УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4221 відвідувач онлайн
Новини
1 126 8

До 13 років засуджено мешканку Новогродівки, яка надсилала окупантам відомості про місця дислокації українських захисників, - Офіс Генпрокурора

До 13 років засуджено зрадницю

Мешканці Новогродівки, яка співпрацювала з ворогом, суд ухвалив вирок за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жінку засуджено до 13 років за ґратами з конфіскацією майна.

Доведено, що у 2023 році мешканка м. Новогродівки познайомилась у забороненій соцмережі з військовослужбовцем ЗС РФ. Упродовж лютого 2023 року через Telegram вона надсилала співрозмовнику відомості про місця дислокації українських захисників. Крім того, представника російських військ цікавили дані щодо промислових підприємств регіону, закладів освіти, лікарень тощо.

Читайте: Затримано трьох зрадників: серед них - судовий розпорядник з Ізюму та освітянка з Антрациту, - СБУ

Під час спілкування з ворогом жінка усвідомлювала, що по наданих нею координатах ворожою армією можуть бути завдані удари.

Повідомляється, що на вирок суду жінка чекала у слідчому ізоляторі. У судовому засіданні вона свою вину в інкримінованому злочині не визнала. Проте, з огляду на повні й обґрунтовані докази, надані прокурорами, суд ухвалив обвинувальний вирок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано ворожу інформаторку, яка "зливала" ворогові локації українських блокпостів поблизу Харкова, - СБУ. ФОТО

Автор: 

вирок (1104) колабораціонізм (1178) Офіс Генпрокурора (3303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жоден убивця-рашист, своєї вини не визнаЄ…
Зеленський приблудами95, на таких уваги не звертає, у нього в оточені та серед слуг у ВРУ, вдосталь зрадників України!!
Тому за безкарність їх, і маємо такі наслідки КРИВАВІ в Україні!
Воєнний стан та Особливий період в Україні, то таке, не варте, для Зеленського і його призначенців, уваги!!
Головне для них, деньох побільше злямзити в Україні, і за кордон гайнути… Воно, тимчасові заробітчани в Україні!!
Ось така дурня, малята, сиділа в кімнатах Урядового кварталу, з 2019 року по 21 травня 2024 року!
Західні Партнери, теж це знають!!!
показати весь коментар
17.07.2024 17:42 Відповісти
Ви знаєте, ось з приводу цього мене все більше бентежить питання, а що далі? Я, як і усі ми, дуже чекаю закінчення цієї клятої війни, а ось що потім буде? Бо серед нас дуже забагато упоротих ЗЕбобіків, а в осередку ЗЕвлади дуже багато зрадників. Їх почнемо вичищати і, як результат дійдемо з не аби якими претензіями до самого боневтіка. Ось тут можуть початись міжусобиці, тобто громадянський супротив. Ось, що саме страшне ще в нас може бути.
Ну, те, що конкретна робота буде вестись з усіма мешканцями на окупованих територія, то зрозуміло. Там колобків і любителів срср, а-ля роіся дуже не мало.
Тільки коли то усе буде... Війну розпочати легко, закінчити дуже важко.
показати весь коментар
17.07.2024 19:28 Відповісти
Люстрація, але не довше 3 метрів.
А ви, що пропонуєте?? Співбесіди, з ЖДУНАМИ-коригувальниками, рашиських обстстрілів КАБАМИ??
Яка ваша пропозиція?
показати весь коментар
17.07.2024 19:35 Відповісти
Моя позиція, питаєте? Я не знаю, як матері звідтов, потім буду в очі дивитись. Це при тому, що вона просто в захваті від приходу рашистів туди; пенсія 12 000, вугілля привозять, в магазинах є усе... Ну по словам - просто РАЙ...
показати весь коментар
18.07.2024 13:11 Відповісти
Тим більш. Коли туди мені було їхати чи то Антонівським мостом, чи то Каховською дамбою - 210 км. То тепер, якщо прийдеться, то буде тільки через Запоріжжя і відстань в одну сторону буде за 600 км.
На зараз ця подорож через Дніпро в 650 км.
показати весь коментар
18.07.2024 13:34 Відповісти
Повісити курву .
показати весь коментар
17.07.2024 18:31 Відповісти
Как страшно жить в такой стране...
А почему нет проэкта о лишении Гражданства? Или хоть приостановке Гражданства?
А надзор пожизненно? И право сбу и войсковой контразведки пожизненно прослушивать. Или хотя бы +20 лет после войны. И регулярно проверка на детекторе.
И
показати весь коментар
18.07.2024 02:00 Відповісти
******* рашистская.
показати весь коментар
18.07.2024 02:02 Відповісти
 
 