УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4029 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими
15 374 44

Україна повернула з російського полону 95 українських військових, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 липня, ще 95 українських захисників звільнені з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ сьогодні планують провести великий обмін полоненими, - Bloomberg 

Україна повернула з російського полону 95 українських військових
Україна повернула з російського полону 95 українських військових
Україна повернула з російського полону 95 українських військових
Україна повернула з російського полону 95 українських військових
Україна повернула з російського полону 95 українських військових

Автор: 

військовополонені (1016) Зеленський Володимир (24552) обмін (1248) полон (1603)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Слава Богу ! Нехай мами, дружини і діточки всіх інших бранців дочекаються своїх рідних 🙏
показати весь коментар
17.07.2024 15:13 Відповісти
+32
Кості та кожа...
Жах....
показати весь коментар
17.07.2024 15:13 Відповісти
+31
А в нас орків годують на 10 т у місяць, пенсіонерам би таку пенсію, бо 50 відсотків мають у двічі меньше. Жах
показати весь коментар
17.07.2024 15:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Богу ! Нехай мами, дружини і діточки всіх інших бранців дочекаються своїх рідних 🙏
показати весь коментар
17.07.2024 15:13 Відповісти
Кості та кожа...
Жах....
показати весь коментар
17.07.2024 15:13 Відповісти
А в нас орків годують на 10 т у місяць, пенсіонерам би таку пенсію, бо 50 відсотків мають у двічі меньше. Жах
показати весь коментар
17.07.2024 15:20 Відповісти
боря,в тебе випадково твоє дівоче прізвище було не Моісєєв?
показати весь коментар
17.07.2024 15:17 Відповісти
звідтіля твій бох зєлєнський.
показати весь коментар
17.07.2024 15:24 Відповісти
Той боря так вилизує що скоро язика зітре.
показати весь коментар
17.07.2024 15:26 Відповісти
бажаю всім здоров'я, зустрітися з рідними та скоріш відновитися...
показати весь коментар
17.07.2024 15:17 Відповісти
а скільки воно здало в Маріуполі?(((
показати весь коментар
17.07.2024 15:21 Відповісти
а худі які
показати весь коментар
17.07.2024 15:21 Відповісти
Так що там з тими командирами 36-ої, які за вказівкою Зєлі Єрьмаківського Янелоха Боневтіка здали своїх бійців у полон?
показати весь коментар
17.07.2024 15:22 Відповісти
ви найкращий виборець Зеленского
показати весь коментар
17.07.2024 15:44 Відповісти
не на часі.....
показати весь коментар
17.07.2024 15:26 Відповісти
Слідство встановило, що заступник командира 501-го батальйону вступив у змову з росіянами і вмовив командира здатися.

"Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР", - йдеться в повідомленні ДБР, оприлюдненому 16 травня.
У свідченнях всіх очевидців фігурує два імені - Микола Бірюков (командир 501го батальйону) і Костянтин Безсмертний (старший лейтенант, права рука Бірюкова). Їх називають ймовірними ініціаторами виходу з Азовмаші-Ілліча.
показати весь коментар
17.07.2024 15:41 Відповісти
36 бригада-1000-1100 бійців+ АЗОВ
показати весь коментар
17.07.2024 16:11 Відповісти
То вже потім було. Спочатку хтось з командирів зрадницьки здав у полон частину 501-го батальону.
показати весь коментар
17.07.2024 18:40 Відповісти
Дорогі наші воіни , сил Вам та здоровʼя на украінській землі ,
І швидкої перемоги всій Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
17.07.2024 15:41 Відповісти
Митарства в країні ГУЛАГ 2.0 закінчилися для цих захисників.
показати весь коментар
17.07.2024 15:42 Відповісти
Неможливо дивитися без сліз!! А ті хто скиглить про світло, нехай затнуть вже свої брудні пельки!!!
показати весь коментар
17.07.2024 16:05 Відповісти
Спочатку здалося, що ти така наївна, а ти просто подоляківська.
"Режим Зеленського влаштував справжній енерготерор проти українського народу довівши середньостатистичні відключення до рівня 16 годин на добу. При тому ніякого реального дефіциту електроенергії немає. Технологічні обмеження базового навантаження енергозатратних об'єктів в часи "пік" легко могли б вирішити проблему. Але Зеленському важлива не економіка, а хаос в суспільстві, обрив інформаційних зв'язків, що дозволить йому виправдати подальшу капітуляцію перед РФ."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1

показати весь коментар
17.07.2024 16:19 Відповісти
Та да ... У нас і усі ТЕЦ цілі, бо ЮВТ сказала, що їх за 2 неділі полагодити можна.

