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Новини Війна
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Україна та РФ сьогодні планують провести великий обмін полоненими, - Bloomberg

Обмін полоненими

Україна та РФ за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів планують провести великий обмін полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, обмін має відбутися вранці у середу.

Як розповіло Bloomberg джерело, знайоме з питанням, загалом Україна та РФ мають намір тоді обмінятися 180 полоненими.

Це стане шостим обміном цього року, здійсненим за посередництва держави Перської затоки ОАЕ.

Також вказується, що кожна сторона планувала звільнити 90 полонених, якщо угода буде виконана, розповіли західному виданню особи, які побажали залишитися неназваними.

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"Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб", - пише Bloomberg.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна планує провести великий обмін жінок-військовополонених за посередництва ОАЕ.

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військовополонені (1016) обмін (1248) полон (1603) полонені (2312)


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Про обміни краще говорити вже після того як вони відбудуться
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17.07.2024 07:40 Відповісти
журналистам важней сенсация.
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17.07.2024 09:54 Відповісти
Тільки нам передають інвалідів в ми їм віддаємо годованих підсвинків і світові байдуже.
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17.07.2024 08:23 Відповісти
Знайди інший світ..
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17.07.2024 09:52 Відповісти
Всё это хорошо. Но когда наш натужный ЗЕлидор порешает за "Азов"? Их и так уже там в живых немного осталось.
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17.07.2024 10:06 Відповісти
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17.07.2024 11:54 Відповісти
 
 