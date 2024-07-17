Україна та РФ сьогодні планують провести великий обмін полоненими, - Bloomberg

Україна та РФ за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів планують провести великий обмін полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, обмін має відбутися вранці у середу.

Як розповіло Bloomberg джерело, знайоме з питанням, загалом Україна та РФ мають намір тоді обмінятися 180 полоненими.

Це стане шостим обміном цього року, здійсненим за посередництва держави Перської затоки ОАЕ.

Також вказується, що кожна сторона планувала звільнити 90 полонених, якщо угода буде виконана, розповіли західному виданню особи, які побажали залишитися неназваними.

Читайте: Росія відкрила кримінальні справи проти 620 українських військовополонених

"Завдяки цьому обміну загальна кількість полонених, яких обміняли цього року за посередництва ОАЕ, досягне майже 1400 осіб", - пише Bloomberg.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Україна планує провести великий обмін жінок-військовополонених за посередництва ОАЕ.