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У кожній бойовій бригаді прикордонників створять підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів: Щодня "хороших" росіян буде більше

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

У кожній бойовій бригаді прикордонників буде створено окремий підрозділ РУБАК.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив під час перебування в підрозділі бригади "Помста" на Бахмутському напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, саме на базі "Помсти" 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса почав формуватися перший структурний підрозділ швидкого реагування розвідувально-уданих безпілотних авіаційних комплексів. Його очолив Герой України Дмитро Олексюк.

Очільник прикордонного відомства подякував підполковнику Олексюку і його побратимам за ефективну бойову роботу. А також запевнив, що новостворена ПКШР РУБАК отримає всю необхідну допомогу від вищих органів управління.

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"Розраховуємо на швидкі результати і на те, що щодня "хороших" росіян буде більше", - зазначив генерал-лейтенант Сергій Дейнеко.

Автор: 

безпілотник (4425) Держприкордонслужба ДПСУ (6196) Дейнеко Сергій (85)


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а, є во що одіти, озброїти, на накормити?
бо, прострочений зе!лідор сказав, що 14 бригад, голі і босі.
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17.07.2024 13:49 Відповісти
Ключеве слово "буде".....
3.14здець!!!
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17.07.2024 13:58 Відповісти
Так і хочеться завити - вииллл!...вииллл!...
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17.07.2024 14:05 Відповісти
Світ на порозі виникнення нового виду Збройних Сил - "безпілотних комплексів" І якщо наземні можуть стать лише "доповненням" до інженерно-саперних підрозділів - морські та авіаційні можуть стать окремими підрозділами та з"єднаннями у складі ВМС та авіації
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17.07.2024 14:19 Відповісти
а що досі цьогого немає?? звільнити керівництво ДПСУ за службовою невідповідністью наступникам дати термін 3 тижні....
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17.07.2024 14:35 Відповісти
 
 