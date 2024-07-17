До 13 років засуджено мешканку Новогродівки, яка надсилала окупантам відомості про місця дислокації українських захисників, - Офіс Генпрокурора
Мешканці Новогродівки, яка співпрацювала з ворогом, суд ухвалив вирок за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, жінку засуджено до 13 років за ґратами з конфіскацією майна.
Доведено, що у 2023 році мешканка м. Новогродівки познайомилась у забороненій соцмережі з військовослужбовцем ЗС РФ. Упродовж лютого 2023 року через Telegram вона надсилала співрозмовнику відомості про місця дислокації українських захисників. Крім того, представника російських військ цікавили дані щодо промислових підприємств регіону, закладів освіти, лікарень тощо.
Під час спілкування з ворогом жінка усвідомлювала, що по наданих нею координатах ворожою армією можуть бути завдані удари.
Повідомляється, що на вирок суду жінка чекала у слідчому ізоляторі. У судовому засіданні вона свою вину в інкримінованому злочині не визнала. Проте, з огляду на повні й обґрунтовані докази, надані прокурорами, суд ухвалив обвинувальний вирок.
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Зеленський приблудами95, на таких уваги не звертає, у нього в оточені та серед слуг у ВРУ, вдосталь зрадників України!!
Тому за безкарність їх, і маємо такі наслідки КРИВАВІ в Україні!
Воєнний стан та Особливий період в Україні, то таке, не варте, для Зеленського і його призначенців, уваги!!
Головне для них, деньох побільше злямзити в Україні, і за кордон гайнути… Воно, тимчасові заробітчани в Україні!!
Ось така дурня, малята, сиділа в кімнатах Урядового кварталу, з 2019 року по 21 травня 2024 року!
Західні Партнери, теж це знають!!!
Ну, те, що конкретна робота буде вестись з усіма мешканцями на окупованих територія, то зрозуміло. Там колобків і любителів срср, а-ля роіся дуже не мало.
Тільки коли то усе буде... Війну розпочати легко, закінчити дуже важко.
А ви, що пропонуєте?? Співбесіди, з ЖДУНАМИ-коригувальниками, рашиських обстстрілів КАБАМИ??
Яка ваша пропозиція?
На зараз ця подорож через Дніпро в 650 км.
А почему нет проэкта о лишении Гражданства? Или хоть приостановке Гражданства?
А надзор пожизненно? И право сбу и войсковой контразведки пожизненно прослушивать. Или хотя бы +20 лет после войны. И регулярно проверка на детекторе.
И