Якщо ми дозволимо Україні програти, то це наблизить війну Росії проти НАТО, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Захід має протистояти російській агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wiadomosci.wp.

"Україна і вільний світ повинні разом протистояти російській агресії і повинні перемогти. Тому що якщо ми дозволимо Україні програти, то тоді потенційна війна Росії із Заходом буде надзвичайно близька", - сказав польський лідер.

За словами Дуди, якщо "не дати відсіч російському імперіалізму і не затупити це жорстке лезо Путіна, то цей ненажерливий російський монстр захоче атакувати знову і знову".

Президент Польщі зазначив, що Захід має не підраховувати дні до можливого протистояння з Росією, а діяти.

"Ми повинні робити свою роботу, усвідомлюючи загрози. І ми повинні діяти раціонально і спокійно. І мені здається, що саме так ми і діємо сьогодні - ми значно збільшили витрати на оборону в Польщі, і всі, я сподіваюся, розуміють, що їх необхідно підтримувати. Цього очікує і польське суспільство, хоча це і велика жертва. Але наразі метою номер один є безпека Польщі", - додав Дуда.

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