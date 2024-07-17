Понад 1,4 млн українців уточнили облікові дані в ЦНАПах

За 60 днів, до 16 липня, послугою з уточнення даних військовозобов’язаних у ЦНАПах скористалися понад 1,4 мільйона українців.

Про це повідомили в Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"За 60 днів співробітники ЦНАПів по всій Україні консультували громадян з питань актуалізації даних, встановлення мобільного застосунку Резерв+ тощо. 9 тисяч адміністраторів були залучені до процесу… Загалом за цей період сформували 1 418 930 заяв з уточнення даних військовозобов’язаних", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найактивніше українці зверталися за уточненням даних у таких регіонах:

Київська область

Львівська область

Дніпропетровська область

місто Київ

Одеська область.

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Також повідомляється, що від сьогодні оновлення даних можливе лише в ТЦК та в застосунку Резерв+.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані у мобільному застосунку "Дія". Автоматично не штрафуватимуть.