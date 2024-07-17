"Слуга народу" Іонушас хоче провести через комітет законопроєкт, який дозволить корупціонерам "відкупитися" від суворого покарання, - Шабунін

Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас хоче на засіданні комітет швидко розглянути законопроєкт Кабміну №11340, який дозволить фігурантам корупційних злочинів "відкупитися від відповідальності".

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Голова правоохоронного комітету "слуга" Іонушас знову "чудить". Сьогодні він запланував засідання правоохоронного комітету парламенту, де планує "по швидкому" провести урядовий законопроєкт №11340. Він дозволить фігурантам корупційних злочинів банально відкупитися від суворого покарання. Наприклад, може дозволити вийти "сухими з води" олігархам Коломойському і Бахматюку. Все це в рамках угод про визнання винуватості", - пояснив він.

За словами Шабуніна, зараз, щоб укласти таку угоду та зменшити собі покарання за особливо тяжкий злочин, обвинувачені мають "здати" спільників або розповісти про інші злочини.

"Законопроєкт від уряду ж дозволить фігурантам просто відшкодувати збитки за свої дії та отримати штраф замість ув’язнення. Відкупитися від відповідальності таким шляхом зможуть і організатори корупційних схем та ТОП посадовці.

Нагадаю - через Іонушаса раніше Рада НЕ скасувала повністю "правки Лозового", через що ми з вами запускали рекордну петицію", - додав глава ЦПК.

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