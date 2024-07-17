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Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку України

Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України

У середу, 17 липня, під час пленарного засідання Європейський парламент більшістю голосів схвалив резолюцію на підтримку України. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Резолюцію підтримали 495 із 679 євродепутатів.

Зазначається, що резолюція підтверджує підтримку "незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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Резолюція засудила "мирні вояжі" Орбана

Вона засуджує нещодавній візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії, "підкреслює, що під час цього візиту він не представляв ЄС, і вважає цей візит кричущим порушенням договорів ЄС та спільної зовнішньої політики".

Більшість депутатів Європарламенту засудила зловживання Угорщиною своїм головуванням у Раді ЄС і закликала її зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру.

Підтримка України

Крім того, резолюція закликає до продовження військової, фінансової та іншої допомоги Україні, підтримки вступу України до Європейського Союзу та використання заморожених російських активів. Вона також засуджує російський удар по "Охматдит" та гібридні атаки Росії проти ЄС.

У зв'язку з цим Європарламент закликає Раду ЄС "продовжувати та розширювати політику санкцій проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд і підвищення її ефективності та впливу".

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Автор: 

Європарламент (1055) Євросоюз (13767) допомога і підтримка (1170)


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17.07.2024 14:29 Відповісти
vam , kacapam - nijak
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17.07.2024 15:05 Відповісти
Маю надію що Орбану щелепу трохи ************
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17.07.2024 14:39 Відповісти
Європарламент ухвалив резолюцію про допомогу Україні, але при цьому допомогає московії без усіляких резолюцій просто купуючи все і нехтуючи своїми ж санкціями
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17.07.2024 14:40 Відповісти
admin , osj cei "ukrainec" vže dovgo ta uporno v ban prositsa
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17.07.2024 15:07 Відповісти
Шось сьогодні в Угорщини не "рибний день"
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17.07.2024 14:48 Відповісти
Європарламент ухвалив резолюцію про Угорщину і прорашистського мадяра орбана .Про Україну нуль цілих куй десятих реальної допомоги...
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17.07.2024 16:53 Відповісти
 
 