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"Слуга народу" Іонушас хоче провести через комітет законопроєкт, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від суворого покарання, - Шабунін

іонушас

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас хоче на засіданні комітет швидко розглянути законопроєкт Кабміну №11340, який дозволить фігурантам корупційних злочинів "відкупитися від відповідальності".

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Голова правоохоронного комітету "слуга" Іонушас знову "чудить". Сьогодні він запланував засідання правоохоронного комітету парламенту, де планує "по швидкому" провести урядовий законопроєкт №11340. Він дозволить фігурантам корупційних злочинів банально відкупитися від суворого покарання. Наприклад, може дозволити вийти "сухими з води" олігархам Коломойському і Бахматюку. Все це в рамках угод про визнання винуватості", - пояснив він.

За словами Шабуніна, зараз, щоб укласти таку угоду та зменшити собі покарання за особливо тяжкий злочин, обвинувачені мають "здати" спільників або розповісти про інші злочини.

"Законопроєкт від уряду ж дозволить фігурантам просто відшкодувати збитки за свої дії та отримати штраф замість ув’язнення. Відкупитися від відповідальності таким шляхом зможуть і організатори корупційних схем та ТОП посадовці.

Нагадаю - через Іонушаса раніше Рада НЕ скасувала повністю "правки Лозового", через що ми з вами запускали рекордну петицію", - додав глава ЦПК.

Читайте: Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує дозволити мобілізацію засуджених

Автор: 

Шабунін Віталій (540) Іонушас Сергій (23)


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Топ коментарі
+26
ото обрали приколісти собі слуг - як не дура Безугла, так шахрай Арахамія, як не придуркувата Третьякова, то шістка корупціонерів Іонущаз
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17.07.2024 15:56 Відповісти
+21
П*дари *бані
Ненавиджу....
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17.07.2024 15:50 Відповісти
+14
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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17.07.2024 16:02 Відповісти
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Гроші відслюнявив і ти в "темі" - вовки ситі і вівці цілі
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17.07.2024 15:40 Відповісти
Це і є головне питання - куди гроші? - може, вже, дійсно, треба якось гроші в бюджет, бо знайдуть, кому заплатити?
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18.07.2024 03:13 Відповісти
Голова правоохоронного комітету.....
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17.07.2024 15:43 Відповісти
ото обрали приколісти собі слуг - як не дура Безугла, так шахрай Арахамія, як не придуркувата Третьякова, то шістка корупціонерів Іонущаз
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17.07.2024 15:56 Відповісти
... І сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу, та й повішай їх для Господа навпроти сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля ...

(Числа, 25:4)
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17.07.2024 15:49 Відповісти
П*дари *бані
Ненавиджу....
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17.07.2024 15:50 Відповісти
Так сказать вертаємося в 16 століття, будемо тепер хабарникам вндульгенціі продавати.
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17.07.2024 15:50 Відповісти
Бо язики можуть розвязатись. Львіная доля зразу ж кристалізується. Заплатив зеленим і гуляй далі парніша
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17.07.2024 15:52 Відповісти
Надо сразу прейскурант озвучить. Сколько надо отсыпать с украденного миллиона чтоб к тебе вопросов небыло. . Народ должен знать цену вопроса.
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17.07.2024 15:53 Відповісти
100%
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17.07.2024 16:47 Відповісти
Якщо платить суму хабаря в подвійному розмірі та заборону держслужби та жорсткий фінмоніторинг всіх родичів. То самі в тюрму проситись будуть.
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17.07.2024 15:58 Відповісти
Как мило мы живем, за что погибли люди на Майдане? И гибнут сейчас? За Левочкина, Портнова, Татарова, Гетьманцева, Дерьмака, Арахамию, Кушнира который побрил с женой инвесторов и Киевгорстрой, или за завхоза Януковича Кравца и его сына который является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей пока наши пацаны воюют за каждую посадку, или за дочку бывшего министра обороны при Януковиче Лебедева Шутову (ЛЕБЕДЄВА) АЛЬОНА ПАВЛІВНА (1983 р.н., Київ) которая получила подряд от КП "Київтеплоенерго" и покупает 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт за 1,12 мільярда. Это кровавое шапито Слуг которые давно под управлением региАналов
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17.07.2024 16:00 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://censor.net/ua/news/3485919/z_lytvy_vysylayut_kolyshnogo_soratnyka_yanukovycha_eksgolovu_dus_kravtsya/sortby/date/order/desc/page/1#comments) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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17.07.2024 16:02 Відповісти
а як провести в раду закон про кастрацію всіх депутатів за правки лозоавого і інші. цеж їхня пророгатива в законах. Кастрація і все.Який ***** викуп *****
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17.07.2024 16:10 Відповісти
Якщо хоче проведе. Це ж "слуги", їм пофіг на думку обравших їх "хозяів".
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17.07.2024 16:10 Відповісти
О, ******* у нас держава. Накрав мільйони доларів з бюджету жебракуючої країни, що обороняється від в рази більш численного супротивника- заплатив, і на свободі. Не захотів сидіти в посадці в траншеї в пів зросту (бо фортифікації тільки на папері), ловити КАБи з літаків, які ніхто не знищує (бо договірняк і не допустити ескалацію за будь-яку ціну) і снаряди, яких у кацапів більше в 5 разів- все, ти ухилянт, у в'язницю на 5 років, і кордон ми тобі закриємо. А, і ще ******* проплачених з моїх же податків нафронтників у соцмережах про бурятів які всіх виїбуть.
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17.07.2024 16:14 Відповісти
а почему бы и нет? платит штраф в 5 раз больше нанесенных убытков, сдает поддельников и валит на все 4 стороны. а смысл кормить его на зоне 10-15 лет за счет наших налогов
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17.07.2024 16:19 Відповісти
АМІНЬ.
Щоб так було для всіх економічних злочинців України.
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17.07.2024 17:06 Відповісти
а ухилянтам - 25000 штраф і на фронт.таковиє реаліі.
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17.07.2024 16:22 Відповісти
Здається, коли Головою Комітету стає слуга, то посаду слід перейменувати в Повна Срака!
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17.07.2024 16:39 Відповісти
Ну а що в реальності чекати від корупціонерів...

