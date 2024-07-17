Рада у першому читанні проголосувала законопроєкт №11057, який закриває серйозні корупційні дірки у будівництві, - Шабунін

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який зобов'яже державних замовників публікувати на Prozorro ціни за окремі будматеріали.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую сьогодні Верховній Раді, яка прийняла у першому читанні дуже важливий законопроєкт №11057. Він закриває серйозні корупційні дірки у будівництві. У тому числі — у будівництві фортифікацій. 276 депутатів – "за". Таке потужне рішення влади – дуже допомагає боротися із наративом про "корумповану Україну" на Заході, який прицільно дивиться на нашу відбудову", - зазначив він.

Шабунін подякував ініціаторці законопроєкту Анастасії Радіній.

"Нагадаю суть законопроєкту. Зараз з інформації на Prozorro НЕМОЖЛИВО визначити, чи є корупція на будівництві. Все тому, що замовники від держави НЕ публікують інформацію про ціни: яка ціна на будівництві бетону, деревини та інших матеріалів. Хоча сам кошторис з цінами у них вже є – нічого нового формувати непотрібно. 100 мільйонів на будівництво школи — це багато чи мало? Без цін на будматеріали зрозуміти — неможливо.

Законопроєкт же – зобовʼяже, аби всі ціни стали публічними для журналістів та громадян. Цей законопроєкт – вимушене швидке рішення. Адже нічого не робити, поки лише на будівництві фортифікацій завищують ціни на матеріали часом ушестеро – це просто злочин", - додав глава ЦПК.

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