НАТО призначило Тернера спецпредставником в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг призначив Патріка Тернера старшим представником в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.
Він розпочне виконувати свої обов'язки у Києві у вересні 2024 року. Тернер очолюватиме представництво НАТО в Україні.
Він координуватиме "взаємодії НАТО з українською владою в Києві", а також "координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні".
Раніше Тернер працював помічником генсека НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.
"Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО", - прокоментував він призначення.
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mda...ņepozaviduješ
may the force be with you, mr. Turner.