Але якщо так взяти анти"корупційний" суд нікого не садить і всіх відпускає... то буде те саме... тільки в бюджет щось впаде
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17.07.2024 16:41 Відповісти
Шановні форумчани,а ви з яких печер повилазили на світ Божий?В усіх судах демократичних країн-за співпрацю з слідством-гарантують захист свідка,зменшення строку ув*язнення,або покращення умов утримання під вартою.Нащо з цього телепня з СН робити розумника.Вкрало і слова і мелодію...Дивно,що Шабунін підспівує срачу на Цензорі.Та це в його дусі...
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17.07.2024 21:17 Відповісти
Та фіг із ним, хай хоча б відкупляються, із зеленими рулями нічого ефективнішого ми не матимемо.
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17.07.2024 17:03 Відповісти
Не треба їм підігрувати. Треба щоб мали.
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18.07.2024 07:41 Відповісти
Щури чують свою скору кончіну, але хвлюватися їм марно - як що до влади прийде толерантний Порох або хтось типу нього, то не буде не розтрілів ні пожитєвих строків у тюрмі для Зе влади і зрадників України. Пару Зе людей посадять для того щоб народ був задоволений "справедливістю", інщі хто відкупиться благодійностю, хто адвокатами доведе що був патріотом України або невинний, хто втече в Європу, хто втече в США з великими статками.
Як що в тебе грощі, а ще краще великі грощі в офшорах, то для тебе варіантів в цьому світі океан, тим паче під час війни.
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17.07.2024 17:05 Відповісти
Всяка бидлота лізе в Раду і розроджується законами такими ж бидлячими .
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17.07.2024 17:17 Відповісти
За "лягушачі роки" голодрана зе-шобла понабиралась бабла, ну а тепер можна і "відслюнявитись" краденим "процєнтом".
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17.07.2024 17:42 Відповісти
То його треба першого "посадити на діжку з порохом, нехай політає"
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17.07.2024 17:44 Відповісти
Черговий довбойоб з мандатом. Як же ви нас дістали...
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17.07.2024 18:38 Відповісти
Ха-ха при боротьбі з корупцією хочуть узаконити корупцію. Цікаво чи є ще десь в світі такий дурдом?
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17.07.2024 18:41 Відповісти
Голова правоохоронного комітету! Тобто, не просто узаконити, а парламентом!
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18.07.2024 03:27 Відповісти
Сразу видно, что ему олигархи очень хорошо забашляли, раз он полез напролом со своим скандальным законопроектом.
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17.07.2024 19:47 Відповісти
Оце я розумію трактування конституції, оце трактування законів, відповідальностей, демократії. Хто як хоче, так і розуміє що таке злочин наприклад. Так і до цієї ганьби можна було ж відкупитися від будь чого за три копійки. Іде об'єднання всіх кримінальних угрупувань всіх кольорів в один глобальний картель. Шмаркачу ескобару таке навіть і не снилося. Всі оті кравчуки, кучми, ющенки, янковичи, порошенки просто дітки із дитячого садочку порівняно з бубочкою. Ха ха ха.
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17.07.2024 19:50 Відповісти
Обратите вниемание, "Слуги не народа" постоянно продвигают законопроекты, облегчающие или обогащающие миллионеров, миллиардеров, олигархов и просто воровитого жулья.
И ни одного законопроекта, облегчающего жизнь простому украинцу!
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17.07.2024 19:50 Відповісти
Серед зелених покидьків є хоч хтось нормальний? Як не ідіоти, то зрадники. Сумно. Хочу тікати.
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17.07.2024 20:20 Відповісти
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління , яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.

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17.07.2024 20:26 Відповісти
"...обвинувачені мають "здати" спільників або розповісти про інші злочини"
тобто обвинувачений-прйдихвіст розповідає про якісь нібито злочин, а нібито і не такий собі і злочин, його звільняють від покарання за конкретні злочинні діяння, а по його розповіді триває слідство ще так років з десять ... і всьо, крапка
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17.07.2024 20:55 Відповісти
О! то в нас не тільки кіпрські офшори, а цілі кіпрські депутати?...
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17.07.2024 21:25 Відповісти
ЧОМУ НЕ РОЗСТРІЛ КОРУПЦІОНЕРІВ ТА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА ВСІЄЇ РОДИНИ??????????????????????ВІЙНА ТРИВАЄ, А ТУТ З БЛАГОСЛОВІННЯ ВЛАДИ КРАДУТЬ...
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18.07.2024 03:51 Відповісти
БОЛТ ЕМУ (ИОНАШУСУ)
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18.07.2024 04:18 Відповісти
Якщо чиновника спіймали на 1млн (приклад) , працював на посаді 365 днів, нехай заплатить на армію 365млн. Тоді я згоден. Але ще одна умова. Щоб ці 365млн не розікрали. ☝️🥸
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18.07.2024 08:51 Відповісти
 
 