У кожній бойовій бригаді прикордонників створять підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів: Щодня "хороших" росіян буде більше

У кожній бойовій бригаді прикордонників буде створено окремий підрозділ РУБАК.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив під час перебування в підрозділі бригади "Помста" на Бахмутському напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, саме на базі "Помсти" 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса почав формуватися перший структурний підрозділ швидкого реагування розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.

Очільник прикордонного відомства подякував підполковнику Олексюку і його побратимам за ефективну бойову роботу. А також запевнив, що новостворена ПКШР РУБАК отримає всю необхідну допомогу від вищих органів управління.

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"Розраховуємо на швидкі результати і на те, що щодня "хороших" росіян буде більше", - зазначив генерал-лейтенант Сергій Дейнеко.