А ! А ще у нас електрика повинна бути по 1 грн ! Ось !
показати весь коментар
17.07.2024 17:16 Відповісти
Вибачте, ви що, дурачок? Або живите не в Україні? Не бачите маніпуляцій? Коли о 9 ранку викладають графік з 4 годинами гарантованого світла, а о 13 кажуть - та нє, графіка не буде, бо спека, аварії, руйнування. Вони не знали цього о 9? Тим більше, що, слава Богу, за цей час не було аварій. Вони не думали, що люди згодяться на 4 години, тільки б знати коли, щоб не опинитися у ліфті на 3-8 годин. Вони сплять і бачать, щоб народ вимагав капітуляцію від Зєрмака. А про тарифи - окрема історія. У нас мізерна частка державних виробників і собівартість у них копійки. А чому ви піклуєтесь за неоднозначних приватних власників?
показати весь коментар
18.07.2024 09:50 Відповісти
Раз ви розумний, звертайтесь до ЮВТ, вона усе за неділі полагодить.

Ви, мабуть не в Україні живете, бо не знаєте, що тут майже усі великі ТЕЦ рашисти бомбанули.
показати весь коментар
19.07.2024 00:40 Відповісти
А ви читайте, вчіться (і граматиці також). І познімайте локшину з вух.
показати весь коментар
20.07.2024 06:44 Відповісти
Воїнам - Щирі Вітання!

А давайте повернемо у рашку гнусного гундоса з дерьмаком?
показати весь коментар
17.07.2024 16:14 Відповісти
До деяких має придивитись СБУ.

показати весь коментар
17.07.2024 17:36 Відповісти
Як із Освенцима.
показати весь коментар
17.07.2024 20:40 Відповісти
Як запінилося лайно в роті рашистів по мережі!!
Одразу запалало, добре видно….
показати весь коментар
17.07.2024 21:04 Відповісти
Повернення з полону наших захисників - навіть у такій мікроскопічній кількості,- це добре. Але замість короткого піару держава має невідкладно зробити наступне:
1) всім звільненим з полону організувати повне медичне обстеження;
2) з кожним бувшим полоненим провести поглиблене фахове інтерв'ю, з обов'язковою відеофіксацію;
3) кожному звільненому з полону держава має надати можливість безкоштовної повної реабілітації та, за потреби, лікування;
4) Міноборони та Міністерству соціального забезпечення в найкоротші технічно можливі строки зробити всі, визначені законодавством України, виплати;
5) Генеральній прокуратурі відкрити кримінальні провадження за кожним виявленим фактом порушення прав військовополонених ! використовуючи матеріали пунктів 1) та 2).
показати весь коментар
17.07.2024 23:53 Відповісти
Украинские военнопленные возвращаются как из фашистского концлагеря.
показати весь коментар
18.07.2024 06:36 Відповісти
І порівняти 3,14дарів, які повертаються з нашого полону: ситі, вгодовані, нічим не обділені. За 10000 грн. можна утримувати свинособак, а пенсіонерів та інші категорії малозабезпечених кинути через х@й... А скільки Україна платить інвалідам, які, захищаючи її, втратили руки, ноги?
показати весь коментар
18.07.2024 07:21 Відповісти
Росія планує вести війну в Україні ще щонайменше 10 років, після закінчення якої росіянам обіцяють повне знищення української державності
показати весь коментар
18.07.2024 07:30 Відповісти
з полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара, https://t.me/Koord_shtab/4054 розповіли у штабі. Він опинився в полоні разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області у травні 2022 року. Менше ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну.

"Тетяна оселилася разом із двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою в багатоповерхівку, де мешкала родина. https://gordonua.com/news/war/v-dnepre-pod-zavalami-doma-mozhet-byt-zashchitnica-azovstali-ee-muzha-do-sih-por-uderzhivayut-okkupanty-1645753.html Захисниця загинула під завалами разом із молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата", - додали у штабі.
показати весь коментар
18.07.2024 07:35 Відповісти
ми наших хлопців зустрічаємо прапорами та обіймами.. А кацапських полонених зустрічають фсб-шники з кайданками.
Сонечкі наші, з поверненням, рідні! Радію за кожну родину, яка дочекалася свого рідненького!!
показати весь коментар
18.07.2024 10:18 Відповісти
 
 