов,
это к НАТО которое какбы запрещает это делать, чтобы не быть втянутым в конфликт

Хотя, недавно не спрашивая НАТО, США сбивали ракеты и дроны которые атаковали Израиль.
Потенциально могли втянуть блок НАТО в войну

логика не понятная, когда надо согласие всех членов НАТО, а когда не надо
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17.07.2024 15:55 Відповісти
Так не дозволяйте дайте більше зброї, почніть збивати ракети кацапські не ведіть себе як терпіли
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17.07.2024 13:32 Відповісти
Ссыкуны прикрылись Украиной, всё что могут это безпощьно скулят.
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17.07.2024 13:41 Відповісти
а завтра вже можно буде заїбошити ракетою по АБ Балтімор, бо Су-34 вже заїбали все прикордоння і фронт??? чи ще не настав час?
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17.07.2024 13:42 Відповісти
Трамп це знає? А чого ти, пане Дуда, не говориш про те, що намагався це втовкмачити Трампу?
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17.07.2024 13:45 Відповісти
Ці поляки такі сцикливі та тупі, що навіть не знають, що далі України ***** не піде, бо йому нема чим йти.

Ядрьону бімбу на Польщу він запустить із великим задоволенням. Просто ще зарано. Чекайте.
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17.07.2024 13:56 Відповісти
Чого нема чим? Мобілізує всіх наших ухилянтів, після набутиліванія запре їх в штормиZ, і підуть на Європу як колись, це вже було в істрії, і не один раз...
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17.07.2024 14:25 Відповісти
Зеленський здає Україну

росія повертає собі території, відбиті Україною рік тому, за літнього контрнаступу

Про це пишеhttps://www.nytimes.com/2024/07/15/world/europe/ukraine-war-russia-advances.html New York Times.

Видання підтверджує захоплення села Урожайне на півдні Донецької області.

«Урожайне було одним з небагатьох південних сіл, які Україна звільнила минулого літа, показавши рідкісний успіх у контрнаступі. Але зараз ці успіхи поступово зводяться нанівець російськими військами, що наступають», - пише газета і нагадує, що рф відбила і більшу частину села Роботине.

Також видання пише, що російські війська «повільно просуваються до найважливішої траси T0504» з Покровська до Костянтинівки.

Якщо російські війська вийдуть на дорогу, українські військові операції на сході Донецької області будуть серйозно утруднені.

Зокрема, перекриття дороги призведе до подальшої ізоляції міста Часів Яр, - ідеться в матеріалі.
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17.07.2024 14:01 Відповісти
Україна вже виграла цю війну, тільки потрібно довести ї до кінця, все залежить від кількості допомоги заходу, тим швидше її закінчить!
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17.07.2024 14:09 Відповісти
Це набагато гірше, чим думають європейці. По-перше, в ЄС побіжить величезна кількість громадян, бо більшість, хто злишиться на неокупованій території не мають бажання жити під ворогом. По-друге, решта, що залишаться, через пару років пропагандистської обробки в складі терористичних військ Цапії, в перших рядах підуть вбивти громадян країн Балтії і Польщі.
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17.07.2024 16:05 Відповісти
Просто факти, про допомогу від Польші
Самохідна артилерія: 38шт (2 або 3 місце). Італія 48шт
РСЗО: 20шт (4 місце, коли різниця в 4-5шт). Чехія 33шт, UK 24шт, США 21шт
Літаки: 18шт (1 місце). Болгарія 14шт
Танки: 311шт (абсолютне 1 місце, всього надано 50+ країнами, 646танків). Чехія 89шт. Німмечина 68шт.
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17.07.2024 16:54 Відповісти
 
 