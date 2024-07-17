"Слуга народу" Іонушас хоче провести через комітет законопроєкт, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від суворого покарання, - Шабунін
Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас хоче на засіданні комітет швидко розглянути законопроєкт Кабміну №11340, який дозволить фігурантам корупційних злочинів "відкупитися від відповідальності".
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Голова правоохоронного комітету "слуга" Іонушас знову "чудить". Сьогодні він запланував засідання правоохоронного комітету парламенту, де планує "по швидкому" провести урядовий законопроєкт №11340. Він дозволить фігурантам корупційних злочинів банально відкупитися від суворого покарання. Наприклад, може дозволити вийти "сухими з води" олігархам Коломойському і Бахматюку. Все це в рамках угод про визнання винуватості", - пояснив він.
За словами Шабуніна, зараз, щоб укласти таку угоду та зменшити собі покарання за особливо тяжкий злочин, обвинувачені мають "здати" спільників або розповісти про інші злочини.
"Законопроєкт від уряду ж дозволить фігурантам просто відшкодувати збитки за свої дії та отримати штраф замість ув’язнення. Відкупитися від відповідальності таким шляхом зможуть і організатори корупційних схем та ТОП посадовці.
Нагадаю - через Іонушаса раніше Рада НЕ скасувала повністю "правки Лозового", через що ми з вами запускали рекордну петицію", - додав глава ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
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(Числа, 25:4)
Ненавиджу....
Щоб так було для всіх економічних злочинців України.
Але якщо так взяти анти"корупційний" суд нікого не садить і всіх відпускає... то буде те саме... тільки в бюджет щось впаде
Як що в тебе грощі, а ще краще великі грощі в офшорах, то для тебе варіантів в цьому світі океан, тим паче під час війни.
И ни одного законопроекта, облегчающего жизнь простому украинцу!
тобто обвинувачений-прйдихвіст розповідає про якісь нібито злочин, а нібито і не такий собі і злочин, його звільняють від покарання за конкретні злочинні діяння, а по його розповіді триває слідство ще так років з десять ... і всьо, крапка