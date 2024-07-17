13 оборонців "Азовсталі" вдалося повернути з російського полону, - Координаційний штаб

У результаті 54-го обміну полоненими з російського полону звільнено 88 рядових і сержантів та 7 офіцерів.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Кого повернули?

"Серед них 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту й один оборонець із добровольчого формування територіальної громади", - зазначили у Штабі.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з російського полону 95 українських військових, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, у Координаційному штабі повідомили, що серед звільнених - 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро - оборонці "Азовсталі").

Повернення інших українських захисників

"41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському. Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів", - уточнили у Коордштабі.

Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них перебували в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

"Україна вдячна Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння та посередництво в підготовці обміну. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей", - додали у відомстві.

Читайте також: Росія відкрила кримінальні справи проти 620 українських військовополонених

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, ще 95 українських захисників звільнені з російського полону.