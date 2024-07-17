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Через "Резерв+" українці оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії, - Міноборони

Резерв+

Станом на 17 липня 2024 року через "Резерв+" військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Резерв+ подолав позначку в 3,4 мільйона оновлень. З них 83 500 оновлень за кордоном. Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії", - зазначила вона.

Черногоренко додала, що у Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком.

"Це дозволить отримати електронний військовий і не носити з собою папірці. Але пам’ятайте, що відповідальність за порушення закону не зникає", - додала заступниця міністра.

Читайте: Понад 1,4 млн українців уточнили облікові дані в ЦНАПах

Автор: 

мобілізація (3140) додаток (481) Черногоренко Катерина (130) Резерв+ (79)


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Топ коментарі
+10
Дикий з Антарктиди оновив
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17.07.2024 16:27 Відповісти
+10
Це просто чудово. Відповідальний чолов'яга вже не боїться, що йому прийде адміністративний штраф у Гаїті, а держава знає, що в неї є ще один призовник, який за повісткою попливе з Гаїті першим же поромом у шепетівський ТЦК...
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17.07.2024 16:38 Відповісти
+6
Хтось поржав з ТЦК
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17.07.2024 16:36 Відповісти
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Дикий з Антарктиди оновив
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17.07.2024 16:27 Відповісти
Это хорошо или плохо?
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17.07.2024 16:30 Відповісти
Це просто чудово. Відповідальний чолов'яга вже не боїться, що йому прийде адміністративний штраф у Гаїті, а держава знає, що в неї є ще один призовник, який за повісткою попливе з Гаїті першим же поромом у шепетівський ТЦК...
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17.07.2024 16:38 Відповісти
Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті
=======

Гаїті - це одна з найбільших задниць світу, там точно відповідальні товариші не живуть
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17.07.2024 16:33 Відповісти
В Міноборони ще ті знатоки географії і що собою представляє та чи інша країна, не Гаїті, а Таїті.
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17.07.2024 18:47 Відповісти
Там їх ТЦК точно не дістане
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17.07.2024 16:35 Відповісти
Хтось поржав з ТЦК
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17.07.2024 16:36 Відповісти
куди ВПН дістав там і оновилися
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17.07.2024 16:43 Відповісти
Якби я був у Гренландії, я б навіть в тск прийшов... би!
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17.07.2024 17:03 Відповісти
Міноборони не знає про VPN?
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17.07.2024 17:08 Відповісти
Хороша штука ВПН
Пiдключився - i ти в "Гренландiї"

Куда там повicтки можна прислати ?
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17.07.2024 17:10 Відповісти
Давайте так, брехать але не забріхуваться до ржаки.
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17.07.2024 18:21 Відповісти
В дупу собі нехай засунуть свій резерв+ і всю зелену піздобратію. Ніхто не повернеться поки у владі зелені ******** .
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17.07.2024 19:39 Відповісти
Це якась брехня ці всі щасливі оновили дані якщо мають рахунки в Україні, через дію або по паспорту не можна. У нас як завжди є якесь але...
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17.07.2024 22:20 Відповісти
Чому багатодітним взагалі дають відстрочку? Тобто якщо до війни піську на ліво напрво совав то тепер щей бронювання,та тим хто не встиг дітей завести та щей єдиний у батьків того зразу гребуть.
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23.07.2024 16:13 Відповісти
 
 