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Через "Резерв+" українці оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії, - Міноборони
Станом на 17 липня 2024 року через "Резерв+" військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Резерв+ подолав позначку в 3,4 мільйона оновлень. З них 83 500 оновлень за кордоном. Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії", - зазначила вона.
Черногоренко додала, що у Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком.
"Це дозволить отримати електронний військовий і не носити з собою папірці. Але пам’ятайте, що відповідальність за порушення закону не зникає", - додала заступниця міністра.
Топ коментарі
+10 Calvados
показати весь коментар17.07.2024 16:27 Відповісти Посилання
+10 Dmitry Klaus
показати весь коментар17.07.2024 16:38 Відповісти Посилання
+6 Andy Spark
показати весь коментар17.07.2024 16:36 Відповісти Посилання
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Гаїті - це одна з найбільших задниць світу, там точно відповідальні товариші не живуть
Пiдключився - i ти в "Гренландiї"
Куда там повicтки можна прислати ?