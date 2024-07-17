Україна повернула з російського полону 95 українських військових, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 липня, ще 95 українських захисників звільнені з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", - йдеться у повідомленні.

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