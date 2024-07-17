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Україна повернула з російського полону 95 українських військових, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 липня, ще 95 українських захисників звільнені з російського полону.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.
Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+32 Eva Low
показати весь коментар17.07.2024 15:13 Відповісти Посилання
+32 AbOriginal_UA
показати весь коментар17.07.2024 15:13 Відповісти Посилання
+31 Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар17.07.2024 15:20 Відповісти Посилання
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Жах....
"Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР", - йдеться в повідомленні ДБР, оприлюдненому 16 травня.
У свідченнях всіх очевидців фігурує два імені - Микола Бірюков (командир 501го батальйону) і Костянтин Безсмертний (старший лейтенант, права рука Бірюкова). Їх називають ймовірними ініціаторами виходу з Азовмаші-Ілліча.
І швидкої перемоги всій Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
"Режим Зеленського влаштував справжній енерготерор проти українського народу довівши середньостатистичні відключення до рівня 16 годин на добу. При тому ніякого реального дефіциту електроенергії немає. Технологічні обмеження базового навантаження енергозатратних об'єктів в часи "пік" легко могли б вирішити проблему. Але Зеленському важлива не економіка, а хаос в суспільстві, обрив інформаційних зв'язків, що дозволить йому виправдати подальшу капітуляцію перед РФ."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
А ! А ще у нас електрика повинна бути по 1 грн ! Ось !
Ви, мабуть не в Україні живете, бо не знаєте, що тут майже усі великі ТЕЦ рашисти бомбанули.
А давайте повернемо у рашку гнусного гундоса з дерьмаком?
Одразу запалало, добре видно….
1) всім звільненим з полону організувати повне медичне обстеження;
2) з кожним бувшим полоненим провести поглиблене фахове інтерв'ю, з обов'язковою відеофіксацію;
3) кожному звільненому з полону держава має надати можливість безкоштовної повної реабілітації та, за потреби, лікування;
4) Міноборони та Міністерству соціального забезпечення в найкоротші технічно можливі строки зробити всі, визначені законодавством України, виплати;
5) Генеральній прокуратурі відкрити кримінальні провадження за кожним виявленим фактом порушення прав військовополонених ! використовуючи матеріали пунктів 1) та 2).
"Тетяна оселилася разом із двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою в багатоповерхівку, де мешкала родина. https://gordonua.com/news/war/v-dnepre-pod-zavalami-doma-mozhet-byt-zashchitnica-azovstali-ee-muzha-do-sih-por-uderzhivayut-okkupanty-1645753.html Захисниця загинула під завалами разом із молодшою донечкою та матір'ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата", - додали у штабі.
Сонечкі наші, з поверненням, рідні! Радію за кожну родину, яка дочекалася свого рідненького!!