Окупанти на Харківщині вночі ракетою знищили переправу для цивільних через річку Оскіл, - Синєгубов

Російські війська знищили переправу через річку Оскіл на Харківщині, ударивши ракетою.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Куп'янський напрямок так само важкий (як і Харківський. - Ред.). Подекуди ми фіксуємо навіть більше бойових зіткнень та намагань ворога штурмувати позиції наших військовослужбовців саме по Куп'янському напрямку. Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас", - розповів він.

За словами очільник обладміністрації, удару було завдано ракетою.

"Ворог показує, що для нього це принципово, оскільки раніше він бив туди або керованими авіабомбами, або іншими засобами. Сьогодні прилетіла кета типу Х, тому ми розуміємо, що для ворога ця ціль є пріоритетною. У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп'янський напрямок залишається для ворога пріоритетним", - додав Синєгубов.

Він зазначив, що переправу відновлюватимуть, оскільки її використовують, зокрема, для евакуації.

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