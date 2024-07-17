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НАТО призначило Тернера спецпредставником в Україні

НАТО призначило спецпредставника в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг призначив Патріка Тернера старшим представником в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

Він розпочне виконувати свої обов'язки у Києві у вересні 2024 року. Тернер очолюватиме представництво НАТО в Україні. 

Він координуватиме "взаємодії НАТО з українською владою в Києві", а також "координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні".

Раніше Тернер працював помічником генсека НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

"Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО", - прокоментував він призначення.

Читайте: Китай, РФ та Іран становлять смертельну загрозу для Британії та НАТО, - ексгенсек Альянсу Робертсон

Автор: 

призначення (2306) НАТО (6635) Столтенберг Єнс (1596)


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Займав державні посади у Великій Британії, це не у Словаччині. Чи боронь боже в Угорщині.
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17.07.2024 14:52 Відповісти
Веселии!
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17.07.2024 14:55 Відповісти
Щось знає.
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17.07.2024 15:20 Відповісти
Він координуватиме "взаємодії НАТО з українською владою в Києві"

mda...ņepozaviduješ

may the force be with you, mr. Turner.
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17.07.2024 14:59 Відповісти
ставленик лейбористської партії, яка нині зформувала Кабінет міністрів на Downing Street
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17.07.2024 20:44 Відповісти
 
 