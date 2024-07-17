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Новини
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Рада у першому читанні проголосувала законопроєкт №11057, який закриває серйозні корупційні дірки у будівництві, - Шабунін

будинок,будівництво

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який зобов'яже державних замовників публікувати на Prozorro ціни за окремі будматеріали.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую сьогодні Верховній Раді, яка прийняла у першому читанні дуже важливий законопроєкт №11057. Він закриває серйозні корупційні дірки у будівництві. У тому числі — у будівництві фортифікацій. 276 депутатів – "за". Таке потужне рішення влади – дуже допомагає боротися із наративом про "корумповану Україну" на Заході, який прицільно дивиться на нашу відбудову", - зазначив він.

Шабунін подякував ініціаторці законопроєкту Анастасії Радіній.

"Нагадаю суть законопроєкту. Зараз з інформації на Prozorro НЕМОЖЛИВО визначити, чи є корупція на будівництві. Все тому, що замовники від держави НЕ публікують інформацію про ціни: яка ціна на будівництві бетону, деревини та інших матеріалів. Хоча сам кошторис з цінами у них вже є – нічого нового формувати непотрібно. 100 мільйонів на будівництво школи — це багато чи мало? Без цін на будматеріали зрозуміти — неможливо.

Законопроєкт же – зобовʼяже, аби всі ціни стали публічними для журналістів та громадян. Цей законопроєкт – вимушене швидке рішення. Адже нічого не робити, поки лише на будівництві фортифікацій завищують ціни на матеріали часом ушестеро – це просто злочин", - додав глава ЦПК.

Також читайте: Єрмак заявив, що хтось "масштабує проблему корупції", проте він може вирішити купу цих проблем протягом години, зважаючи на усю його владу, - Шабунін

Автор: 

ВР (15073) будівництво (3041) Шабунін Віталій (540)


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Топ коментарі
+4
Може я чогось не розумію, але у конкурсних пропозиціях учасників, що викладаються на Прозорро, містяться кошториси в АВК-5. В кошторисах є всі ціни на матеріали. Що ще і у якій формі оприлюднювати?
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17.07.2024 14:20 Відповісти
+1
Це ж звичайне ІБД..замість роботи..
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17.07.2024 14:22 Відповісти
+1
і шо доріг теж?
ви там в раді не ******? - на цьому ж влада стоїть!
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17.07.2024 14:25 Відповісти
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... брехня .
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17.07.2024 14:19 Відповісти
Може я чогось не розумію, але у конкурсних пропозиціях учасників, що викладаються на Прозорро, містяться кошториси в АВК-5. В кошторисах є всі ціни на матеріали. Що ще і у якій формі оприлюднювати?
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17.07.2024 14:20 Відповісти
Це ж звичайне ІБД..замість роботи..
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17.07.2024 14:22 Відповісти
Якщо ти знаєш що таке АВК то маєш знати, що таке динамічна ціна і чим відрізняється від твердої. Ні одне будівництво не завершилось по ціні тендера. Підвищуючі коефіціенти, дефектні акти, доп. угоди і т.п піднімають фактичну вартість робіт в рази. Тому важливо контролювати і сам тендер і фактичну вартість виконаних робіт по актам виконаних робіт і довідкам КБ-3.
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17.07.2024 19:12 Відповісти
зобов'яже державних замовників публікувати на Prozorro ціни за окремі будматеріали

шабуня жжьот, в черговий раз?
на окремі, це на які? на унітази, ручки для вікон?
чи шабуня, звітує своїм спонсорам, типу: бачите, який я правильний, кожної секунди ламаю корупцію в україні, за ваш рахунок. от, нагнув верховну раду.
до речі, у шабуні є бронь?
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17.07.2024 14:23 Відповісти
Григорію, яка бронь? Ти ніби з неба упав. Шабунін мобілізувався ще у 22 році. У військову частину, що стоїть у Белгород-Дністровському. Самий фронт. А потім звідти, взявши у командира відрядження, відрядився до НАЗК. І воює у Києві по кабаках. За що його нормальні люди тролять, як козла драного. За минулий рік йому виплати десь півтора мільйона за службу. Командира військової частини вже взяли за сраку і питають на підставі сого він його відрядив.
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17.07.2024 15:13 Відповісти
і шо доріг теж?
ви там в раді не ******? - на цьому ж влада стоїть!
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17.07.2024 14:25 Відповісти
+
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17.07.2024 14:36 Відповісти
Та є там ше тих дірок - будівництво - це море можливостеи стибрити
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17.07.2024 14:27 Відповісти
так і знав, що тамади, по тупісті, підірвуть основи...
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17.07.2024 14:29 Відповісти
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17.07.2024 14:35 Відповісти
Молодці, краще пізніше , ніж ніколи.
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17.07.2024 15:30 Відповісти
Кто такой Шабунин? Это представитель правителей, который не плохо проживает за развешивание макаронных изделий на ушки недолугых.
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17.07.2024 15:34 Відповісти
 
 