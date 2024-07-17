Китай, РФ та Іран становлять смертельну загрозу для Британії та НАТО, - ексгенсек Альянсу Робертсон

Колишній генеральний секретар НАТО та чинний керівник стратегічного огляду оборонного потенціалу Великої Британії Джордж Робертсон назвав Росію, Китай, Іран і Північну Корею країнами, що становлять смертельну загрозу для Британії та Альянсу загалом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми зіткнулися зі смертоносним квартетом країн, які все частіше працюють разом", - наголосив Робертсон.

Заяви Робертсона мають велике значення, оскільки проведений під його керівництвом огляд визначить курс оборонної політики нового лейбористського уряду.

За даними Міноборони Великої Британії, документ буде опублікований на початку 2025 року і представить план дій для досягнення мети, поставленої прем'єр-міністром Кіром Стармером, - виділення 2,5% ВВП на оборону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз та Велика Британія готують нові дії проти російського "тіньового флоту", – Bloomberg

Видання пише, що Британія є одним з найбільших витрат на оборону в НАТО і була ключовим постачальником зброї для України з моменту вторгнення Росії.

Однак її збройні сили роками недофінансовувалися, що змусило колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса описати збройні сили країни як "порожні".

Питання оборони стало першим випробуванням для Стармера на посаді прем'єр-міністра, оскільки він прагне заявити про себе на світовій арені як про сильного прогресивного лідера перед обличчям сплеску популізму в Європі та можливості нового президентства Дональда Трампа в США.

Читайте також: Велика Британія не дозволяла Україні використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, - The Telegraph