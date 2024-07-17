До 13 років засуджено мешканку Новогродівки, яка надсилала окупантам відомості про місця дислокації українських захисників, - Офіс Генпрокурора

Мешканці Новогродівки, яка співпрацювала з ворогом, суд ухвалив вирок за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, жінку засуджено до 13 років за ґратами з конфіскацією майна.

Доведено, що у 2023 році мешканка м. Новогродівки познайомилась у забороненій соцмережі з військовослужбовцем ЗС РФ. Упродовж лютого 2023 року через Telegram вона надсилала співрозмовнику відомості про місця дислокації українських захисників. Крім того, представника російських військ цікавили дані щодо промислових підприємств регіону, закладів освіти, лікарень тощо.

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Під час спілкування з ворогом жінка усвідомлювала, що по наданих нею координатах ворожою армією можуть бути завдані удари.



Повідомляється, що на вирок суду жінка чекала у слідчому ізоляторі. У судовому засіданні вона свою вину в інкримінованому злочині не визнала. Проте, з огляду на повні й обґрунтовані докази, надані прокурорами, суд ухвалив обвинувальний вирок.

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