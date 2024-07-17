УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4136 відвідувачів онлайн
Новини
2 039 12

Китай, РФ та Іран становлять смертельну загрозу для Британії та НАТО, - ексгенсек Альянсу Робертсон

Джордж Робертсон

Колишній генеральний секретар НАТО та чинний керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Великої Британії Джордж Робертсон назвав Росію, Китай, Іран і Північну Корею країнами, що становлять смертельну загрозу для Британії та Альянсу загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми зіткнулися зі смертоносним квартетом країн, які все частіше працюють разом", - наголосив Робертсон.

Заяви Робертсона мають велике значення, оскільки проведений під його керівництвом огляд визначить курс оборонної політики нового лейбористського уряду.

За даними Міноборони Великої Британії, документ буде опублікований на початку 2025 року і представить план дій для досягнення мети, поставленої прем'єр-міністром Кіром Стармером, - виділення 2,5% ВВП на оборону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз та Велика Британія готують нові дії проти російського "тіньового флоту", – Bloomberg 

Видання пише, що Британія є одним з найбільших витрат на оборону в НАТО і була ключовим постачальником зброї для України з моменту вторгнення Росії.

Однак її збройні сили роками недофінансовувалися, що змусило колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса описати збройні сили країни як "порожні".

Питання оборони стало першим випробуванням для Стармера на посаді прем'єр-міністра, оскільки він прагне заявити про себе на світовій арені як про сильного прогресивного лідера перед обличчям сплеску популізму в Європі та можливості нового президентства Дональда Трампа в США.

Читайте також: Велика Британія не дозволяла Україні використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, - The Telegraph

Автор: 

Велика Британія (5687) Китай (4737) НАТО (6635) росія (66417)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
... І тому НАТО ховається за спиною нещасної України? Потужно!
показати весь коментар
17.07.2024 11:48 Відповісти
+1
...тому ми будемо вкладати мільярди долларів в їх економіки! не питайте нас накуя ми це робимо, просто нам так подобається!
показати весь коментар
17.07.2024 10:53 Відповісти
+1
Таке пізньє загоранн'я ...чим ви там займалися , у НАТО шо тільки зараз роздивилися загрозу ?! Працювали для китаю та москви ,корисними ід* отами?
показати весь коментар
17.07.2024 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які вони балакучі ці "ексгенсеки"...
показати весь коментар
17.07.2024 10:48 Відповісти
Да у кииайцев своя игра и свои цели, для них все эти русские и персы - варвары.
Экономика Китая завязана на США и Европу. Хватит заталкивать китайцев в союз с тремя ублюдками.
показати весь коментар
17.07.2024 10:51 Відповісти
В Китаї 40 мільйонів людей в концтаборах. Вони найбільші виродки світу
показати весь коментар
17.07.2024 11:24 Відповісти
...тому ми будемо вкладати мільярди долларів в їх економіки! не питайте нас накуя ми це робимо, просто нам так подобається!
показати весь коментар
17.07.2024 10:53 Відповісти
Добре розуміють, але ідіоти не дають шансів на перемогу на одну із цих гідр. Над ****************. Стурбовані...Дадуть добро коли вже місія нажаль не може буде виконана..
показати весь коментар
17.07.2024 10:55 Відповісти
Таке пізньє загоранн'я ...чим ви там займалися , у НАТО шо тільки зараз роздивилися загрозу ?! Працювали для китаю та москви ,корисними ід* отами?
показати весь коментар
17.07.2024 10:55 Відповісти
про Трампа забули
показати весь коментар
17.07.2024 11:15 Відповісти
Оголосили війну вісі зла і на війну не явились. Так по-натівськи...
показати весь коментар
17.07.2024 11:20 Відповісти
... І тому НАТО ховається за спиною нещасної України? Потужно!
показати весь коментар
17.07.2024 11:48 Відповісти
Трамп, Китай, РФ та Іран становлять смертельну загрозу для Британії та НАТО, - ексгенсек Альянсу Робертсон
показати весь коментар
17.07.2024 12:25 Відповісти
Хоч хтось притомний це розуміє!
показати весь коментар
17.07.2024 14:13 Відповісти
 
 